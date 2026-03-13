لماذا تخلّت فيراري عن جناحها الخلفي "الدوّار" بعد التجارب الحرة في الصين

عاد الجناح الخلفي الثوري لفيراري في الفورمولا 1، القادر على الدوران بزاوية 180 درجة، إلى الظهور خلال جائزة الصين الكبرى، لكن التجربة لم تستمر طويلًا.

كان هذا الجناح قد ظهر لأول مرة خلال اختبارات ما قبل الموسم، وجرّبه كل من شارل لوكلير ولويس هاميلتون خلال حصّة التجارب الحرة الوحيدة في عطلة نهاية الأسبوع في شنغهاي. وشهدت الحصّة انزلاق سيارة هاميلتون عندما أُغلق الجناح أثناء دخوله منطقة الكبح عند المنعطف السادس، إذ قال عبر محادثات الفريق: "انغلقت المكابح".

وعادت سكوديريا فيراري في نهاية المطاف إلى الجناح الخلفي التقليدي المستخدم في جائزة أستراليا الكبرى خلال تصفيات السباق القصير.

وقال هاميلتون: "لا أعرف حقًا لماذا عدنا إلى الجناح القديم. أعتقد أننا استعجلنا إحضاره إلى هنا، ولم يكن من المفترض أن يظهر قبل السباق الرابع أو الخامس على ما أعتقد. لذلك قام الفريق بعمل رائع لتجهيزه بسرعة".

وأضاف: "كانت لدينا نسختان فقط منه وربما كان الأمر مبكرًا قليلًا لاستخدامه. لذلك قمنا بإزالته. لا تزال السيارة جيدة، وسنعمل على محاولة إعادته عندما يصبح جاهزًا".

ويتفهم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن فيراري كانت راضية عن أداء الجناح مقارنة بالنسخة التقليدية، كما كانت متشجَّعة بموثوقيته، لكنها قررت أنه لا توجد ضمانات كافية لتحمّل مخاطر استخدامه طوال سباق كامل.

كما أن الجناح لم يكن ليقدم مكسبًا كبيرًا في الأداء ليشكل عاملًا حاسمًا، ما جعل القرار أسهل.

وستُجري سكوديريا فيراري الآن مزيدًا من التحليلات في مارانيللو قبل جائزة اليابان الكبرى المقبلة بعد أسبوعين.

وتأهل هاميلتون ولوكلير في المركزين الرابع والسادس، إذ كان بطل العالم سبع مرات أبطأ بفارق 0.641 ثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأول جورج راسل، بينما كان سائق موناكو أبطأ بفارق إضافي قدره 0.367 ثانية. ويعود هذا الفارق إلى تعرض لوكلير لمشكلة غير محددة على الخط المستقيم الخلفي، وهو ما سيحقق فيه الفريق لاحقًا، إذ أوضح مدير الفريق فريد فاسور: "لم يكن لديه مستوى نشر الطاقة نفسه كما في اللفة السابقة".

وقال هاميلتون: "قام فريقي بعمل رائع جدًا. قام المهندسون بعمل مذهل لإعادة السيارة إلى حالتها، لأن الحصّة الأولى كانت صعبة قليلًا مع ذلك الانزلاق، لكن السيارة كانت تبدو جيّدة بشكلٍ عام. المشكلة أننا نخسر الكثير من الوقت على الخطوط المستقيمة".

وتابع: "من ناحية السيارة، فأشعر بأنها جيدة جدًا، وأعتقد أننا قادرون على منافستهم في المنعطفات. لكن عندما تكون متأخرًا في قوة المحرك فهذه هي الحقيقة".

أما لوكلير، الذي شدد على أن الجناح الخلفي المبتكر "لا يغير الصورة كثيرًا مقارنة بالموقع الحالي"، فيتوقع أن يكون الفريق أقوى خلال السباق، لكنه أكد تحليل هاميلتون بشأن تفوق مرسيدس.

وقال: "في التصفيات، لسبب ما، تتمكن وحدة طاقة مرسيدس من إيجاد الكثير من زمن اللفة. نحن لا نجد هذا القدر من الزمن بعد في التصفيات، لكننا نكون أقرب في السباق. لذلك ما زلت آمل أن نتمكن من العودة غدًا".