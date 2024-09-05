لماذا تتأنى مكلارين في خطوة جلب أرضيتها المحدثة

كشفت مكلارين أنها تؤخر جلب أرضية جديدة على سيارتها في الفورمولا 1 كي لا تخاطر بتكرار لمشاكل تراجع الأداء التي واجهها منافسوها مع تحديثاتهم.

يخوض فريق ووكينغ معركة محتدمة مع ريد بُل على لقب هذا الموسم، كما تعتقد مكلارين بأن لديها الفرصة كذلك للفوز بكلتا البطولتين، الصانعين والسائقين.

وفي ظل تضاؤل فارق الأداء بين سيارات الصدارة في الوقت الحالي، فإن مكلارين تدرك بأن أية مكاسب قد تحققها من التحديثات ستكون حاسمة.

مع ذلك، فقد اعترف الفريق بأنه يتعامل بحذر مع خطوة تقديم تحديث على الأرضية الذي كان يعمل عليه خشية أن يتسبب في تبعات غير متوقعة كالتي واجهتها الفرق الأخرى مع أرضياتها المحدثة تحديدًا.

ولعل أبرزها أستون مارتن وفيراري، حيث واجهت الأخيرة عودة إلى شبح الارتدادات على سرعات عالية بدءًا من جائزة إسبانيا، كما واجهت مرسيدس علامات استفهام كذلك بشأن تحيدثاتها في سبا.

فيما أشار أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين إلى أن أحد الأسباب الأساسية وراء عدم مواجهة فريقه لأية عراقيل في وسط الموسم كان أنه جلب تحديثًا كبيرًا واحدًا فقط، وعليه قلل ذلك من مخاطر مواجهة المشاكل.

كما كشف بأنه وبينما يعمل الفريق في المصنع على أرضية محدثة، لكنه سيؤخر تقديمها حتى يتأكد من عملها بالشكل المطلوب.

حيث قال: "لم نجلب أي تحديث كبير منذ جولة ميامي. التحديث التالي الكبير نسبيًا كان في زاندفورت، ولم يتضمن كامل أرضية السيارة، تعامل مع تفاصيل صغيرة معها فقط".

وتابع: "لكن سبب عدم جلبنا بعض التحديثات هو أننا لو تسرعنا في تقديمها، فربما نواجه بعض الشكوك في اختبرها بشكل كامل. لذلك نتأنّى من أجل إقناع أنفسنا بأن التطوير بات ناضجًا كفاية ليخرج إلى المسار".