جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1

لماذا تتأنى مكلارين في خطوة جلب أرضيتها المحدثة

تحضّر مكلارين أرضية محدثة جديدة لدعم سعيها ضمن معركة لقب الفورمولا 1، لكنها تتبع مقاربة حذرة قبل جلبها على السيارة.

تم التحديث:
تفاصيل سيارة مكلارين ام.سي.آل38

تفاصيل سيارة مكلارين ام.سي.آل38

الصورة من قبل: من دون حقوق

موتورسبورت.كوم "برايم"

أفضل المقالات التقنية والتحليلات المميّزة من عالم المحركات على موقع "موتورسبورت.كوم" باللّغة العربية.

كشفت مكلارين أنها تؤخر جلب أرضية جديدة على سيارتها في الفورمولا 1 كي لا تخاطر بتكرار لمشاكل تراجع الأداء التي واجهها منافسوها مع تحديثاتهم.

يخوض فريق ووكينغ معركة محتدمة مع ريد بُل على لقب هذا الموسم، كما تعتقد مكلارين بأن لديها الفرصة كذلك للفوز بكلتا البطولتين، الصانعين والسائقين.

وفي ظل تضاؤل فارق الأداء بين سيارات الصدارة في الوقت الحالي، فإن مكلارين تدرك بأن أية مكاسب قد تحققها من التحديثات ستكون حاسمة.

مع ذلك، فقد اعترف الفريق بأنه يتعامل بحذر مع خطوة تقديم تحديث على الأرضية الذي كان يعمل عليه خشية أن يتسبب في تبعات غير متوقعة كالتي واجهتها الفرق الأخرى مع أرضياتها المحدثة تحديدًا.

اقرأ أيضاً:

ولعل أبرزها أستون مارتن وفيراري، حيث واجهت الأخيرة عودة إلى شبح الارتدادات على سرعات عالية بدءًا من جائزة إسبانيا، كما واجهت مرسيدس علامات استفهام كذلك بشأن تحيدثاتها في سبا.

فيما أشار أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين إلى أن أحد الأسباب الأساسية وراء عدم مواجهة فريقه لأية عراقيل في وسط الموسم كان أنه جلب تحديثًا كبيرًا واحدًا فقط، وعليه قلل ذلك من مخاطر مواجهة المشاكل.

كما كشف بأنه وبينما يعمل الفريق في المصنع على أرضية محدثة، لكنه سيؤخر تقديمها حتى يتأكد من عملها بالشكل المطلوب.

حيث قال: "لم نجلب أي تحديث كبير منذ جولة ميامي. التحديث التالي الكبير نسبيًا كان في زاندفورت، ولم يتضمن كامل أرضية السيارة، تعامل مع تفاصيل صغيرة معها فقط".

وتابع: "لكن سبب عدم جلبنا بعض التحديثات هو أننا لو تسرعنا في تقديمها، فربما نواجه بعض الشكوك في اختبرها بشكل كامل. لذلك نتأنّى من أجل إقناع أنفسنا بأن التطوير بات ناضجًا كفاية ليخرج إلى المسار".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مكلارين: لوكلير كان على قدم المساواة معنا في مونزا
المقال التالي لوكلير: لسنا جيدين بالقدر الكافي بعد للفوز فيما تبقى من الموسم

أبرز التعليقات

مكلارين
More from
مكلارين
روزبرغ: بياستري هو السائق رقم 1 حالياً لدى مكلارين

روزبرغ: بياستري هو السائق رقم 1 حالياً لدى مكلارين

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
روزبرغ: بياستري هو السائق رقم 1 حالياً لدى مكلارين
مكلارين: لوكلير كان على قدم المساواة معنا في مونزا

مكلارين: لوكلير كان على قدم المساواة معنا في مونزا

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
مكلارين: لوكلير كان على قدم المساواة معنا في مونزا
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

ويليامز تطلق أكاديمية هندسية بالشراكة مع "كوماتسو"

ويليامز تطلق أكاديمية هندسية بالشراكة مع "كوماتسو"

Sponsored
Sponsored
ويليامز تطلق أكاديمية هندسية بالشراكة مع "كوماتسو"
بانيايا يعتذر لقاء هجومه على أليكس ماركيز

بانيايا يعتذر لقاء هجومه على أليكس ماركيز

MGP موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
بانيايا يعتذر لقاء هجومه على أليكس ماركيز
أوجييه يلتزم بالمشاركة في بقيّة جولات دبليو آر سي لتعزيز آمال تويوتا

أوجييه يلتزم بالمشاركة في بقيّة جولات دبليو آر سي لتعزيز آمال تويوتا

WRC دبليو آر سي
رالي اليونان
أوجييه يلتزم بالمشاركة في بقيّة جولات دبليو آر سي لتعزيز آمال تويوتا
فريق براماك-ياماها يتعاقد مع أوليفيرا لموسم 2025

فريق براماك-ياماها يتعاقد مع أوليفيرا لموسم 2025

MGP موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
فريق براماك-ياماها يتعاقد مع أوليفيرا لموسم 2025

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط