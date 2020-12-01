لماذا بدّل بوتاس ثلاثة إطارات فقط خلال آخر وقفة صيانة في سباق البحرين

كان ذلك ثاني سباقٍ كارثي للفنلندي بعد أن حل بالمركز 14 في سباق تركيا الذي شهد هطول الأمطار، حيث انزلقت سيارته ستّ مرات.

ودخلت مرسيدس السباق بشكل أقل أماناً من منافسيها، حيث كان بوتاس وزميله لويس هاميلتون يمتلكان مجموعة واحدة فقط متبقية من إطارات "ميديوم"، بينما كان أغلب البقية يمتلكون مجموعة إضافية.

وقدم بوتاس انطلاقة سيئة حيث كان بالمركز الرابع حين تم رفع العلم الأحمر.

وانطلق خلال إعادة الانطلاقة من هذا المركز، لكنه اضطر لدخول المنصة مباشرة مع انثقاب في الإطار الأمامي الأيمن حين كان قريباً من حادثة رومان غروجان المروعة.

حيث قال: "يبدو أنني تعرضت لانثقاب ما بين المنعطفين 3 و4 خلال اللفة الافتتاحية من الانطلاقة الثانية. لكنني لم أرَ أيّ حطامٍ وكان ذلك بمثابة مفاجأة كبيرة حقاً".

ونتيجة لذلك بدا وكأن مجموعة إطارات "ميديوم" التي تأهل عليها، قد تضيع، وكان الفريق يعلم أن خياراته محدودة.

كما أجرى بوتاس توقفاً غير مخطط له خلف سيارة الأمان، ومن ثم استعمل الإطارات القاسية خلال القسم الأول من السباق، آملاً أن يبقى قدر الإمكان على وقفة واحدة.

لكن، لم تدم إطارات "هارد" كثيراً كما كان يتوقع، إضافة إلى أنه كان يعاني من الزحام طوال الوقت.

فقال: "في الحقيقة، خلال القسم الأول كنا نسعى لتوقف وحيد".

وتابع: "لذا، كانت تلك مهمة صعبة، وفي نهاية المطاف اضطررنا للقيام بتوقفين، خاصة مع استعمال إطارات ’ميديوم’".

واسترسل: "المشكلة الأساسية كانت في البداية مع قطار السيارات وتواجدها جميعها ضمن مدى ’دي آر أس’، والجميع يعلم أن تلك الظروف غير سهلة، وعليك الضغط كثيراً والسيارة تنزلق، وهكذا فإنك تخسر إطاراتك".

واستعمل الفنلندي مجموعة من إطارات "ميديوم" في اللفة 25، ومن ثم دخل مجدداً في اللفة 38.

وبدلاً من استعمال إطارات "سوفت"، اتخذ الفريق الفرصة لإعادة وضع مجموعة "ميديوم" التي خاض عليها التصفيات وبدايةَ السباق، لكن من دون الإطار المثقوب الأمامي الأيمن، لذا حافظ على الإطار الجيد المستعمل الموجود على سيارته.

"في الحقيقة قمنا بتغيير ثلاثة إطارات فقط (مجموعة الميديوم)، ولم تكن مستهلكة حقاً، فقط بضع لفات. اللفات العشر الأولى من القسم الأخير كانت جيدة، لكنها تعرضت لارتفاع في درجة الحرارة" قال بوتاس.

وتابع: "كنت قادراً على مجاراة السائقين على إطارات ’هارد’. لكن بالنسبة لي كانت إطارات ’هارد’ أفضل".

وخلال اللفات الأخيرة تعرض بوتاس لانثقاب ثانٍ خلف سيارة الأمان، لكنه كان قادراً على إيصال السيارة إلى خط النهاية من دون وقفة أخرى.

فقال: "في النهاية وخلال فترة سيارة الأمان، تعرضت لانثقاب آخر في الإطار الخلفي، أعتقد أنه كان الأيمن، ومرة أخرى لم أكن قد رأيتُ أي حطام ليتسبب بذلك".

واختتم: "من الواضح أنه كان هناك الكثير من الحطام، لكن ليس بوسعك ملاحظتها جميعها. لذا كان هذا سباقاً ثانياً عاندني فيه الحظ".