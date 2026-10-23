فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

لماذا بات بيرمان في مواجهة كامارا على مقعد فيراري المقبل؟

أكد أوليفر بيرمان أن الانضمام إلى فيراري هو "هدفه الأسمى"، لكن وصول رافاييل كامارا إلى هاس يُظهر أن الحظيرة الإيطالية تُبقي خياراتها مفتوحة.

منشور: 23-10-2026

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أوليفير بيرمان، هاس

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

يُعدّ التخطيط لتعاقب السائقين أحد الفنون الدقيقة التي يتقنها مدراء فرق الفورمولا 1.

إذ تمتلك جميع الفرق الكبرى برامج لتطوير السائقين الشبان، بهدف واضح يتمثل في إعداد المواهب للمستقبل عندما يصبح أحد مقاعد التسابق شاغرًا.

لكن توقيت شغور هذه المقاعد لا يصبّ دائمًا في مصلحة السائق الذي ينتظر فرصته.

وبصفته عضوًا في أكاديمية فيراري للسائقين، تمّ ضمّ أوليفر بيرمان إلى فريق هاس في عام 2025، بهدف إعداده لاحتمال الانضمام إلى فيراري مستقبلًا.

ولم يُؤكَّد بعد بقاؤه مع الفريق في عام 2027، لكن يبدو أن الإعلان الرسمي عن ذلك بات مسألة شكلية.

غير أنه سيواجه الآن منافسًا على مقعد فيراري، هو رافاييل كامارا، متصدر بطولة الفورمولا 2، الذي أُعلن الأسبوع الماضي عن تعويضه إستيبان أوكون اعتبارًا من الموسم المقبل.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، ومن بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قبيل جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، أقرّ بيرمان بأهمية تعيين كامارا، لكنه شدد على استعداده لمواصلة التقدم وإثبات أحقيته بالحصول على فرصة مع أحد فرق المقدمة.

حيث قال: "نحن في العمر نفسه. من الواضح أن رافا يمتلك خبرة أقل مني في الفورمولا 1".

"لكن نعم، أعتقد أن هذا أمر جيد أيضًا بالنسبة إلى فيراري، إذ يتيح لها معرفة السائق الذي تريد وضعه خلف مقود سيارتها على المدى المتوسط".

"بالطبع، هدفي هو أن أضع نفسي في أفضل موقع ممكن حتى أكون أنا ذلك السائق".

"أنا ملتزم مع هاس، أما مدة العقد فليست من الأمور التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتي. أنا سعيد بوجودي في الفورمولا 1، لكنني أشعر أيضًا بأنني، عند النظر إلى المدى المتوسط والبعيد، مستعد للمنافسة على منصات التتويج والقتال في المقدمة".

أوليفير بيرمان، هاس

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"على مستوى فرق وسط الترتيب، فإن هاس هو الفريق الذي أريد الاستمرار معه، وأرى مستقبلي فيه. لكنني أشعر أيضًا بأنني استحققت، في مرحلة ما، فرصة البحث عن مقعد لدى أحد فرق المراكز الأربعة الأولى".

"بالطبع، وبالنظر إلى ارتباطي بفيراري، فإن ذلك سيكون هدفي الأسمى".

تاريخيًا، يصعب أن تتوافق الظروف والتوقيت بالشكل المناسب لمنح السائقين الشبان فرصة الانتقال إلى الفرق الكبرى. وقد برز في الآونة الأخيرة توجه لدى الفرق إلى ربط السائقين الأكثر طلبًا بعقود طويلة الأمد.

ويُعد شارل لوكلير أحد هذه الأمثلة مع فيراري، بعدما أعلن الفريق عن تمديد عقده الحالي لعدة سنوات، قبيل جائزة موناكو الكبرى في الموسم الجاري.

وبالنظر إلى أن عقد لوكلير الحالي قد يمتد حتى نهاية عام 2029، فإن ذلك يشير إلى ارتباطه بفيراري حتى ثلاثينيات القرن الحالي، وإن كانت هناك، بطبيعة الحال، بنود تسمح بإنهاء العقد مبكرًا.

وهذا يعني أن هناك مقعدًا واحدًا فقط قد يصبح متاحًا، وهو مقعد لويس هاميلتون.

سيواصل بطل العالم سبع مرات التسابق مع فيراري في عام 2027، بعدما أظهر مستوى تنافسيًا كافيًا لتفعيل بنود الأداء في عقده الحالي. أما ما سيحدث بعد ذلك، فسيتوقف على مستواه في الموسم المقبل.

قاد كامارا، المتصدر في بطولة الفورمولا 2، سيارة فيراري فورمولا 1 من حقبة المؤثرات الأرضية وفقًا لنظام اختبار السيارات السابقة

الصورة من قبل: Davide Cavazza

لكن بالنظر إلى أن هاميلتون سيبلغ 42 عامًا في يناير، فمن المنطقي توقع مغادرته مقعده قبل لوكلير.

وهذه هي الفرصة المتاحة أمام بيرمان وكامارا معًا. لكن الخطر الذي يواجه السائق الأكثر خبرة في هذا السيناريو يتمثل في أن استمرار انتظاره طويلًا قد يزيد فرص ظهور موهبة أخرى تلفت أنظار الإدارة العليا وتخطف الفرصة منه.

ولم يضطر لوكلير، الذي تخرّج أيضًا من أكاديمية فيراري للسائقين، إلى مواجهة هذا الخطر. فعندما أُعير إلى ساوبر في عام 2018، كانت فيراري تبحث عن بديل لكيمي رايكونن في أقرب وقت ممكن، بعدما شعرت بالحاجة إلى سائق أصغر سنًا وأكثر قدرة على المنافسة، من أجل دفع سيباستيان فيتيل إلى تقديم المستوى الذي اعتقدت أنه بحاجة إليه.

وعندما سُئل بيرمان عن المقارنة مع لوكلير، أجاب: "الأمر كله يتعلق بالتوقيت، أليس كذلك؟".

"أعني أن شارل أمضى عامًا واحدًا هناك، في ساوبر. وقدّم موسمًا جيدًا جدًا منحه تلك الفرصة. أما في حالتي، فلم تسر الأمور على هذا النحو".

"يتعلق الأمر دائمًا بالتوقيت وكيفية توافر الفرص، وهذه هي حقيقة الفورمولا 1".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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