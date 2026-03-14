لماذا انتهى الوقت أمام الفورمولا 1 لإنقاذ سباقي البحرين والسعودية

بعد المناقشات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في جائزة أستراليا الكبرى، حددت الفورمولا 1 مهلة مدتها 10 أيام لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير سباقي البحرين والسعودية المقرر إقامتهما في أبريل، وهو جدول زمني فرضته في المقام الأول تعقيدات الشحن اللوجستي إلى منطقة الخليج مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في التوسع داخل المنطقة.

ويُقام السباقان العربيان عادة بشكل متتالٍ لتسهيل العمليات اللوجستية المعقدة للفورمولا 1، لذلك سيكون من الصعب إقامة أحدهما دون الآخر، رغم أنه من المفهوم أن هناك بعض الأمل في إمكانية إنقاذ جولة جدة بطريقة ما.

بعض معدات الفرق وشركة بيريللي موجودة بالفعل في البحرين، إذ لم تغادر هناك بعد تجارب ما قبل الموسم، لكن مع تحديد موعد السباق في 12 أبريل فهذا يعني أن بقية الشحنات يجب أن تبدأ بالمغادرة قريبًا. كما أن إنقاذ سباق السعودية سيتطلب أيضًا قدرة الأفراد على السفر إلى البحرين لنقل بعض المعدات عبر الحدود.

لكن الموعد النهائي الذي يأتي مباشرة بعد عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بجائزة الصين الكبرى بات يقترب الآن، ومعه يبدو أنه لا يوجد أمل في قدرة الفورمولا 1 على الالتزام به.

الوضع حتى مساء الجمعة 13 مارس

حتى لحظة كتابة هذه السطور، استمرت أعمال العنف في المنطقة بل تصاعدت. ففي يوم الخميس استهدفت إيران خزانات الوقود والنفط في البحرين، بعد أسبوعين من هجومها على مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الدولة الخليجية، الذي يقع على بعد كيلومترات قليلة من وسط المنامة وبالقرب من المطار.

كما تأثرت حركة الشحن الدولية عبر مضيق هرمز الحيوي بشكل كبير، مع ورود تقارير عن تعرض سفن لهجمات قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة وقرب مدينة البصرة العراقية. ولا تزال حركة الطيران متأثرة بشدة أيضًا، حيث تم تعليق جميع الرحلات في مطار البحرين الدولي حاليًا، بينما تعمل مطارات جدة والرياض في السعودية بشكل شبه طبيعي.

منذ اندلاع الصراع في 28 فبراير بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في عملية أمريكية، لم تتوقف الأعمال العدائية، كما لا يوجد أي تصور واضح حول المدة التي قد يستمر فيها هذا الصراع. وهذا الغموض يدفع إدارة الفورمولا 1 الآن إلى اتخاذ قرار حاسم، إذ تشير عدة تقارير إلى أن السباقين سيتم إلغاؤهما.

ويتفهم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن القرار النهائي سيتم الإعلان عنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

لماذا لم يكن استبدال البحرين والسعودية خيارًا منطقيًا

خسارة السباقين من روزنامة موسم 2026 تعني أنه لن تقام أية سباقات للفورمولا 1 خلال شهر أبريل، ما سيخلق فجوة زمنية تمتد ستة أسابيع بين جائزة اليابان الكبرى وجائزة ميامي الكبرى.

وأشارت تقارير أولية إلى أن الفورمولا 1 قد تضيف سباقات طارئة في أوروبا كما فعلت خلال فترة جائحة كورونا. لكن كما ورد سابقًا، فإن ذلك لن يحدث لأنه لا يحمل أية جدوى لوجستية أو تجارية.

فأول سباق أوروبي في موسم 2026 مقرر حاليًا في 7 يونيو عندما تتجه البطولة إلى شوارع موناكو. وإضافة سباقات مفاجئة قبل ذلك بسبعة أو ثمانية أسابيع على حلبات مثل بورتيماو أو إيمولا سيخلق تحديات لوجستية ضخمة للفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات والمنظمين المحليين.

كما سيضطر المنظمون إلى ترتيب الأمور بشكل عاجل مع السلطات المحلية وتجهيز طاقم تشغيل أساسي للحلبة، في حين أن تنظيم سباق فورمولا 1 حديث يتطلب عادة التحضير طوال معظم أشهر السنة.

إلى جانب ذلك هناك مسألة بيع التذاكر، إذ سيكون من الصعب تنظيم وتسويق الحدث في وقت قصير للغاية. ومع وجود عدد محدود من الجماهير الدافعة، فلن يكون لدى أي منظم حافز كبير لدفع رسوم استضافة مرتفعة مقابل كل هذا الجهد.

ورغم عدم معرفة طبيعة الاتفاقيات بين إدارة الفورمولا 1 ومنظمي البحرين والسعودية، فإن خسارة هذين السباقين – اللذين يدفعان رسوم استضافة تتجاوز مجتمعة 100 مليون يورو – ستشكل ضربة مالية للبطولة، كما ستؤثر أيضًا على عائدات الفرق.

لكن كما قال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين في أستراليا: "بالنظر إلى ما يحدث، لن يزعجنا كثيرًا إذا كان لذلك تأثير مالي بسيط".

ومع ذلك، كما تم توضيحه، فإن هذه الأموال لن يتم تعويضها عبر أية بدائل قصيرة الأجل. وقد يكون الوضع مختلفًا إذا انخفض عدد سباقات موسم 2026 إلى أقل من 22 سباقًا، وهو الحد الأدنى الذي يجب على الفورمولا 1 تنظيمه للوفاء بعقود البث التلفزيوني. لكن حتى في حال إلغاء سباقي البحرين والسعودية، ستظل البطولة تحقق هذا الرقم هذا العام.

ولا يزال هناك وقت أطول بكثير للنظر في سباقات نهاية الموسم في قطر وأبوظبي، وكذلك في أي خطط طوارئ محتملة.