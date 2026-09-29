خلال النصف الأول من سباق جائزة أذربيجان الكبرى، تمكن جورج راسل من توسيع الفارق إلى أكثر من 10 ثوانٍ عن المجموعة التي كانت تلاحقه، في الوقت الذي عانى فيه سائقا ريد بُل، ماكس فيرستابن وإسحاق حجار، لتجاوز أوسكار بياستري بسيارة مكلارين.

تغير المشهد بصورة مفاجئة عندما دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة، عقب اصطدام سيارة ويليامز بقيادة أليكس ألبون بالحائط عند المنعطف الخامس في اللفة 31. واختفى الفارق الذي بناه راسل بعدما جمعت سيارة الأمان السيارات خلفها، ليغتنم فيرستابن الفرصة ويتجاوز بياستري عند استئناف السباق.

ومنذ تلك اللحظة، ورغم أن راسل حافظ على أفضلية طفيفة في السرعة خلال معظم اللفات الأخيرة، فإنه لم يتمكن مطلقًا من الابتعاد عن فيرستابن.

وعندما خرج فالتيري بوتاس عن المسار عند المنعطف الخامس عشر في اللفة الأخيرة، فقد الشاحن التوربيني في سيارة راسل ضغط التعزيز بينما خفّض سرعته امتثالًا للأعلام الصفراء المزدوجة في موقع الحادث، ما سمح لفيرستابن بالعودة قريبًا من مؤخرة سيارة مرسيدس، ومهّد الطريق لمحاولة تجاوز مثيرة عند خط النهاية.

والمثير للاهتمام أن راسل كان أسرع بفارق كبير من فيرستابن في المقطع الثاني خلال معظم اللفات، وهو المقطع الذي يمتد من منطقة الكبح عند المنعطف الخامس، مرورًا بالجزء الضيق المحيط بأسوار المدينة القديمة، وصولًا إلى منطقة الكبح عند المنعطف السادس عشر.

لكن فيرستابن كان قادرًا على تقليص الفارق مجددًا على الخط المستقيم، حتى عندما لم يكن قريبًا بما يكفي في اللفة السابقة للاستفادة من نصف ميغاجول إضافي من الطاقة الكهربائية التي يتيحها نمط التجاوز للشحن والاستخدام.

وصف برادلي لورد، نائب مدير فريق مرسيدس في الفورمولا 1، هذا المشهد بطريقة لافتة، قائلًا: "كان الأمر أشبه بوجود ماكس مشدودًا بحبل عملاق".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وجورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

م يفصل بين راسل وفيرستابن سوى 0.196 ثانية عند خط النهاية، ما جعل هذه النهاية واحدة من أقرب النهايات في تاريخ بطولة العالم، رغم أن هذه الإحصائية تتأثر نسبيًا ببدائية أنظمة التوقيت حتى العقود الأخيرة.

وقال لورد: "في اللفة الأخيرة، يمكنك استهلاك شحنة البطارية بالكامل، من أعلى مستوى إلى أدناه، ولذلك لا تحتاج إلى الحفاظ على توازن حزمة البطارية استعدادًا للفة التالية".

وأضاف: "لذلك، كان من الجيد أن لدينا هذه الإمكانية متاحة، لأن الفارق تقلص من ثانية ونصف إلى نصف ثانية خلال فترة الأعلام الصفراء المزدوجة. كما فقد جورج جزءًا من ضغط التعزيز، وهو أمر قد يحدث أحيانًا عندما تنخفض سرعة السيارة إلى مستوى متدنٍ للغاية، وتنخفض معها سرعة المحرك أيضًا".

وتابع: "لكن لا، كان الأمر أشبه بوجود ماكس مشدودًا بحبل بنجي عملاق. كان جورج يبتعد عنه بنصف ثانية كاملة في كل لفة عبر المقطع الأوسط. وعندما تنظر إلى بيانات نظام تحديد المواقع العالمي، ترى الفارق ينقلب فجأة بصورة شبه عمودية، إذ يسحب تيار الهواء خلف سيارة جورج ماكس إلى الأمام مجددًا".

وأردف: "لذلك، بدا الأمر وكأن فيرستابن كان يحقق مكاسب أكبر من دون استخدام نمط التجاوز مقارنة باستخدامه، وهو أمر يتعارض مع التوقعات. لكن رغم أن المشهد بدا متقاربًا للغاية على شاشات التلفاز، مع أن زوايا التصوير جعلت المسافات تبدو أقصر قليلًا، لم تكن هناك أي لحظة اقترب فيها بما يكفي لمحاولة التجاوز أو حتى التفكير فيه".

وتابع قائلًا: "أعتقد أن جورج كان يسيطر على الوضع بالكامل، رغم أن خطأً صغيرًا واحدًا كان كفيلًا بجعل النتيجة تبدو مختلفة تمامًا. لقد قدم أداءً رائعًا بكل المقاييس. وقال أنه احتك بالحائط في وقت سابق من السباق، لكنه كسب الوقت في الواقع من خلال ذلك. ومن الواضح أنه أحسن تقدير الأمر حتى في تلك اللحظة".

منذ نهاية فترة سيارة الأمان في اللفة 39، لم يكن فيرستابن أسرع من راسل سوى في اللفات 42 و43 و44 و48، وكانت أفضليته في اللفة الأخيرة من بينها ثلاثة أجزاء من الألف من الثانية فقط. أما من حيث زمن اللفة الإجمالي، فنادرًا ما تجاوز الفارق بينهما عُشر الثانية، رغم أن راسل كان أسرع بفارق 0.183 ثانية في اللفة قبل الأخيرة.

ألكسندر ألبون، ويليامز الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وإذا أخذنا اللفة 48 مثالًا، فإن بيانات القياس عن بُعد تشير إلى أن فيرستابن كان متقدمًا فعليًا بنحو عُشر الثانية على راسل في بداية اللفة، بعدما بلغت سرعته لفترة وجيزة 17 كيلومترًا في الساعة أكثر من سرعة منافسه على المقطع الممتد بين المنعطفين الثاني والثالث، ويرجح أن ذلك كان نتيجة استخدامه قدرًا أكبر من الطاقة الكهربائية.

لكن راسل تمكن من مواصلة الضغط على دواسة الوقود حتى وقت متأخر، واستغلال أفضلية سيارة مرسيدس من حيث التحكم، لتحقيق سرعات أعلى عند ذروة المنعطفين الثالث والرابع، ما قلب الفارق مباشرة لصالحه.

وخلال المقطع الثاني، وسّع راسل أفضليته حتى بلغت ذروتها 0.420 ثانية في الأجزاء الأكثر تعرجًا من الحلبة، إذ رفع قدمه عن دواسة الوقود في وقت متأخر قبل المنعطف الخامس، ما أتاح له الحفاظ على سرعة أعلى عند ذروة المنعطف. ثم سجل سرعة قصوى أعلى في المقطع المؤدي إلى المنعطف السابع، رغم استخدام فيرستابن بعض التعزيز لتحقيق خروج أسرع في البداية من المنعطف السادس.

وبينما نجح فيرستابن في تقليص الفارق خلال المقطع الممتد بين المنعطفين الثالث عشر والرابع عشر، بفضل سرعته القصوى الأعلى، فإن قدرة هيكل سيارة مرسيدس على الاستجابة والتحكم أحدثت الفارق مجددًا عند المنعطف الخامس عشر، حيث تمكن راسل من رفع قدمه عن دواسة الوقود في وقت متأخر كثيرًا، ليعيد توسيع الفارق إلى 0.583 ثانية.

وحقق فيرستابن خروجًا أسرع من المنعطف، وبدأ في تقليص الفارق تدريجيًا، لكن سيارة مرسيدس كانت أسرع مجددًا عبر المنعطف السادس عشر، ليصبح الفارق 0.541 ثانية. ومن هناك، ومع عبور السائقين نقطة الكشف التي تتيح تفعيل نمط التجاوز في اللفة التالية، بدأ فيرستابن في تقليص الفارق بسرعة كبيرة، إذ انتقل إلى أعلى ترس في وقت أبكر بكثير من راسل، قبل المنعطف الثامن عشر بدلًا من بعد المنعطف التاسع عشر، وحقق سرعة قصوى أعلى قليلًا خلال بقية اللفة.

وعلى الخط المستقيم نفسه، كانت سرعة فيرستابن أعلى بنحو 11 كيلومترًا في الساعة طوال الطريق إلى خط النهاية، وهو ما يفسر أن زمنه الإجمالي كان أبطأ بثلاثة أجزاء من الألف من الثانية فقط، رغم خسارته نصف ثانية في وقت سابق من اللفة.

ويُعد محرك الاحتراق الداخلي لدى ريد بُل الأقوى على شبكة الانطلاق، وهو ما يفسر تصدره إطار الاتحاد الدولي للسيارات الخاص بفرص التطوير والتحديث الإضافية، لكن يُعتقد أن وحدة الطاقة لدى مرسيدس لا تزال متفوقة عند النظر إلى الحزمة المتكاملة.

ومع ذلك، ورغم امتناع فيرستابن ولورون ميكيز، مدير فريق ريد بُل، عن التعليق على مدى أهمية وحدة الطاقة المصنوعة بالتعاون مع فورد في تحقيق هذه الأفضلية، وصفها أرفيد لينبلاد، الذي تستخدم سيارته التابعة لفريق آر بي وحدة الطاقة نفسها، بأنها "صاروخ".

وبالنظر إلى مقدار الأفضلية التي تمتع بها فيرستابن من حيث السرعة في منطقتي تفعيل نمط السير بأقصى سرعة على الخط المستقيم، عندما كان يسير خلف سيارة راسل، فمن المرجح أن سيارة ريد بُل تتمتع بمقاومة منخفضة للغاية للهواء عندما تكون أنظمتها الهوائية النشطة مفعّلة، وهو أمر ستدرسه الفرق الأخرى بلا شك باهتمام كبير.