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فورمولا 1 / جائزة توسكانا الكبرى / أخبار عاجلة

مرسيدس تشرح سبب اشتعال مكابح سيارة هاميلتون في موجيللو

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مرسيدس تشرح سبب اشتعال مكابح سيارة هاميلتون في موجيللو

يعتقد فريق مرسيدس للفورمولا واحد أن اشتعال المكابح الأمامية لسيارة لويس هاميلتون على شبكة انطلاق جائزة توسكانا الكبرى في موجيللو، كان بسبب الخفض المتعمّد من قبل السهام الفضية لمستويات التبريد.

نظراً لاحتوائها على مقاطع مستقيمة طويلة ومنعطفات سريعة، إضافة إلى غياب مناطق الكبح القويّ، فإن الحلبة الإيطالية الشهيرة لا تتطلب تبريداً كبيراً للمكابح مثل الحلبات الأخرى.

نتيجة لذلك، قررت مرسيدس اعتماد أقنية تهوية مكابح أصغر، مقارنة بما تعتمده في حلبات أخرى.

لكن، بدأ ذلك يتسبب بالمشاكل عندما أبطأت السيارات من سرعتها قبل إعادة الانطلاقة الثانية، بعد العلم الأحمر.

وكان يحاول هاميلتون رفع حرارة مكابحه إلى الدرجة المناسبة، وعندما وصل للاصطفاف على الشبكة، بدأت مكابحه الأمامية تصدر دخاناً كثيفاً، كما شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد منها بشكل واضح.

لكن ألسنة اللهب تلك سرعان ما انطفأت مع انطلاق السيارة، كما أن أداء السيارة لم يتغير.

حيث أجاب هاميلتون حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال ما حصل: "لقد كان هناك فارق حراري لمكابحي الأمامية بما يقارب 200 درجة".

وأكمل: "لذا، كنت أضغطها بشدة لرفع درجة حرارتها كي تصبح جميع المكابح بحرارة متساوية، ونجحت برفعها 100 درجة، وحاولت بعد ذلك تبريدها خلال المنعطف الأخير حتى الوصول إلى الانطلاقة".

وأردف: "وصلت إلى شبكة الانطلاق وكان هناك الكثير من الدخان يتصاعد، كنتُ قلقاً بالتأكيد حيث شاهدتُ ألسنة اللهب في مرحلة ما، وذلك ليس جيداً، لأن جميع المكونات الداخلية فوق المكابح قد تحترق".

واسترسل: "لذا ولحسن الحظ، انطلق السباق مجدداً، ولم أعانِ من تلك المشكلة مجدداً، لكن الوضع وبكل تأكيد كان خطراً".

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من جهته، شرح أندرو شوفلين مهندس السباق لدى مرسيدس أنه وبينما بدا الوضع خطيراً، إلا أن تلك النيران لم تكن لتسبب أي قلق.

فقال: "تبريد المكابح كان مغلقاً نسبياً، نظراً لأن هذه  الحلبة لا تتطلب الكثير من الكبح، لذا عليك إغلاق الأقنية كي نصل إلى الحرارة المطلوبة".

وتابع: "المشكلة تكمن أنه وفي حال عملت المكابح، لن يكون هناك الكثير من الهواء الداخل إليها".

واسترسل: "حالما ينطلق السباق، تُحل المشكلة. القلق كان فقط يتمحور حول حرق بعضٍ من التركيبة الكربونية. وذلك ما قد يتسبب ببعض القلق".

واختتم: "لم يبدُ الوضع سيئاً، لكننا لم نكن لنفضل حصول ذلك بالتأكيد. إلا أنها لم تكن مشكلة تتسبب لنا بأي ذعر أو خوف بصراحة".

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