لماذا ارتبك فريق مرسيدس حيال التوقف الأخير لهاميلتون في سباق المجر؟

سيطر هاميلتون بشكلٍ كامل على مجريات سباق المجر إذ ابتعد بفارق 27.3 ثانية عن صاحب المركز الثاني ماكس فيرشتابن في النصف الثاني من السباق. وبما أنّ الفارق كان مريحًا من أجل دخول البريطاني لإجراء توقف مجاني، أعلم فريق مرسيدس سائقه مع تبقي 10 لفات على النهاية بأنه سيقوم باستدعائه لتغيير إطارات سيارته.

وقال الفريق بدايةً بأنه سيضع هاميلتون على الإطارات القاسية قبل أن تتغيّر الخطط ويطلب منه مهندسه البقاء مستعدًا لأيّ جديد. وبالفعل، قام هاميلتون بالدخول إلى منطقة الصيانة مع نهاية اللّفة 66 واضعًا إطارات "سوفت" جديدة ما سمح له بتسجيل أسرع لفة في السباق.

وردًّا على سؤال حول التردّد الذي واجه الفريق حيال التوقف الأخير لهاميلتون، قال وولف "لم تكن محادثاتنا جيدة بهذا الخصوص. لقد قرّرنا في الصباح بأننا لن نقوم بالتوقف من أجل الذهاب نحو تسجيل أسرع لفة في السباق كون ذلك يحمل الكثير من المخاطر".

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وأضاف "إنّ دعوة هاميلتون للتوقف في اللّفة 60 كان قرارًا جيدًا من أجل حمايته من احتمال دخول سيارة الأمان، ولكن الفارق مع فيرشتابن لم يكن مريحًا تمامًا. كان الفارق سيكون حوالى 2.5 ثانية قبل أن يصل هاميلتون إلى السيارات المتأخرة".

وأكمل "ومن ثم قمنا بالاتصال بهاميلتون وحصل بعض الإرباك، وقبل أربع لفات من نهاية السباق أجرى توقفه في سبيل تسجيل اللّفة الأسرع. أعتقد بأنّ هناك الكثير لنتعلمه من المحادثات الداخلية بين الفريق والسائق".

من ناحيته، كان هاميلتون ممتنًا لفرصة خطف النقطة الإضافية نتيجةً لتسجيله لأسرع لفة في السباق.

وقال "كان علينا تقييم المخاطر. لم أضغط كثيرًا كيلا اقترف خطأً وأخرج عن الحلبة. كانت لفة تحت السيطرة. لقد خسرت بطولة العالم في الماضي بفارق نقطة واحدة، لذلك فأنا أعلم مدى أهمية تحقيق أقصى عدد ممكن من النقاط".