تحليل: لماذا احتاج ساينز "لتغيير كامل" في أسلوب قيادته لإتقان سيارة فيراري

كان يأمل الإسباني أن يبدأ موسم 2022 بمستوى قويٍ منذ الوهلة الأولى على إثر موسمه الأوّل القويّ مع فيراري العام الماضي الذي لم يُواجه فيه الكثير من المشاكل على صعيد التأقلم مع محيطه الجديد.

لكنّ ساينز وجد نفسه متأخّرًا في المراحل الأولى من الموسم، حيث لم يتمكّن من الشعور بالارتياح داخل سيارة "اف1-75" على عكس زميله شارل لوكلير.

وتركه ذلك متخلّفًا ببضعة أعشارٍ عن لوكلير، وشرع هو ومهندسوه في العمل على حلولٍ لمحاولة جعله متلائمًا أكثر مع السيارة.

وبالرغم من اختبارات الإعدادات المتعدّدة، لم يُقدّم أيّ تغيير نقلة نوعيّة مثل التي احتاجها ساينز، لذا احتاج لمراجعة كاملة لمقاربته لقيادة السيارة التي ساعدته على قلب الأمور نحو السكة الصحيحة.

وبحديثه بشكلٍ حصري إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال ساينز أنّ الوضع الذي واجهه في المراحل الأولى من الموسم كان قاسيًا، لأنّه لم يسبق له اختباره في مسيرته.

وقال الإسباني: "كان الوضع محبطًا بشكلٍ واضح أوّلًا، خاصة بعد عامي الأوّل القوي مع الفريق، حيث لم أواجه الكثير من المشاكل مع السيارة حينها".

وأضاف: "أدركت حدود السيارة بعد السباقات القليلة الأولى في 2021. كان عليّ كسب عُشرٍ أو اثنين في منعطفات معيّنة وكنت جاهزًا للمنافسة حينها. لهذا السبب كان النصف الثاني من موسمي قويًا جدًا، وكان بوسعي إتقان السيارة".

وأردف: "أمّا هذا العام فقد حصلنا أخيرًا على سيارة تنافسيّة، سيارة قادرة على المنافسة على الانتصارات، وفجأة وجدت نفسي في موقعٍ لم يسبق أن وجدت فيه نفسي، حيث كنت متأخّرًا بأكثر من عُشرين من الثانية".

وأكمل: "لم يسبق لي أن كنت متأخّرًا بأكثر من عُشرين من الثانية عن زميلي، كنت حائرًا ومحبطًا لأنّ تلك كانت المرّة الأولى التي أحصل فيها على سيارة تنافسيّة تسمح لي بالمنافسة على الانتصارات".

كارلوس ساينز الإبن، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

وفي حين أنّ ساينز كان متردّدًا في السابق لشرح كيف تمكّن من تحقيق النقلة النوعيّة في أدائه بدءًا من جولة كندا، قبل تحقيق قطب الانطلاق الأوّل وفوزه الأوّل في سيلفرستون، قدّم الإسباني أخيرًا بعض المعارف الجديدة بشأن ذلك.

وقال: "أبقيت على الجوانب التي أعاني فيها سرًا. أعتقد بأنّ من يفهمون رياضتنا جيّدًا ومتعمّقون في التحاليل يعلمون مشاكلي. لكن من أجل تبسيط الأمر، فقد تعيّن عليّ تغيير أسلوب قيادتي بالكامل".

وأضاف: "تعيّن عليّ تغيير أسلوب قيادتي بشكلٍ كامل، وبطريقة غير طبيعيّة. كان عليّ جعلها طريقة طبيعيّة، وهو ما يتطلّب وقتًا طويلًا".

وأردف: "كما اختبرت بعض الأشياء على صعيد الإعدادات. كان أغلبها في الوجهة الخطأ، ومن ثمّ عدنا لإيجاد وجهة جيّدة، ويتطلّب ذلك بعض السباقات. لا توجد اختبارات وسط الموسم، لذا تحتاج لإجراء الاختبارات في عطلة نهاية أسبوع السباق".

وأكمل: "ذلك يعني أنّ عليك أحيانًا الالتزام تجاه عطلة نهاية أسبوع بإعدادات قد تكون خاطئة وتتواصل طوال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك يعني تقديم أداء ضعيف لعطلة نهاية أسبوع أخرى".

ثمّ تابع: "راكم ذلك الإحباط إلى أن وصلنا إلى كندا حيث وجدت دربي هناك. وبدأت بتقديم أداءٍ أفضل منذ ذلك الحين".

وفي حين أنّ ساينز لم يرد الإفصاح عن أيّة أسرار تقنيّة، فإنّه قال أنّ المشاكل تمحورت بشكلٍ أساسي حول سرعات منعطفات معيّنة كان فيها لوكلير أفضل منه.

وقال الإسباني أنّ حاجته للتأقلم أكثر مع ما تحتاجه السيارة، عوضًا عن القدرة على تغيير إعداداتها لتتناسب معه، جاءت نتيجة حجم القيود التقنيّة التي تفرضها قوانين 2022.

"من الواضح أنّ الفريق أصغى إليّ وعلم أين أعاني" قال ساينز، وأضاف: "لكن ضمن حقبة سقف النفقات ومع هكذا قوانين سيارة بسيطة مثل هذه الآن، فليست لديك الكثير من الحريّة على صعيد إعدادات السيارة".

وأردف: "تواصل ذلك إلى مرحلة متأخّرة من العام جلبنا فيها بعض التحديثات التي ساعدتني حقًا على استخراج المزيد من السيارة".

وأكمل: "كانت برشلونة أسوأ نقطة لي على صعيد سرعتي في التصفيات وكذلك في السباق، تعيّن عليّ منذ ذلك الحين تغيير أسلوب قيادتي بالكامل لمحاولة استخراج المزيد من الأداء من السيارة عبر الحصول على المزيد من الثقة فيها".

وعرف أداء ساينز تحسّنًا منذ أن أتقن السيارة أكثر، حيث يأمل أن يمنحه ذلك أسسًا متينة لتقديم أداء أفضل في موسم 2023.

لكنّه اعترف بأنّه بالرغم من بعض تأدياته القويّة للغاية فإنّه لا يزال غير مرتاحٍ بالكامل مع السيارة بالشكل الذي يريده.