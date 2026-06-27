لماذا أفلت راسل من أيّ تحقيق في واقعة الأعلام الصفراء في تصفيات النمسا
أفلت جورج راسل من الخضوع للتحقيق من قبل مراقبي الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بعد انتزاعه قطب الانطلاق الأول لجائزة النمسا الكبرى، رغم مروره بمنطقة الأعلام الصفراء عقب حادث ماكس فيرستابن في اللفة الحاسمة من التصفيات.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: أندي هون
تعرّض سائق ريد بُل لحادث في اللحظات الأخيرة من القسم الثالث من التصفيات، بينما كان يحاول انتزاع قطب الانطلاق الأول من ثنائي مرسيدس، بعدما كان متأخرًا بأكثر قليلًا من عُشر ثانية عن المتصدر راسل عقب المقطعين الأول والثاني.
لكن فيرستابن فقد السيطرة على سيارته بشكل مفاجئ عند المنعطف التاسع السريع، لينزلق بقوة نحو الحواجز، ما أدى إلى رفع الأعلام الصفراء المحلية في ذلك المقطع.
وأثار ذلك الشكوك حول لفة راسل، إذ مرّ سائق مرسيدس عبر لوحة الإشارات الضوئية التي أظهرت العلم الأصفر المفرد قبل دخوله المنعطف التاسع، قبل أن يواصل طريقه نحو خط النهاية ويسجل أسرع زمن، بينما أبلغ مهندس فريقه عبر اللاسلكي – وكذلك إدارة السباق – بأنه امتثل للأعلام الصفراء.
وقال راسل عبر اللاسلكي: "رفعت قدمي عن دواسة الوقود عند مدخل ذلك المنعطف، وخسرت الكثير من الوقت".
ورصدت إدارة السباق الواقعة، لكن مراقبي السباق قرروا سريعًا عدم فتح أي تحقيق بحق راسل.
وبعد مقارنة بياناته مع لفته الأسرع السابقة، اقتنع المراقبون بأن راسل خفّض سرعته بالشكل الكافي داخل مقطع الأعلام الصفراء، وهو ما كان كافيًا لتجنّب أي عقوبة، لأن المنطقة كانت تحت علم أصفر مفرد وليس علمًا أصفرًا مزدوجًا.
وتنص المادة B1.8.4 من اللوائح الرياضية لموسم 2026 على ما يلي: "أي سائق يمر عبر مقطع توجد فيه أعلام صفراء ملوّحة يجب أن يخفّض سرعته وأن يكون مستعدًا لتغيير اتجاهه. ولكي يقتنع المراقبون بأن السائق امتثل لهذه المتطلبات، فمن المتوقع أن يكون قد كبح في وقت أبكر و/أو خفّض سرعته بشكل واضح داخل مقطع المراقبة المعني".
ولو كانت المنطقة تحت علم أصفر مزدوج، لما كان يُسمح لراسل بتحسين زمنه، وكان سيتم شطب لفته تلقائيًا.
وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس لشبكة "سكاي سبورتس": "كان هناك علم أصفر مفرد، وجورج رفع قدمه عن دواسة الوقود لمسافة 100 متر، وخسر نحو عُشر ونصف من الثانية. كل شيء كان قانونيًا".
وأضاف: "لقد كانت لفة مذهلة، ويمكن رؤية ذلك بوضوح في البيانات. لقد رفع قدمه عن دواسة الوقود بشكل كبير مقارنة بجميع لفاته السابقة، لذا أحسن العمل. أنا سعيد جدًا من أجله وبالطريقة التي أدار بها تلك اللفة".
وأثار تصرف راسل بعض الارتباك، لأن زميله في الفريق كيمي أنتونيللي ألغى محاولته وعاد مباشرة إلى خطّ الحظائر. لكن وولف أوضح أن الإيطالي اعتقد خطأً أن الإشارة كانت تشير إلى علم أصفر مزدوج، ولذلك أوقف لفته دون داعٍ.
وقال وولف: "أعتقد أنه كان يظن أنها كانت أعلامًا صفراء مزدوجة".
وسجّل راسل زمنًا بلغ دقيقة واحدة و6.113 ثانية، متفوقًا بأكثر من عُشرين من الثانية على ثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون، ليحقق قطب الانطلاق الأول الثاني تواليًا في موسم 2026، في سعيه لتقليص الفارق في بطولة السائقين مع المتصدر كيمي أنتونيللي.
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