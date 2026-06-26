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لماذا أصبح "من الصعب جدًا" الوثوق بالناس في الفورمولا 1: وجهة نظر لاوسون

كشف ليام لاوسون أن حجم العمل والألاعيب السياسية داخل الفورمولا 1 يجعلان من الصعب الوثوق بالآخرين.

منشور:
ليام لاوسون، آر بي

ليام لاوسون، آر بي

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

تحدث ليام لاوسون عن الواقع القاسي داخل كواليس الفورمولا 1، وما الذي يجعل من "الصعب جدًا جدًا" الوثوق بالناس في البطولة.

وتكلم سائق ريسينغ بولز عن فترته التي استمرت سباقين مع ريد بُل زميلًا لـ ماكس فيرستابن في بداية موسم 2025، وعن الفترة التي قضاها مع الفريق الشقيق لفريق ميلتون كينز، وذلك خلال ظهوره في بودكاست "هاي بيرفورمانس".

وأثناء استرجاعه لرحيله عن الفريق النمساوي، أشار لاوسون إلى الحجم الهائل لعمليات فرق الفورمولا 1 الحديثة باعتباره بيئة خصبة لسوء التواصل.

حيث قال: "لا أريد أن أحدد الأمر وكأنه يتعلق بريد بُل على وجه الخصوص، لكنه ببساطة هكذا هي الفورمولا 1".

وأكمل: "هناك عدد هائل من الأشخاص في فريق فورمولا 1. إنهم يقومون بعمل مذهل للعمل معًا كآلة تعمل بانسجام تام، ويمكنك أن ترى ذلك، خاصة داخل المرآب، حيث ترى الميكانيكيين والجميع يعملون. لكل شخص دور محدد للغاية. والجانب الهندسي في الفورمولا 1 مثير للإعجاب للغاية".

وأردف: "لكن خارج ذلك، هناك بقية الفريق، أي الجانب التجاري في الفورمولا 1، والذي يعمل فيه عدد هائل من الأشخاص. وعندما يكون لديك هذا العدد الكبير من العاملين، يصبح الأمر صعبًا جدًا. فالكثير من الأمور تضيع أثناء انتقال المعلومات بين الأشخاص".

وأضاف، متحدثًا عن إعادته من ريد بُل إلى ريسينغ بولز: "أشعر أنهم في ذلك الوقت كان بإمكانهم القيام بعمل أفضل بكثير في إيصال الأمر إليّ".

وأكمل: "كنت أتمنى لو فعلوا ذلك، لكن مثل هذه الأمور تحدث كثيرًا، حيث تنتشر الشائعات".

وتابع: "لا يمكن لأي شيء تقريبًا أن يبقى سرًا. إنه أمر جنوني حقًا، إذ تكون هناك محادثة بين شخصين فقط، وتكون تلك أول محادثة حول فكرة معينة، ومن المذهل مدى السرعة التي تنتشر بها، لأنني كنت حاضرًا في مثل تلك المحادثات".

وأردف: "بالنسبة لي، كان الأمر يتعلق بموعد قيادتي لإحدى السيارات أو ربما انتقالي إلى فريق آخر أو شيء من هذا القبيل، عندما كان الأمر يخصني، وليس عندما كان ضدي".

واسترسل: "لكن تلك المحادثات، كنت حاضرًا منذ بدايتها، ثم خرجت مباشرة إلى وسائل الإعلام".

ليام لاوسون، آر بي

ليام لاوسون، آر بي

الصورة من قبل: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

وأوضح السائق البالغ من العمر 24 عامًا أن هذه المواقف جعلته يعاني في الوثوق بالناس داخل الفورمولا 1.

حيث قال: "من الصعب جدًا أن تثق بالناس حقًا. إنه صعب جدًا جدًا، بصراحة. صعب جدًا جدًا".

وأكمل: "نحن ننظر إلى الأمر على أننا السائقان اللذان يحظيان بفرصة قيادة هذه السيارات المذهلة، ولدينا هذه الفرق الرائعة التي تبني لنا هذه السيارات".

وأردف: "لكن كل شخص داخل الفريق يسير في رحلته الخاصة، وكل شخص يهتم أيضًا بنفسه، وهذا أمر عادل، لأنه يتحدث عن مسيرته المهنية. لذلك عندما تواجه مواقف معينة، فمن الطبيعي جدًا أن يحاول الناس حماية أنفسهم أولًا. وأعتقد أن هذا ما يحدث كثيرًا في مثل هذه المواقف".

واختتم: "الثقة بالجميع أمر صعب جدًا جدًا. ولذلك، بالنسبة لي، يتعلق الأمر بوجود أشخاص أعرف أنني أثق بهم فعلًا من حولي، وبشكل أساسي على المستوى الشخصي، وهم الأشخاص الذين ألجأ إليهم".

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