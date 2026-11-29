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لماذا أثارت مرسيدس استياء أنتونيللي في القسم الثالث من تصفيات جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1؟

حلّ بطل العالم ثانيًا خلف زميله جورج راسل، الذي أحرز مركز الانطلاق الأول خلال التصفيات التأهيلية لجائزة قطر الكبرى على حلبة لوسيل الدولية.

إيد هاردي

منشور: 29-11-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

كشف توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، عن الأسباب التي دفعت فريقه إلى مخالفة رغبة سائقه كيمي أنتونيللي، الذي أبدى استياءه خلال التصفيات التأهيلية لجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1.

وضمن فريق السهام الفضية الانطلاق من المركزين الأول والثاني في سباق الأحد، مع إحراز جورج راسل مركز الانطلاق الأول أمام أنتونيللي، الذي تأخر عن زميله بفارق 0.128 ثانية، بينما حلّ لاندو نوريس سائق مكلارين ثالثًا.

ورغم الأداء القوي الذي قدمته مرسيدس، فإن أنتونيللي أعرب عن إحباطه عقب التصفيات، حيث قال لمهندس سباقه بيتر بونينغتون: "عندما أطلب شيئًا، أرجوكم نفّذوه".

ويعود ذلك إلى أن بطل العالم لموسم 2026 كان أول من أُرسل إلى الحلبة لخوض الطلعات الأخيرة في القسم الثالث من التصفيات، بينما كان يرغب في الخروج ضمن المجموعة الأخيرة من السائقين، بالنظر إلى التأثير الكبير لعامل السحب الهوائي على حلبة لوسيل.

وأوضح وولف أن مرسيدس خالفت رغبة أنتونيللي لأنها لم تكن ترغب في تكرار المجازفة التي شهدتها لاس فيغاس، حيث أحرز الإيطالي مركز الانطلاق الأول، لكنه كاد يفشل في عبور خط البداية والنهاية في الوقت المناسب خلال القسم الثالث من التصفيات.

وقال وولف لشبكة سكاي سبورتس: "كيمي مستاء لأنه لم يكن يرغب في الخروج في مقدمة مجموعة السيارات، وقد أخبرنا بذلك قبل خروجه، لكننا فعلنا عكس ما أراده تمامًا".

وأضاف: "لكن هناك سببًا وجيهًا وراء ما فعلناه، إذ لا نريد أبدًا الوقوع في موقف نعجز فيه عن عبور الخط في الوقت المناسب".

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"علينا الآن إيجاد التوازن الصحيح فيما يتعلق بتلبية رغبات السائق، سواء كانت صائبة أم خاطئة".

"لكن للسائقين ذهنية معينة، فعندما يخرجون إلى الحلبة ويعتقدون أنهم ليسوا في الموقع المناسب، قد يثير ذلك انزعاجهم".

"لا ينبغي أن يزعجهم ذلك، لكنه قد يفعل. وفي المقابل، علينا ضمان اتخاذ القرار الصائب بما يتيح للسائق الخروج في ظروف مناسبة وعبور الخط في الوقت المحدد".

وفي نهاية المطاف، لم يُحدث ذلك فارقًا يُذكر، إذ فشل كل من راسل وأنتونيللي في تحسين زمنيهما خلال طلعاتهما الأخيرة، ليحتفظ البريطاني بمركز الانطلاق الأول المؤقت ويحرز مركز الانطلاق الأول السادس له في موسم 2026، بفارق واحد عن زميله البالغ من العمر 20 عامًا.

وقال وولف عبر اللاسلكي: "نتحمل نحن مسؤولية ذلك، وسنراجع آلية العمل هنا بالتأكيد. كان ينبغي أن نرسلك أولًا، وسنعمل على ذلك".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

وعندما سُئل عما إذا كانت مرسيدس قد وعدت أنتونيللي بذلك، أجاب وولف: "لا، لا، على الإطلاق".

"كانت تلك رغبة لديه، ويمكن تلبيتها في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى لا يمكن ذلك. ربما غدًا، وكما قلت، كان بإمكاننا التوصل إلى حل وسط، لكن الأمر ينطوي دائمًا على مجازفة".

ونفى مدير مرسيدس بعد ذلك أن يكون الفريق قد أبلغ السائق الإيطالي بأنه سيمنح الأولوية لراسل خلال الجولتين الأخيرتين في قطر وأبوظبي، في ظل سعي السائق البالغ من العمر 28 عامًا لإحراز وصافة بطولة العالم.

ويحتل راسل حاليًا المركز الرابع، متساويًا في النقاط مع نوريس صاحب المركز الخامس، ومتأخرًا بثلاث نقاط عن لويس هاميلتون سائق فيراري وصاحب المركز الثالث، وبفارق 40 نقطة عن ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وصاحب المركز الثاني.

وتابع وولف: "لم نتحدث عن ذلك بصورة محددة، لأنه في نهاية المطاف يريد الجميع الفوز".

"لا نريد فرض أوامر الفريق وحرمان أحد السائقين من الفوز. لذا سنناقش غدًا السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تساعد جورج من دون الانتقاص من أي إنجاز لكيمي".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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