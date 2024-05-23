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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

لماذا أبقت مكلارين على خطوط من لون البابايا على كسوة سيارتها التي تكرّم سينا في موناكو

عندما أرادت مكلارين تكريم ذكرى إيرتون سينا، فقد عمدت إلى استلهام كسوة كاملة لسيارتها من الألوان الخاصة بخوذة البرازيلي الراحل في جائزة موناكو الكبرى.

كسوة سيارة مكلارين في موناكو تكريماً للراحل إيرتون سينا

الصورة من قبل: مكلارين

عوضًا عن تغيير بعض الألوان على أحد جوانب السيارة، أو اعتماد جناح أمامي بمظهر مختلف، فقد غيّرت مكلارين كسوتها بالكامل تقريبًا إلى الألوان الأيقونية الأصفر، الأخضر والأزرق المستلهمة من خوذة سينا.

لكن جانبًا مثيرًا للاهتمام برز على الكسوة الجديدة تمثّل في أن ألوان البابايا الاعتيادية لم تختف بالكامل من على السيارة، وتحديدًا مع وجود خطوط منها على أجنحة الإطارات الأمامية ظلت كما هي.

وهنالك سبب واضح للإبقاء على هذه الألوان وعدم تغييرها لتناسب باقي السيارة: وهو السائقان.

حيث أوضح القسم التسويقي لدى مكلارين أنه كان يجب الإبقاء لون البابايا على أجنحة الإطارات كونها تمثّل علامة مرجعية بصرية لكل من لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

كسوة سيارة مكلارين في موناكو تكريماً للراحل إيرتون سينا

كسوة سيارة مكلارين في موناكو تكريماً للراحل إيرتون سينا

الصورة من قبل: مكلارين

وعلى حلبة شوارع مثل موناكو حيث تمثّل الدقة عاملًا بالغ الأهمية، فإن تغيير ألوان هذه الجنيحات قد يكون له تأثير بصري واضح.

وهو السبب كذلك وراء أنه وبينما تم تغيير ألوان بدلات السائقين وأدوات الفريق لجائزة موناكو، لكن طاقم وقفات الصيانة سيواصل اعتماد الألوان الاعتيادية عند تغيير الإطارات.

وقد عقّب لويز ميكوان مدير القسم التسويقي على ذلك قائلًا: "عندما نغير الكسوة اللونية إلى هذا الحد، فلا يمكننا التضحية بالأداء بأية طريقة".

وأضاف: "لقد عملنا مع كافة الأقسام لضمان عدم التأثير على الأداء، ولهذا فإن تلك العناصر لم تتغير على السيارة لأنها علامات هامة لسائقينا. ولهذا لم تتغير ألوان طاقم الصيانة كذلك لأن سائقينا مدربين على التركيز على العلامات البصرية وآخر ما نريده هو أن يفوّت أحدهم وقفة صيانة".

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