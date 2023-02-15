السابق / انتقال مرسيدس إلى الكسوة السوداء مع سيارة 2023 كان بدافع توفير الوزن التالي / مرسيدس وهاميلتون خاضا "المحادثة الأولى" حول عقده الجديد في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / إطلاق سيارة مرسيدس أخبار عاجلة

لماذا أبقت مرسيدس على المفهوم التصميمي العام على سيارة 2023

قال فريق مرسيدس أنّ سيارته الجديدة "دبليو14" أبقت على ذات "جوهر" سابقتها لأنّ الفريق شعر بأنّه لن تكن هناك أيّة مكاسب كبيرة من بدء مفهوم تصميمي جديد من الصفر.

لماذا أبقت مرسيدس على المفهوم التصميمي العام على سيارة 2023

كشف الصانع الألماني عن مقاتلته الجديدة ذات الكسوة السوداء في سيلفرستون اليوم الأربعاء. وفي حين أنّ أغلب التركيز انصب على الكسوة، حيث استغلّ الفريق ذلك من أجل خفض وزنها، فإنّ هناك عددًا من التطويرات الأخرى الكبيرة.

إذ عرفت سيارة "دبليو14" مراجعة لنظامي التعليق الأماميّ والخلفي، إلى جانب تغييرات واضحة على شكل الهيكل الخارجي لغطاء المحرّك من أجل خفض الجرّ.

لكنّ الفريق اختار عدم التخلي عن تصميم "الجانب 0" الذي أطلقه العام الماضي، بل زاد من عدائيّته في الحقيقة على سيارة هذا العام.

وقال مايك إليوت المدير التقني للفريق أنّ تركيز السهام الفضيّة انصبّ على تحسين جوانب معيّنة عوضًا عن البدء من الصفر في وجهة جديدة بالكامل.

اقرأ أيضاً:

وقال: "يتعلّق الأمر بالتفاصيل، وهناك الكثير من المكوّنات التي لا يُمكنكم رؤيتها. خاصة أسفل الأرضيّة، إذ أدخلنا الكثير من التطويرات هناك".

وأضاف: "قمنا بتغيير نظامي التعليق بالكامل، وحاولنا المساعدة على صعيد وزن السيارة، لكنّنا ساعدنا كذلك على تحسين استجابة السيارة والتحكّم فيها".

وأردف: "تُلاحظون كذلك وجود تغييرات كبيرة على الهيكل الخارجي، لكنّ جوهر السيارة لا يزال ذاته".

ثمّ تابع: "نظرنا في كلّ الجوانب وكيف يُمكننا تحسينها، نظرنا في كلّ مشاكل العام الماضي وعملنا عليها".

واختتم بالقول: "شكّكنا في أنفسنا في بعض المراحل العام الماضي، وقلنا هل ارتكبنا خطأ كبيرًا؟ هل نحتاج لتغيير جذري؟ لكنّني أعتقد بأنّنا لو تخلينا عنن كلّ شيء وبدأنا من الصفر مجدّدًا، فإنّنا سنكون في موقع متأخّرٍ أكثر. لذا تعلّق الأمر باتّخاذ القرارات الصحيحة والإبقاء على الجوانب الإيجابيّة من سيارة العام الماضي وتحسين الأخرى السلبيّة".

مرسيدس دبليو14

مرسيدس دبليو14

تصوير: مرسيدس

المشاركات
التعليقات

انتقال مرسيدس إلى الكسوة السوداء مع سيارة 2023 كان بدافع توفير الوزن

مرسيدس وهاميلتون خاضا "المحادثة الأولى" حول عقده الجديد في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

تحليل تقني: أكثر التغييرات المثيرة التي اعتمدتها فيراري على سيارتها الجديدة "اس.اف-23"

تحليل تقني: أكثر التغييرات المثيرة التي اعتمدتها فيراري على سيارتها الجديدة "اس.اف-23"

فورمولا 1

تحليل تقني: أكثر التغييرات المثيرة التي اعتمدتها فيراري على سيارتها الجديدة "اس.اف-23" تحليل تقني: أكثر التغييرات المثيرة التي اعتمدتها فيراري على سيارتها الجديدة "اس.اف-23"

مرسيدس تكشف عن خططها لتصميم جانب السيارة في 2023

مرسيدس تكشف عن خططها لتصميم جانب السيارة في 2023

فورمولا 1

مرسيدس تكشف عن خططها لتصميم جانب السيارة في 2023 مرسيدس تكشف عن خططها لتصميم جانب السيارة في 2023

مرسيدس وهاميلتون خاضا "المحادثة الأولى" حول عقده الجديد في الفورمولا واحد

مرسيدس وهاميلتون خاضا "المحادثة الأولى" حول عقده الجديد في الفورمولا واحد

فورمولا 1

مرسيدس وهاميلتون خاضا "المحادثة الأولى" حول عقده الجديد في الفورمولا واحد مرسيدس وهاميلتون خاضا "المحادثة الأولى" حول عقده الجديد في الفورمولا واحد

فرق الموتو جي بي في خلاف بشأن الدفوعات الماليّة لقاء السباقات القصيرة

فرق الموتو جي بي في خلاف بشأن الدفوعات الماليّة لقاء السباقات القصيرة

موتو جي بي

فرق الموتو جي بي في خلاف بشأن الدفوعات الماليّة لقاء السباقات القصيرة فرق الموتو جي بي في خلاف بشأن الدفوعات الماليّة لقاء السباقات القصيرة

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.