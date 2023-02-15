لماذا أبقت مرسيدس على المفهوم التصميمي العام على سيارة 2023
قال فريق مرسيدس أنّ سيارته الجديدة "دبليو14" أبقت على ذات "جوهر" سابقتها لأنّ الفريق شعر بأنّه لن تكن هناك أيّة مكاسب كبيرة من بدء مفهوم تصميمي جديد من الصفر.
كشف الصانع الألماني عن مقاتلته الجديدة ذات الكسوة السوداء في سيلفرستون اليوم الأربعاء. وفي حين أنّ أغلب التركيز انصب على الكسوة، حيث استغلّ الفريق ذلك من أجل خفض وزنها، فإنّ هناك عددًا من التطويرات الأخرى الكبيرة.
إذ عرفت سيارة "دبليو14" مراجعة لنظامي التعليق الأماميّ والخلفي، إلى جانب تغييرات واضحة على شكل الهيكل الخارجي لغطاء المحرّك من أجل خفض الجرّ.
لكنّ الفريق اختار عدم التخلي عن تصميم "الجانب 0" الذي أطلقه العام الماضي، بل زاد من عدائيّته في الحقيقة على سيارة هذا العام.
وقال مايك إليوت المدير التقني للفريق أنّ تركيز السهام الفضيّة انصبّ على تحسين جوانب معيّنة عوضًا عن البدء من الصفر في وجهة جديدة بالكامل.
وقال: "يتعلّق الأمر بالتفاصيل، وهناك الكثير من المكوّنات التي لا يُمكنكم رؤيتها. خاصة أسفل الأرضيّة، إذ أدخلنا الكثير من التطويرات هناك".
وأضاف: "قمنا بتغيير نظامي التعليق بالكامل، وحاولنا المساعدة على صعيد وزن السيارة، لكنّنا ساعدنا كذلك على تحسين استجابة السيارة والتحكّم فيها".
وأردف: "تُلاحظون كذلك وجود تغييرات كبيرة على الهيكل الخارجي، لكنّ جوهر السيارة لا يزال ذاته".
ثمّ تابع: "نظرنا في كلّ الجوانب وكيف يُمكننا تحسينها، نظرنا في كلّ مشاكل العام الماضي وعملنا عليها".
واختتم بالقول: "شكّكنا في أنفسنا في بعض المراحل العام الماضي، وقلنا هل ارتكبنا خطأ كبيرًا؟ هل نحتاج لتغيير جذري؟ لكنّني أعتقد بأنّنا لو تخلينا عنن كلّ شيء وبدأنا من الصفر مجدّدًا، فإنّنا سنكون في موقع متأخّرٍ أكثر. لذا تعلّق الأمر باتّخاذ القرارات الصحيحة والإبقاء على الجوانب الإيجابيّة من سيارة العام الماضي وتحسين الأخرى السلبيّة".
مرسيدس دبليو14
تصوير: مرسيدس
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