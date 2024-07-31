تحليل: لماذا أبقت ريد بُل على بيريز – في الوقت الحاضر

بعد أسابيع من التكهّنات واجماع كلّ المؤشّرات على أنّ ريد بُل فقدت صبرها تجاه سيرجيو بيريز، جاء قرارها بالإبقاء عليه ليكون مفاجئًا بالنسبة للكثيرين.

إذ قبل أسابيع قليلة قال كريستيان هورنر مدير الفريق أنّ سلسلة تأديات بيريز الضعيفة "غير مستدامة" بالنسبة لآمال الحظيرة النمساويّة في بطولة الصانعين.

ومن ثمّ بعد أن بدا أنّ بيريز نفع نفسه بتواجده على الصفّ الأوّل لشبكة الانطلاق في بلجيكا، وجد المكسيكي نفسه عرضة لهجمات هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل بعد أن "انهار أداؤه" في السباق وتراجع إلى الوراء.

وفي ظلّ التهديد المتزايد من قبل مكلارين في بطولة الصانعين وعدم وجود إشارات إلى صعوده إلى منصّة التتويج مثلما تحتاج منه ريد بُل، جاءت تعليقات ماركو لتُشير إلى قرب نهاية الطريق بالنسبة للمكسيكي.

لكن مع التقاء هورنر وماركو للتباحث في الأمور في مصنع الفريق في ميلتون كينز يوم الإثنين، فإنّ الخلاصة التي توصّلا إليها كانت على الطرف الآخر تمامًا.

فعوضًا عن الشعور بأنّ بيريز قد وصل إلى نقطة اللا عودة، فإنّ قرارهما كان بالإبقاء عليه في المستقبل القريب.

وستبقى تشكيلتا فريقَي ريد بُل على حالهما في بقيّة الموسم بخلاف ما كان متوقّعًا.

وفي حين لم يكن هناك أيّ تعليقٍ من الفريق بشأن الوضع الحالي، فإنّ موقعنا "موتورسبورت.كوم" يتفهّم وجود عدّة عوامل ساهمت في الوصول إلى ذلك القرار، في الوقت الحاضر على الأقلّ، وأنّ مبادلة السائقين ليست بالأمر المناسب.

لا بديل بديهي

دانيال ريكاردو ويوكي تسونودا، آربي الصورة من قبل: صور موتورسبورت

لعلّ السبب الرئيسي هو حقيقة أنّه في حين أنّ أداء بيريز الحالي ليس مثاليًا – حيث سجّل 28 نقطة فقط منذ بداية الموسم الأوروبي في إيمولا – فإنّه لا يُوجد بديلٌ بديهي قادرٌ على أن يحلّ مكانه.

وفي حين يتقبّل الفريق أنّ لديه مشكلة مع سائقه الحالي، فإنّ الحلّ يكون في جلب سائقٍ مضمونٍ أن يكون أفضل.

ولو كان لفريق آربي الرديف سائقٌ من معيارٍ ثقيلٍ مثل الشباب الواعدين السابقين أمثال سيباستيان فيتيل أو ماكس فيرستابن، فإنّ من الواضح حينها أنّ مصير بيريز كان ليكون مختلفًا.

لكنّ يُتفهّم أنّ الإدارة العليا لريد بُل ليست مقتنعة بشكلٍ كامل بامتلاك يوكي تسونودا للمقاربة العقليّة الصحيحة التي تعتقد بأنّها ضروريّة للمنافسة في الأمام.

فضلًا عن ذلك فإنّ دانيال ريكاردو، الذي كان من المفترض أن يلعب دور وسادة الأمان كمرشّحٍ للتقدّم وتعيض بيريز في حال لم يُقدّم الأداء المطلوب، فإنّه كان بحاجة للحفاظ على مقعده أصلًا لهذا العام.

وبالنسبة للسائق الاحتياطي ليام لاوسن فقد كان أبرز المرشّحين الرئيسيين في حال استبعاد بيريز، لكن يُتفهّم أنّه كانت هناك بعض المخاوف من أنّ دفعه إلى بيئة عالية الضغط بجوار فيرستابن وتوقّع مساهمته في المنافسة على بطولة الصانعين خطوة مفرطة جدًا ربّما بالنظر إلى افتقاره للخبرة.

دعمٌ أفضل

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

إلى جانب الافتقار لبدلاء جديرين، شرعت ريد بُل في التعمّق في البحث عن أسبب عدم تعافي بيريز في السباقات الأخيرة، وكان هناك شعورٌ متنامٍ بأنّ معظم اللوم لا يجب أن يقع على المكسيكي.

بالتأكيد ارتكب أخطاءً واضحة مثل حادثيه في القسم الأوّل من تصفيات كلٍ من سيلفرستون والمجر، لكن كانت هناك كذلك عوامل أخرى تركت ريد بُل تشعر بأنّه كان عليها القيام بالمزيد للمساعدة على منح بيريز فرصة أفضل لتقديم أداء أحسن.

ويُتفهّم أنّ أحد نتائج المحادثات بين هورنر وماركو كانت لو تمكّنت ريد بُل من إيجاد طرقٍ لمنح بيريز المزيد ما يحتاجه من سيارته، فإنّ ذلك سيكون سبيلًا أفضل لتقديم نتائج أفضل من وضع أحدٍ آخر جديد خلف مقود سيارة "آر.بي20".

وكانت نبرة هورنر بارزة يوم الأحد في بلجيكا عندما أشار إلى أنّ ما يحتاجه الفريق هو المزيد من الدعم لبيريز عوضًا عن سحب البساط من تحت قدميه.

وقال: "ما هو محبطٌ بالنسبة للجميع هو أنّ تشيكو يُعاني لأن لا أحد يرغب برؤيته يُعاني".

وأضاف: "الجميع يريد رؤيته ينجح. يتواجد الفريق خلفه دائمًا. يريد الجميع رؤيته ينجح، لأنّه من المؤلم رؤيته في الوضع الذي هو فيه".

وفي حين أنّه من غير الواضح أيّ دعمٍ إضافي يحتاجه بيريز بالتقدّم إلى الأمام، فمن المرجّح أن يشمل ذلك مراجعة كاملة لكلّ شيء حول المكسيكي والفريق من أجل ضمان شعوره بالراحة الكاملة.

وقد يشمل ذلك تحسين هيكل الدعم حوله، والأشخاص الذين يعمل معهم، وتوليفة سيارته، حيث يُتفهّم بشكلٍ واسع أنّ وجهة التحديثات في الأشهر الأخيرة قلّلت من مستوى راحته داخل السيارة.

سيرجيو بيريز وماكس فيرستابن، ريد بُل الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

وهناك شعورٌ بأنّه في حال كان لدى بيريز سيارة يشعر بالراحة الكاملة فيها للضغط إلى الحدود القصوى، إلى جانب طاقم يعرف كيف يستخرج أقصى أداء من كلّ شيء، فإنّ النتائج ستأتي لا محالة.

حلبات أفضل

يدخل عاملٌ آخر في المعادلة ويتمثّل في بقيّة جولات الروزنامة بعد العطلة الصيفيّة، حيث من المنتظر أن تصبّ في صالح بيريز.

ويُتفهّم أنّه كجزء من خطاب هورنر لطاقم الفريق في المصنع يوم الإثنين حول بقاء بيريز، فقد أشار إلى حقيقة أنّ الجولات المقبلة تشمل تلك التي "تفوّق" عليها في الماضي، لذا ستمنحه فرصة جيّدة لرؤية إن كانت التغييرات حوله سيكون لها تأثيرٌ جيّد.

قدّم المكسيكي بعض أفضل نتائجه في العام الماضي على الحلبات التالية. إذ حلّ ثانيًا في إيطاليا العام الماضي، ومن ثمّ باكو التي فاز فيها، وكذلك حلوله رابعًا في زاندفورت.

الحاجة لتقديم الأداء

ما يعنيه كلّ ذلك هو أنّ بيريز منح نفسه بعض الوقت لإثبات قدرته على تقديم ما هو ضروري لإكمال بقيّة عقده الجديد.

لكن لا يجب أن نتغافل عن حقيقة أنّه بالرغم من اعتقاد ريد بُل أنّها قادرة على منح بيريز الدعم الذي يحتاجه لقلب الأمور، فإنّها لا تتجاهل التهديد الذي تُواجهه في بطولة الصانعين.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وبناءً على المنحى الحالي، ومدى سرعة اقتراب مكلارين، فإنّ الحظيرة البريطانيّة قد تُصبح في الصدارة بحلول الوقت الذي تُغادر فيه الفورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى.

ومع وجود عطلة مصغّرة بعد تلك الجولة قبل السلسلة الثلاثيّة لأمريكا والمكسيك والبرازيل، فمن شبه المؤكّد أنّ ريد بُل ستدرس الوضع مجدّدًا حينها.

وفي حال أظهر بيريز تحسّنًا في الأداء مثلما تأمل ريد بُل، فحينها سيكون من المستبعد أن يكون هناك عاملٌ يدعو للاستغناء عنه قبل نهاية الموسم وحرمانه من بدء موسم 2025 مع الفريق.

لكن في حالم لم تتغيّر الأمور ونجحت مكلارين في زحفها إلى الصدارة، فحينها لن يكون استبداله أمرًا مستبعدًا.

فكما أوضح هورنر بعد سباق بلجيكا: "أعتقد بأنّنا نركّز على بطولة الصانعين".

وأضاف: "شاهدنا خسارتنا لسبع أو ثماني نقاطٍ اليوم مجدّدًا. نحتاج لقلب ذلك في زاندفورت".

سيبقى بيريز في الوقت الراهن، لكنّ الضغط مُسلّط عليه لتقديم النتائج.