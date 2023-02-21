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للمرة الأولى: عرض سيارة غروجان المحترقة بعد حادثته في البحرين 2020

سيتم في معرض الفورمولا واحد وللمرة الأولى عرض سيارة هاس التي كان يقودها رومان غروجان أثناء حادثته المروعة في سباق البحرين 2020 والتي قال أنها "أنقذت حياته".

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
للمرة الأولى: عرض سيارة غروجان المحترقة بعد حادثته في البحرين 2020

حادث غروجان كان عنيفاً للغاية حيث ارتطم بالحاجز خلال اللفة الافتتاحية واشتعلت النيران بسيارته، عقب احتكاك مع سيارة ألفا تاوري التي كان يقودها دانييل كفيات حينها.

وانقسمت سيارته نصفين لتشتعل فيها النيران، حيث نجح غروجان بالخروج منها سالماً مع بعض الحروق، بالرغم من بقائه 28 ثانية فيها وهي تحترق.

وكان حطام السيارة مغلفاً لثلاثة أعوام، حيث سيتم عرضه الآن في مدريد ضمن معرض الفورمولا واحد علاوة على مشاهد تعرض للمرة الأولى للحادثة المروعة.

حيث قال غروجان وهو يتذكر ما جرى في تصريح لفريق عمل "معرض الفورمولا واحد": "من وجهة نظري، كان حادثاً كبيراً لكنني لم أدرك قوة الارتطام أو عنف الحادثة حينها".

وأكمل: "في اليوم التالي طلبت من شخص أن يريني الحادثة. كانت زوجتي تشاهد السباق مع والدي وأطفالي. جميعهم سيتذكرون تلك اللحظة طوال حياتهم".

وأردف: "كان عليّ كسر مسند الرأس، قمت بضربه بخوذتي حينها تمكنت من إخراج رأسي والوقوف على المقعد".

المارشلز يُبعدون الحطام بعد حادث رومان غروجان، هاس في اللفّة الأولى

المارشلز يُبعدون الحطام بعد حادث رومان غروجان، هاس في اللفّة الأولى

تصوير: صور موتورسبورت

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وأضاف: "أدركت أن قدمي اليسرى كانت عالقة لذا سحبتها بشدة وبكل قوتي. بقي حذائي في السيارة لكن قدمي تحررت وأصبحت قادراً على الخروج من السيارة".

واسترسل: "كان هناك 120 كيلوغراماً من الوقود إضافة إلى البطارية، وكلاهما كان يشتعل".

واختتم: "قمرة الحماية موجودة احتياطاً لحصول حادثة. كنت سالماً داخلها. الهيكل الأساسي بقي قطعة واحدة وكان الطوق (الهايلو) موجوداً كذلك من دون أضرار، ما عدا أضرار الحرق. أعتقد أن ذلك أنقذ حياتي".

يشار إلى أن سباق البحرين كان آخر سباق لـ غروجان في الفورمولا واحد حيث منعته الإصابة من مواصلة الموسم قبل الانتقال إلى إندي كار في 2021.

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للمرة الأولى: عرض سيارة غروجان المحترقة بعد حادثته في البحرين 2020

للمرة الأولى: عرض سيارة غروجان المحترقة بعد حادثته في البحرين 2020

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