للبيع بالمزاد مقابل مبلغ خرافي: سيارة فيراري التي ساهمت في تحقيق أحد ألقاب شوماخر
سيتم عرض سيارة فيراري التي ساعدت مايكل شوماخر على حصد لقب الفورمولا 1 لموسم 2002 للبيع ضمن أحد المزادات.
مايكل شوماخر، فيراري اف2001بي
سيارة فيراري من موسم 2002 والتي ساهمت في تحقيق مايكل شوماخر أحد ألقابه السبعة ستُعرض للبيع في المزاد، ومن المتوقّع بيعها بملايين الجنيهات.
بمبلغ متوقّع أن يبلغ 7.7 مليون جنيه استرليني، سيتم بيع سيارة شوماخر التي تصل سرعتها إلى 354 كلم/س.
وكان البارون الأحمر قد نافس بهذه السيارة عندما فاز بجائزة أستراليا الكبرى موسم 2002، قبل أن يحقق لقبه الخامس في الفورمولا 1 لاحقًا في ذاك الموسم.
كما تواجد الألماني خلف مقود ذات السيارة التي أطلق عليها فيراري اف2001بي عندما حلّ ثالثًا في جائزة ماليزيا الكبرى بعد بضعة أسابيع من انتصاره في أستراليا.
لكن وبعد جائزة ماليزيا الكبرى، استبدل شوماخر تلك السيارة بالخصائص التالية من سيارة فيراري، اف2002.
مايكل شوماخر مع سيارة فيراري الجديدة 248 اف1
الصورة من قبل: صور اكس بي بي
وستكون سيارة فيراري الحمراء بمحرك ذي 10 اسطوانات بسعة 3 لتر نافس بها شوماخر في بداية موسم 2002 معروضة للبيع من قبل دار "آر ام سوثبي" الشهيرة لمزادات بيع السيارات الكلاسيكية.
حيث صرّح متحدث باسم الدار بشأن سيارة فيراري قائلًا: "منذ بداية عصر تجميع السيارات، وسيارات السباقات تشكّل أكثر فئة مرغوبة لندرتها وإنجازاتها على الحلبات".
وأضاف: "وعلى مدار العقود القليلة الماضية، كانت الفورمولا 1 هي المتربعة على عرش رياضة السيارات وتطورت ضمن الرياضة العالمية".
وتابع: "هنالك فقط حوالي 30 سيارة فيراري فائزة قادها مايكل شوماخر، ما يجعل هذه النسخ من بين الأندر والأكثر نخبوية ضمن العصر الحديث لتجميع السيارات. وعليه تمثّل كل نسخة متاحة للبيع في السوق فرصة لا يمكن أن يتجاهلها أي جامع مميز يتطلع للمستقبل".
جديرٌ بالذكر أن سيارة فيراري الأسطورية ستعرض للبيع ضمن مزاد يُقام في مونتيري، كاليفورنيا، بين 15 و17 أغسطس/آب المقبل، وقد يصل السعر الإرشادي لها إلى 7.7 مليون جنيه استرليني.
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