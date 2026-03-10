قد لا يكون سباق فرانكو كولابينتو في جائزة أستراليا الكبرى قد انتهى بنتيجة كبيرة، لكن سائق ألبين خرج من ملبورن محط الأنظار بعد أن قدم لحظة انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت: لقطة إنقاذ مذهلة عند الانطلاقة.

وكانت إجراءات الانطلاقة محورًا رئيسيًا للنقاش خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب التغييرات في وحدات الطاقة هذا الموسم. فمع اعتماد الشاحن التوربيني أو التوربو الآن بالكامل على غازات العادم للدوران، أصبح على السائقين رفع عدد دورات المحرك أكثر عند الانطلاق لتجنب توقف السيارة أو دخول نظام منع التوقف.

وخلال انطلاقة السباق في حلبة ألبرت بارك، وقع سائق ريسينغ بولز ليام لاوسون ضحية لهذه المشكلة بعدما تباطأت سيارته بشكل مفاجئ عند الانطلاق. وأدى الفارق الكبير في السرعة بينه وبين بقية السيارات إلى وضع كولابينتو مباشرة خلفه.

وبردة فعل وصفها المعلقون بأنها "ردة فعل قططية"، انحرف كولابينتو بسيارته ألبين إلى اليمين، ممررًا سيارته بين سيارة لاوسون والحائط في لقطة مذهلة. وسرعان ما انتشر هذا المشهد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حظي السائق الأرجنتيني بإشادة واسعة من الجماهير.

وقال أنتوني دايفيدسون، محلل سكاي سبورتس للفورمولا 1: "لا أستطيع أن أفهم كيف تجنب العجلة الخلفية والحائط في الوقت نفسه. إنه أمر مذهل. يمكنني مشاهدة هذه اللقطة ألف مرة".

وأنهى سائق ألبين السباق في المركز الرابع عشر بعد سباق صعب وعودة قوية، إلا أن لقطة الإنقاذ المذهلة ذكّرت الجميع بالقدرات الاستثنائية لسائقي الفورمولا 1، شبيهة باللحظة الخطيرة التي عاشها إسحاق حجار في نفق موناكو خلال موسم الفورمولا 2 لعام 2024 عندما تفادى بالكاد سيارة بطيئة أمامه.

وعلّق كولابينتو لوسائل الإعلام من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "عند الانطلاق كدنا نتعرض لحادث كبير مع ليام لأنه توقف تقريبًا على الشبكة، وكنت محظوظًا جدًا بصراحة في تجاوز تلك اللحظة في اللفة الأولى".

وأضاف: "كنت محظوظًا للغاية. أعتقد أن هذا قد يحدث مع هذه السيارات الجديدة، لكنه كان موقفًا خطيرًا جدًا. لحسن الحظ تمكنت من تجاوزه. لقد لمست الحائط قليلًا بالعجلة الخلفية اليمنى، لكن الأمر توقف عند ذلك".