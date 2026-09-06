كان راسل يُعتبر المرشح الأقوى لتحقيق مركز الانطلاق الأول خلال تصفيات جائزة إيطاليا الكبرى. إلا أن تدخل ماكس فيرستابن في استراتيجية السحب الهوائي لمرسيدس أدى إلى إنهاء راسل التصفيات في المركز الثاني خلف بيير غاسلي.

ومع الدخول في اللفات السريعة الأخيرة من القسم الثالث من التصفيات، كان راسل خلف زميله في الفريق كيمي أنتونيللي مباشرة، والذي كان من المقرر أن ينطلق من آخر شبكة الانطلاق بسبب عقوبة تغيير المحرك. وكان أنتونيللي يستعد لمنح راسل سحبًا هوائيًا على الخط المستقيم.

لكن ماكس فيرستابن، الذي كان متقدمًا على الثنائي على الحلبة، خفف سرعته عند دخوله منعطف بارابوليكا. وجادل راسل بأن سائق ريد بُل تعمد إبطاء الوتيرة لأنه لم يكن يريد البقاء أمام المجموعة.

وتأثر أنتونيللي وراسل، اللذان كانا خلف فيرستابن، سلبًا من حيث وتيرتهما في بداية اللفة. ووفقًا للبيانات، بدأ السائقون الثلاثة لفاتهم السريعة الأخيرة بسرعة أقل بنحو 3 كيلومترات في الساعة مقارنة بمحاولاتهم السابقة.

وعلى الرغم من أن راسل تمكن من تعويض الوقت الذي خسره في المقطعين الثاني والثالث، فإنه خسر مركز الانطلاق الأول بفارق 0.006 ثانية فقط.

وشاركت مرسيدس لقطات لردة فعل توتو وولف داخل المرآب عندما خسر راسل مركز الانطلاق الأول، وكتبت تعليقًا عليها: "شغف رياضتنا". وتضمن المنشور أيضًا العبارة التالية: "نعتذر لجميع شاشاتنا، لقد أردنا حقًا أن يحقق راسل قطب الانطلاق الأول. ومع ذلك، تهانينا لألبين".

وتُظهر اللقطات وولف وهو يضرب الطاولة بقبضته أولًا، ثم، بعدما عجز عن السيطرة على غضبه، يضرب الشاشة الموجودة أمامه.

وعندما سُئل بعد الحادثة عما إذا كانت الشاشة قد نجت من قوة الضربة، ابتسم وولف وأجاب: "الشاشة بخير، لا توجد مشكلة".

وأكمل: "كنت أريد حقًا أن يحقق جورج مركز الانطلاق الأول. كانت لديه أسرع سيارة على الحلبة، لكننا تعرضنا بوضوح للإعاقة في اللفة الأخيرة. لذلك أشعر بإحباط شديد".

حادثة ضرب توتو وولف للطاولة ليست جديدة في عالم الفورمولا 1. فقد تصدر المسؤول النمساوي عناوين الأخبار سابقًا بسبب ردود فعل مماثلة خلال جائزة ألمانيا الكبرى عام 2019، عندما اصطدم لويس هاملتون بالحائط، وكذلك خلال جائزة المجر الكبرى عام 2023، عندما تم إقصاء راسل في القسم الأول من التصفيات.