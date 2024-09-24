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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

لقطات تُظهر راسل "يرتجف" بعد سباق سنغافورة

ظهرت لقطات لـ جورج راسل سائق مرسيدس وهو "يرتجف" بعد أن عانى من "ضربة حرّ" في سنغافورة.

خلدون يونس
خلدون يونس
جورج راسل،مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

جورج راسل،مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

ظهرت بعض اللقطات لـ راسل وهو يرتجف بعد نهاية السباق على حلبة مارينا باي.

ومن المعروف أن الحلبة في سنغافورة من بين الأكثر تطلباً على الإطلاق من الناحية البدنية وحتى الذهنية للسائقين.

وكشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ لويس هاميلتون وجورج راسل عانيا من "سخونة مفرطة" بعد أن اضطرّا للتخلّف عن المشاركة في الأنشطة الإعلاميّة للفورمولا 1 بعد سباق جائزة سنغافورة الكبرى.

قبلت "فيا" طلب مرسيدس عدم مشاركة سائقَيها في الأنشطة الإعلاميّة بسبب حالتهما إثر الـ 62 لفّة الحامية على حلبة مارينا باي، وهو الأوّل على الحلبة الذي لم تتخلّله سيارة أمان منذ بدء الفورمولا 1 التسابق عليها.

وكان ذلك يعني أنّ السائقين لم يحصلوا على أيّ متنفّسٍ في الظروف عالية الرطوبة، حيث وصف راسل قمرة قيادته بالساونا ضمن محادثاته مع فريقه في المراحل الأخيرة من عمر السباق.

حيث قال وولف: "كلاهما يُعاني من سخونة مفرطة، لكنّهما بخير الآن. وضعا نفسيهما في حمام جليدي وأعتقد بأنّ ذلك ساعد قليلًا".

ونشر الفريق على قنوات التواصل الاجتماعي فيديو لموظف وهو يقدم بعض الطعام إلى راسل وهاميلتون ضمن مقر الفريق المتنقل في سنغافورة.

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أما اللقطات التي ظهرت لاحقاً، فتم التقاطها من الكاميرا المثبتة على سيارة ساوبر التي يقودها فالتيري بوتاس مع نهاية السباق.

وظهر فيها راسل وهو يضع يده على إطار سيارة بوتاس، قبل أن يتقدم قليلاً ويضع يده على إطار سيارة فيراري التابعة لـ شارل لوكلير.

يشار إلى أن كلاً من هاميلتون وراسل اشتكيا من حرارة قمرتَي القيادة طوال الموسم الجاري.

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