لقطات الإعادة تظهر التصاق القطعة الشفافة من خوذة فيرستابن بقناة مكابح سيارة لوكلير
أظهرت لقطات الإعادة من اللفة الافتتاحية لسباق جائزة بلجيكا الكبرى في الفورمولا واحد أن السبب وراء البداية الصعبة لسباق شارل لوكلير يعود إلى قطعة شفافة من خوذة ماكس فيرستابن علقت في قناة مكابح سيارة فيراري.
آمال لوكلير في شق طريقه من المراكز الأخيرة للمنافسة على مراكز المقدمة في سباق بلجيكا، انتهت تقريباً حين اضطر في اللفة الثالثة لدخول منصة الصيانة عقب تصاعد الدخان من قناة مكابح سيارته اليمنى.
وضمن المنصة، أثناء تبديل الإطارات، اكتشفت فيراري أن المشكلة تعود إلى قطعة شفافة من خوذة أحد السائقين علقت في قناة المكابح.
وهذا ما أدى إلى إغلاق مجرى الهواء وارتفاع درجات الحرارة بشكل هائل. وذلك أمر كان في الماضي ليتسبب بانسحاب السيارة من السباق.
وعادة من المستحيل تمييز القطع الشفافة لكل خوذة لأنها متماثلة في الشكل والحجم، لكن يبدو أن فيراري فحصت لقطات الإعادة جيداً وعرفت مصدرها.
حيث ظهر على ضوء إبطاء سيارة لويس هاميلتون وتسرب المياه والسوائل منها بعد الاحتكاك مع فرناندو ألونسو، قام ماكس فيرستابن وغيره من السائقين بإزالة القطع الشفافة عن خوذهم على المقطع المستقيم السريع.
حيث اعترف بطل العالم قائلاً: "لقد كانت لفة فوضوية جداً، مع الكثير من الغبار. قمت بإزالة القطعة الشفافة عن خوذتي لأنني كنت بالكاد أرى أي شيء، فقد خرج الجميع على المنطقة العشبية أو الحصى، لكننا تفادينا أي ضرر للسيارة".
ومع تواجد لوكلير خلف فيرستابن حينها، أظهرت لقطات الإعادة أن القطعة الشفافة جاءت من خوذة سائق ريد بُل واستقرت مباشرة في قناة مكابح سيارة فيراري.
شارل لوكلير، فيراري
تصوير: صور موتورسبورت
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد السباق إن كان هو سبب ما حصل لسيارة لوكلير، ردّ فيرستابن: "آمل ألا أكون أنا! حصلت الكثير من الأمور وكان العديد من السائقين ينزعون تلك القطع عن خوذهم، لقد عانده الحظ بشكل كبير جداً بصراحة".
وأردف: "دائماً ما تخشى حصول ذلك، خاصة عندما تكون خلف أحدهم على حلبة كهذه. هذا أسوأ كابوس حقاً، لكن للأسف مثل هذه الأمور تحصل".
وعلاوة على الاضطرار لدخول منصة الصيانة في وقت مبكر من السباق، فإن ارتفاع الحرارة الكبير جراء تلك القطعة الشفافة أدى لتضرر المستشعر في سيارة لوكلير، الأمر الذي تسبب لاحقاً بإسراعه في خط الحظائر أثناء وقفة الصيانة الأخيرة حين كان يحاول تسجيل اللفة الأسرع في السباق، ليخسر كذلك مركزه الخامس لصالح فرناندو ألونسو.
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة بلجيكا الكبرى 2022
تناسب السيارة مع منعطف "أو روج" وراء سيطرة ريد بُل في سبا
أحدث الأخبار
بن سُليّم: تغييرات إدارة سباقات الفورمولا واحد لموسم 2022 مجرد حل مؤقت غير شامل
قال محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن التغييرات في طريقة إدارة سباقات الفورمولا واحد لهذا الموسم عبر التبديل بين المديرَين مجرد "حل مؤقت وغير شامل".
شوماخر سينهي ارتباطه مع فيراري نهاية موسم 2022
سيُنهي ميك شوماخر ارتباطه بفريق فيراري مع نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، ما يعني أنه سيكون حراً من أية التزامات لموسم 2023 المقبل في الفورمولا واحد.
الفورمولا واحد ستختبر نظام "دي آر اس" في منعطف زاندفورت المائل في التجارب الأولى
ستعود بطولة العالم للفورمولا واحد لإعادة تجربة استخدام نظام "دي آر اس" في المنعطف المائل الأخير من حلبة زاندفورت خلال التجارب الحرّة الأولى من جائزة هولندا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.
هاميلتون قد يُواجه عقوبة وحدة طاقة مبكّرة بعد حادثة سبا
أُعيدت وحدة الطاقة التي استخدمها لويس هاميلتون في جائزة بلجيكا الكبرى إلى معقل محرّكات مرسيدس في بريكسوورث لفحصها على إثر الحادثة التي جمعته بفرناندو ألونسو.