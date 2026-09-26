كلفت مشكلة في محرك الاحتراق الداخلي ماكس فيرستابن مركزًا جيدًا على شبكة انطلاق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1. وأقر بطل العالم أربع مرات بسهولة بأنه ربما لم يكن قادرًا على مجاراة زمن البول بوزيشن الذي سجله جورج راسل، لكن بالنظر إلى الفارق الكبير مع السيارات خلفه، كان احتلاله أحد مركزي الصف الأول نتيجة منطقية.

لكن بسبب مشكلة في محرك الاحتراق في سيارة ريد بُل، كان فيرستابن يخسر بالفعل نصف ثانية على الخطوط المستقيمة مقارنة بزميله إسحاق حجار، قبل أن تضاف إلى المعادلة الأعلام الصفراء التي تسبب بها لاندو نوريس ومشكلات البطارية.

وهذا يعني أن فيرستابن سيبدأ من المركز الثامن على شبكة الانطلاق، رغم أن صاحب البول بوزيشن راسل لا يزال يصف الهولندي بأنه أكبر تهديد للفوز.

وعندما نقل موقعنا "موتورسبورت.كوم" هذه الكلمات إلى فيرستابن في باكو، ظهرت ابتسامة على وجهه، وقال: "هذا جيد، إذا كان يفكر بهذه الطريقة".

لكنه أضاف بنبرة أكثر جدية: "لكن على محمل الجد، إنهم سريعون جدًا. لذلك أعتقد أنهم قد يكونون أقوياء أكثر من اللازم بالنسبة لنا، رغم أنني سأبذل كل شيء للقتال من أجل منصة التتويج، بالطبع".

وعلى الرغم من سرعة مرسيدس على حلبة شوارع باكو، كان فيرستابن واضحًا تمامًا: من وجهة نظره، كانت عطلة نهاية هذا الأسبوع تمثل أفضل فرصة لريد بُل للفوز بأحد سباقات الجائزة الكبرى في موسم 2026.

حيث قال فيرستابن لوسائل الإعلام الهولندية في باكو: "هم (مرسيدس) سيحصلون بالطبع على تحديث في الأسبوع المقبل في ماليزيا، لذلك كانت هذه هي الفرصة للفوز. وقد قمنا بالتأكيد بعمل رائع في إفساد هذه الفرصة".

وعندما سُئل عما إذا كانت باكو ستكون في الظروف الطبيعية الفرصة الوحيدة خلال جولات السباقات المتبقية، تابع فيرستابن: "حسنًا، أنا متأكد من أن مرسيدس قادرة على تحقيق المزيد مع ذلك التحديث. إنهم أسرع بالفعل الآن، لذلك سيصبح الأمر صعبًا للغاية. بالطبع، أنا لا أستسلم أبدًا. أحاول مجددًا في كل عطلة نهاية أسبوع، لكن علينا أن نكون واقعيين".