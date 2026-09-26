"لقد قمتم بعمل رائع في إفسادها".. لماذا يرى فيرستابن أن باكو كانت أفضل فرصة لفوز ريد بُل
يعتقد ماكس فيرستابن أن مرسيدس ستصبح أقوى مع تحديثاتها في ماليزيا، ولذلك اعتبر باكو أفضل فرصة لريد بُل لتحقيق الفوز، لكن هذه المهمة أصبحت أصعب بكثير بعد مشكلة في المحرك خلال التصفيات.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي
كلفت مشكلة في محرك الاحتراق الداخلي ماكس فيرستابن مركزًا جيدًا على شبكة انطلاق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1. وأقر بطل العالم أربع مرات بسهولة بأنه ربما لم يكن قادرًا على مجاراة زمن البول بوزيشن الذي سجله جورج راسل، لكن بالنظر إلى الفارق الكبير مع السيارات خلفه، كان احتلاله أحد مركزي الصف الأول نتيجة منطقية.
لكن بسبب مشكلة في محرك الاحتراق في سيارة ريد بُل، كان فيرستابن يخسر بالفعل نصف ثانية على الخطوط المستقيمة مقارنة بزميله إسحاق حجار، قبل أن تضاف إلى المعادلة الأعلام الصفراء التي تسبب بها لاندو نوريس ومشكلات البطارية.
وهذا يعني أن فيرستابن سيبدأ من المركز الثامن على شبكة الانطلاق، رغم أن صاحب البول بوزيشن راسل لا يزال يصف الهولندي بأنه أكبر تهديد للفوز.
وعندما نقل موقعنا "موتورسبورت.كوم" هذه الكلمات إلى فيرستابن في باكو، ظهرت ابتسامة على وجهه، وقال: "هذا جيد، إذا كان يفكر بهذه الطريقة".
لكنه أضاف بنبرة أكثر جدية: "لكن على محمل الجد، إنهم سريعون جدًا. لذلك أعتقد أنهم قد يكونون أقوياء أكثر من اللازم بالنسبة لنا، رغم أنني سأبذل كل شيء للقتال من أجل منصة التتويج، بالطبع".
وعلى الرغم من سرعة مرسيدس على حلبة شوارع باكو، كان فيرستابن واضحًا تمامًا: من وجهة نظره، كانت عطلة نهاية هذا الأسبوع تمثل أفضل فرصة لريد بُل للفوز بأحد سباقات الجائزة الكبرى في موسم 2026.
حيث قال فيرستابن لوسائل الإعلام الهولندية في باكو: "هم (مرسيدس) سيحصلون بالطبع على تحديث في الأسبوع المقبل في ماليزيا، لذلك كانت هذه هي الفرصة للفوز. وقد قمنا بالتأكيد بعمل رائع في إفساد هذه الفرصة".
وعندما سُئل عما إذا كانت باكو ستكون في الظروف الطبيعية الفرصة الوحيدة خلال جولات السباقات المتبقية، تابع فيرستابن: "حسنًا، أنا متأكد من أن مرسيدس قادرة على تحقيق المزيد مع ذلك التحديث. إنهم أسرع بالفعل الآن، لذلك سيصبح الأمر صعبًا للغاية. بالطبع، أنا لا أستسلم أبدًا. أحاول مجددًا في كل عطلة نهاية أسبوع، لكن علينا أن نكون واقعيين".
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
شارك أو احفظ هذه القصّة
فيرستابن يكشف جدوى تحديثات ريد بُل في باكو
فيرستابن يكسر هيمنة مرسيدس في التجارب الحرة الأخيرة لجائزة أذربيجان الكبرى
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
فيرستابن: سأوافق حتى على تقليص السباقات بنسبة 50% إذا منحونا محركًا أفضل
راسل يتصدر ثنائية مرسيدس المهيمنة في تجارب باكو الحرة الثانية
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
ألونسو يكشف هدفه الوحيد في سباق باكو: "الحفاظ على قطع السيارة من أجل إكمال ثلاثية السباقات الحالية"
لاندو نوريس: "عليّ أن أهاجم حتى النهاية أو أموت وأنا أحاول" للفوز بلقب الفورمولا 1 في 2026
فيرستابن يدعم أنتونيللي بعد حادثة تصفيات باكو: "الناس ينسون كم يبلغ من العمر"
كريستيان هورنر "يعرض نفسه رسميًا على فيراري"، الفريق الذي قد يتخلّى عن شرطه الوحيد بالعودة من أجله
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات