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"لقد قمتم بعمل رائع في إفسادها".. لماذا يرى فيرستابن أن باكو كانت أفضل فرصة لفوز ريد بُل

يعتقد ماكس فيرستابن أن مرسيدس ستصبح أقوى مع تحديثاتها في ماليزيا، ولذلك اعتبر باكو أفضل فرصة لريد بُل لتحقيق الفوز، لكن هذه المهمة أصبحت أصعب بكثير بعد مشكلة في المحرك خلال التصفيات.

منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

كلفت مشكلة في محرك الاحتراق الداخلي ماكس فيرستابن مركزًا جيدًا على شبكة انطلاق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1. وأقر بطل العالم أربع مرات بسهولة بأنه ربما لم يكن قادرًا على مجاراة زمن البول بوزيشن الذي سجله جورج راسل، لكن بالنظر إلى الفارق الكبير مع السيارات خلفه، كان احتلاله أحد مركزي الصف الأول نتيجة منطقية.

لكن بسبب مشكلة في محرك الاحتراق في سيارة ريد بُل، كان فيرستابن يخسر بالفعل نصف ثانية على الخطوط المستقيمة مقارنة بزميله إسحاق حجار، قبل أن تضاف إلى المعادلة الأعلام الصفراء التي تسبب بها لاندو نوريس ومشكلات البطارية.

وهذا يعني أن فيرستابن سيبدأ من المركز الثامن على شبكة الانطلاق، رغم أن صاحب البول بوزيشن راسل لا يزال يصف الهولندي بأنه أكبر تهديد للفوز.

وعندما نقل موقعنا "موتورسبورت.كوم" هذه الكلمات إلى فيرستابن في باكو، ظهرت ابتسامة على وجهه، وقال: "هذا جيد، إذا كان يفكر بهذه الطريقة".

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لكنه أضاف بنبرة أكثر جدية: "لكن على محمل الجد، إنهم سريعون جدًا. لذلك أعتقد أنهم قد يكونون أقوياء أكثر من اللازم بالنسبة لنا، رغم أنني سأبذل كل شيء للقتال من أجل منصة التتويج، بالطبع".

وعلى الرغم من سرعة مرسيدس على حلبة شوارع باكو، كان فيرستابن واضحًا تمامًا: من وجهة نظره، كانت عطلة نهاية هذا الأسبوع تمثل أفضل فرصة لريد بُل للفوز بأحد سباقات الجائزة الكبرى في موسم 2026.

حيث قال فيرستابن لوسائل الإعلام الهولندية في باكو: "هم (مرسيدس) سيحصلون بالطبع على تحديث في الأسبوع المقبل في ماليزيا، لذلك كانت هذه هي الفرصة للفوز. وقد قمنا بالتأكيد بعمل رائع في إفساد هذه الفرصة".

وعندما سُئل عما إذا كانت باكو ستكون في الظروف الطبيعية الفرصة الوحيدة خلال جولات السباقات المتبقية، تابع فيرستابن: "حسنًا، أنا متأكد من أن مرسيدس قادرة على تحقيق المزيد مع ذلك التحديث. إنهم أسرع بالفعل الآن، لذلك سيصبح الأمر صعبًا للغاية. بالطبع، أنا لا أستسلم أبدًا. أحاول مجددًا في كل عطلة نهاية أسبوع، لكن علينا أن نكون واقعيين".

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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

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إستيبان أوكون، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جدار حفرة التزلج الألبي

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، هاس، إستيبان أوكون، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
بيير غاسلي، ألبين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرانكو كولابينتو، ألبين، بيير غاسلي، ألبين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فورمولا 1
200

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