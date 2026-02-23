لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

يبدو التنبؤ بترتيب الفورمولا 1 بعد التغييرات التنظيمية الجذرية لعام 2026 أسهل للوهلة الأولى، بسبب الفوارق الأكبر بين الفرق.

حيث يتفق معظم المراقبين على وجود ثلاث فئات من الفرق في البحرين، مع وجود فوارق واضحة بينها.

في المقدمة تأتي فرق مرسيدس، فيراري، مكلارين وريد بُل، تليها في الوسط كل من ألبين، هاس، ريسينغ بولز، ويليامز وآودي. وأخيراً، يبدو أن فريقي أستون مارتن وكاديلاك سيبدآن الموسم من موقع متأخر.

لكن البحرين ليست سوى لقطة مبكرة وغير موثوقة تماماً لما سيكون عليه سباق تطوير شاق يمتد على 24 سباقاً وتسعة أشهر من الاستنزاف، حيث يتوقع أن تكون معركة التطوير بلا هوادة، لذلك أخذ كتّابنا في موقع "موتورسبورت.كوم" أيضاً في الحسبان ثقة الفرق بقدرتها على تطوير سياراتها خلال الموسم.

مرسيدس تتفوق على فيراري ومكلارين

من حيث الأداء الإجمالي، بدت مرسيدس أقوى فريق في البحرين، بفضل فترات التشغيل الطويلة المثيرة للإعجاب على إطارات بيريللي المتوسطة، وقلة فقط من المراقبين شككوا في استحقاقها صدارة الترتيب قبل التوجه إلى ملبورن.

بل حتى أن الكثير من المهندسين والسائقين المنافسين يعتقدون أن مرسيدس أخفت قدراً كبيراً من أداء وحدة الطاقة.

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

لكن، بالإضافة إلى امتلاكها وحدة طاقة قوية، تبدو سيارة W17 متوازنة وسهلة القيادة، ويقودها فريق في موقع مثالي لتطويرها. الملاحظة الوحيدة هي أن الموثوقية التي بدت مثالية في برشلونة لم تكن بنفس القوة في البحرين، ما حرم كيمي أنتونيللي من عدد كبير من اللفات.

وإذا كانت مرسيدس خياراً بالإجماع للمركز الأول، فإن بقية الآراء تباينت بعدها: فقد اختار البعض فيراري للمركز الثاني في 2026؛ حيث كانت سكوديريا حاضرة بقوة في جداول أسرع الأزمنة إلى جانب مرسيدس كأسرع فريقين خلال اختبارات البحرين.

ولم تكن فيراري سريعة وحسب، بل عرضت أيضاً ابتكارات لافتة خلال الجزء الثاني من تجارب البحرين، بما في ذلك جناح عادم صغير وجناح خلفي رئيسي قابل للدوران الكامل. هذا الأخير ما زال حالياً قطعة اختبارية، وليس من الواضح مدى الإضافة الحقيقية لكل جزء من حيث الأداء.

لكنه يُظهر أن مارانيللو عادت لجرأة الابتكار مجدداً، وأن دعوات مدير الفريق فريدريك فاسور لاعتماد نهج هجومي في التصميم لم تذهب سدى، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً.

أما البعض الآخر، فاختار مكلارين للمركز الثاني، نظراً لما أظهره فريق ووكينغ في السنوات الأخيرة من فعالية كبيرة في تحسين الأداء خلال الموسم. ويبدو أن مكلارين ستبدأ الموسم في صراع مباشر مع ريد بُل على المركز الثالث.

شارل لوكلير، فيراري، إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

وقد اختار الجميع ريد بُل في المركز الرابع، لكن انتعاش الفريق تحت قيادة مديره لورون ميكيز، بقيادة بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن، لا تجب الاستهانة به.

ومع ذلك، قد يعاني الفريق من نقص الخبرة لدى إسحاق حجار في المقعد الثاني، في حين يتمتع منافسوه المباشرون بثنائيات قوية. على أي حال، فإن صراع الأربعة الكبار في 2026 قد يكون مشوقاً للغاية.

ألبين تتصدر فرق وسط الترتيب؟

حالياً، تبدو معركة أفضل فريق في الوسط مفتوحة على جميع الاحتمالات. بدت ألبين وهاس واعدتين بشكل خاص في البحرين، مع وجود ريسينغ بولز وويليامز في نفس المستوى.

كما تقدمت آودي في ترتيبنا بعد تسجيلها بعض أسرع اللفات القصيرة والطويلة خلال اليومين الأخيرين من اختبارات الشتاء، في إطار تطوير وحدة الطاقة الجديدة كلياً.

بيير غاسلي، ألبين الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

لكن بعد أن ضحّت بموسم 2025 بالكامل من أجل بداية قوية هذا العام، جاءت ألبين في صدارة اختياراتنا بالإجماع للمركز الخامس، مدعومة بانتقالها إلى وحدات طاقة مرسيدس.

وجاء هاس في المركز السادس، رغم أن البعض وضع ويليامز في مركز أعلى بمركزين، معتمداً على قدرة فريق غروف على تحقيق قفزات سريعة خلال الموسم مع الوصول إلى حد الوزن الأدنى.

وسيكون من الصعب على ريسينغ بولز تكرار إنجازات 2025 والدفاع عن المركز السادس، إذ يرى كتّابنا أن المركز السابع أو الثامن هو الاحتمال الأرجح.

إلى أي حد ستسوء الأمور بالنسبة لـ أستون مارتن؟

تم وضع آودي في المركز التاسع، وهي نتيجة محترمة لفريق خرج لتوه من فترة طويلة من ضعف الاستثمار، مع الاعتماد على محرك شركة تخوض موسمها الأول في الفورمولا 1.

وبينما يعتقد البعض أن أستون مارتن قد تحقق تحسناً كافياً بعد تجارب كارثية لتنافس آودي، فإن البعض الآخر لا يشارك هذا التفاؤل، بل يتوقع للفريق مركزاً مخجلاً في المركز العاشر، مع صعوبات وحدة طاقة هوندا التي يصعب حلها على المدى القصير.

لورانس سترول، مالك فريق أستون مارتن الصورة من قبل: Kym Illman / Getty Images

وتبقى كاديلاك الخيار شبه الإجماعي للمركز الأخير، باعتبارها أول فريق جديد ينضم إلى الفورمولا 1 منذ عقد. ويهدف الفريق الأمريكي إلى تحقيق الاحترام في موسمه الأول، وبناءً على اختبارات الشتاء، يبدو أنه يسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق ذلك.

هل يكون 2026 أخيراً عام جورج راسل؟

بعد أن شاهدنا مكلارين تقود لاندو نوريس إلى مستويات مذهلة في 2025، حان دور جورج راسل لتحقيق ما يحلم به كل سائق فورمولا 1 مرة واحدة في حياته: أن يكون في المكان المناسب في الوقت المناسب. قلة فقط سيختلفون مع فكرة أن راسل كان من أبرز سائقي موسم 2025، بعد أن صقل موهبته خلال فترة طويلة من الإحباط والصبر مع مرسيدس. وهناك الآن أدلة كافية على أنه، ومع سيارة قادرة على الفوز، يمكنه الذهاب حتى النهاية.

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Mercedes AMG

إلى جانب راسل، جاء شارل لوكلير خياراً بالإجماع للمركز الثاني، نتيجة لقلة خبرة زميل راسل كيمي أنتونيللي، والثقة في أن فيراري ستنجح أخيراً في تقديم سيارة تناسب موهبة سائقها.

لوكلير هو أيضاً سائق من الطراز العالمي عانى طويلاً من خيبات الأمل مع فيراري دون سيارة تليق بموهبته، لكن المؤشرات توحي بأن 2026 قد يكون مختلفاً.

لم يتفق كتابنا إطلاقاً على اختيارنا للمركز الثالث. اعتقد البعض بقوة أن مرسيدس ستكون متقدمة خطوة على الجميع في 2026، وقد وجدوا ما يكفي من أنتونيللي في موسمه الأول ليضعه ثالثاً، في حين لم يظهر السائق الإيطالي الشاب ضمن الخمسة الأوائل لدى البعض الآخر.

ورغم وضع ريد بُل في المركز الرابع بين الصانعين، اختار قسم من كتابنا ماكس فيرستابن للبقاء في قلب صراع بطولة السائقين. أما القسم الآخر، فقد رشح مكلارين لتجاوز فيراري في نهاية الموسم في أبوظبي، وبالتالي وضع أحد سائقي مكلارين في المركز الثالث، وهو حامل اللقب لاندو نوريس.

هل سينظر كتّابنا إلى هذه التوقعات المبكرة جداً لموسم 2026 بفخر أم بخجل بعد تسعة أشهر؟ نظراً لحالة عدم اليقين التي تحيط بالقوانين الجديدة، يمكن أن تسير الأمور في أي اتجاه!

وهذا بالضبط ما يجعل موسم الفورمولا 1 لعام 2026 ممتعاً إلى هذا الحد!