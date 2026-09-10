"لقد تجاوزت الحد": لوكلير يتحمل مسؤولية احتكاكه مع هاميلتون في المنعطف الثاني بمونزا

تسابق لوكلير وهاميلتون جنبًا إلى جنب عبر أول منعطفات مونزا، لكن سائق موناكو حاول اتخاذ خط التسابق المعتاد عند الخروج من المنعطف الثاني، ما أدى إلى دفع هاميلتون نحو الحصى على الجانب الخارجي للمنعطف.

وفي أعقاب حادثه هو في اللفة الثانية عند بارابوليكا، قال لوكلير إنهما "تجاوزا الحد" في صراعهما عند المنعطف الأول. لكن هاميلتون عارض ذلك بشدة، قائلًا: "لم تكن هناك كلمة 'نحن' في ذلك"، كما وجه انتقادات إلى طريقة تواصل فيراري وتنفيذها للسباقات.

وبعد مراجعة الواقعة مع مدير الفريق فريد فاسور ومع هاميلتون نفسه، بدا أن لوكلير تقبل مسؤوليته عن الحادثة، وحرص على التأكيد أن الواقعة لم تؤثر في علاقته بزميله.

وقال لوكلير: "أعتقد أن قواعد التعامل بيننا واضحة إلى حد ما، فنحن لا نريد أبدًا أن نرى سيارة من الفريق نفسه على العشب".

وأضاف: "بعد المراجعة، تحدثنا مع لويس، وأنا أعرف بالطبع أنني تجاوزت الحد في المنعطف الثاني، وقلت ذلك للويس، وأعتقد أن ما يجب علينا فعله أو تجنبه مستقبلًا أصبح واضحًا جدًا".

وأكمل: "لكنني لن أخوض في تفاصيل أكثر مما تحدثنا عنه. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن ذلك بالتأكيد لم يؤثر في العلاقة الجيدة التي تجمعنا، ولن يؤثر في أي شيء مستقبلًا. وهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي فعلًا".

ثمّ تابع: "وبالطبع، نحن نقود لصالح فيراري، وإذا كان هناك سباق واحد لا تريد أن يحدث فيه ذلك، فهو مونزا، وعندما تحدث هذه الأمور في سباقنا على أرضنا، فإنها تثير فوضى كبيرة خارج الحلبة. لكن عندما تنظر إلى السباق من الخارج، فقد حدثت أيضًا بعض الاحتكاكات بين زملاء آخرين، وكل ما انتهينا من الحديث عنه هو لويس وأنا، وهذا لا أعتقد أنه صحيح تمامًا".

وواصل شرحه بالقول: "لكن هذا لا يعني أننا فعلنا كل شيء بشكل مثالي. أنا لم أفعل ذلك في المنعطف الثاني، ولهذا كنت واضحًا جدًا مع لويس مباشرة بعد مراجعة الصور. أعتقد أن أهم شيء هو أننا أوضحنا الموقف وتحدثنا، وشرحت للويس كيف شعرت، وقال لي لويس كيف شعر، وأعتقد أننا بعد ذلك، ومن دون تأثير مشاعر السباق، نتفق تمامًا مع وجهة نظر كل منا".

وأردف: "هذه الأمور تحدث. وأنا متأكد من أنها لن تكون المرة الأخيرة، لأنها من الأمور التي تحدث في السباقات، خصوصًا عندما ننطلق قريبين من بعضنا بعضًا بهذه الصورة في كثير من الأحيان. لكنها ليست حالة نريد أن نجد أنفسنا فيها مجددًا، وهذا واضح جدًا بالنسبة إلى لويس وبالنسبة إلي."

وعندما سألته مجلة أوتوسبورت عما إذا كان يشعر بأن الحادثة حظيت باهتمام أكبر من اللازم، خصوصًا بعدما أشار إلى وجود "احتكاكات بين زملاء آخرين" خلال مجريات السباق، في إشارة على الأرجح إلى اختلاف استراتيجية توقف مرسيدس والمعركة الحادة بين سائقيها على الحلبة، وافق لوكلير على أن "حجم" الاهتمام بالواقعة كان أكبر.

ومع ذلك، حرص لوكلير على عدم التقليل من شأن الحادثة، مؤكدًا أنه "من غير المقبول" أن ينتهي الأمر برؤية زميله في الحصى أثناء السباق.

وأضاف: "مرة أخرى، يجب أن أكون حذرًا في هذا الأمر لأنه بالتأكيد لا يتعلق بتقليل أهمية الطريقة التي جرت بها الأمور. وكما قلت، ليس مقبولًا أن نرى لويس يدخل إلى الحصى".

وأكمل: "لكن بالتأكيد، فإن حجم الاهتمام بها في واقع الأمر أكبر بكثير بالنسبة إلينا مقارنةً بالفريقين الآخرين اللذين وقعت بين سائقيهما بعض الاحتكاكات. أعني أنني لم أتابع السباق بأكمله، لكن الفريقين الآخرين اللذين رأيت سائقيهما يتنافسان في المقدمة لم يحظيا بهذا القدر من الضجيج حول الواقعة".

واختتم بالقول: "لذلك بالتأكيد، فإن حجم الاهتمام عندما تقود لصالح فيراري يكون أكبر بكثير، وخصوصًا عندما تكون في مونزا. لكن هذا لا يعني التقليل من شأن ما حدث، ونعم، إنه أمر لا ينبغي أن يتكرر".