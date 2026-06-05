"لقد استوعبنا الدرس": السبب الحقيقي وراء انتقادات فيرستابن لريد بُل في كندا

بعد الحصّة التأهيلية لجائزة كندا الكبرى، أثار ماكس فيرستابن الانتباه عندما صرّح علنًا بأنّ ريد بُل لم تتبع ملاحظاته المتعلقة بإعدادات السيارة. وأوضح بطل العالم أربع مرات أنّه وافق في النهاية على الاتجاه الذي فضّله الفريق، جزئيًا لإظهار أنّه لن ينجح.

وقال فيرستابن في كندا: "لقد أشرت إلى ذلك مرات عديدة بالفعل، لكن أحيانًا عليك فقط أن تدعهم يشعرون بأنفسهم أنّ الأمر لا ينجح".

وأوضح مدير الفريق لوران ميكيز لاحقًا أنّ مثل هذه المواقف من نوع "لقد أخبرتكم بذلك" تُعد جزءًا من ثقافة الفريق، بل وضرورية للتطور وفقًا لرأيه.

وقبيل جائزة موناكو الكبرى، كشف فيرستابن أنّ الأمر نوقش داخليًا وأنّ الفريق خرج بدروس سيتم تطبيقها خلال عطلات نهاية الأسبوع المقبلة.

وقال فيرستابن خلال لقائه مع وسائل الإعلام الهولندية في مونتي كارلو: "نتحدث عن هذه الأمور طوال الوقت، لكن هذا يحدث دائمًا. نحن نحاول باستمرار إيجاد الحل الأمثل أو على الأقل تحقيق تقدم".

وأضاف: "أعتقد فقط أنّ الاتجاه الذي سلكناه في مونتريال لم يكن يمثل أي تقدم على الإطلاق".

وتابع: "لكن تمت دراسة الأمر بشكل صحيح، وأعتقد أنّ الصورة أصبحت واضحة جدًا. آمل أن يكون ذلك درسًا للمستقبل، لضمان أننا نسير في الاتجاه الصحيح خلال السباقات المقبلة".

ووفقًا لفيرستابن، فإنّ التحدث عن القضية علنًا كان له هدف آخر أيضًا، يتمثل في إبقاء ريد بُل وفريقها التقني في حالة يقظة دائمة.

وقال: "أحاول دائمًا إبقاء الجميع في حالة تركيز. ببساطة لم أكن سعيدًا خلال تلك الحصّة التأهيلية لأنّ الأمور لم تكن تسير بشكل جيد. ولهذا السبب عبّرت عن رأيي بصراحة".

وعندما سُئل عمّا إذا كان الدرس المستفاد يتمثل في أنّ ريد بُل ستولي اهتمامًا أكبر لملاحظاته خلال عطلات نهاية الأسبوع المقبلة، أوضح الهولندي أنّ هذا يحدث عادة بالفعل.

وقال: "إنهم يستمعون جيدًا جدًا لما أقوله في العادة. كانت مجرد واحدة من تلك اللحظات التي كان عليّ فيها أن أكون واضحًا للغاية بأنّ هذا لم يكن الاتجاه الصحيح".

هل لا يزال الفوز الأول في 2026 بعيد المنال بالنسبة إلى ريد بُل؟

كان فيرستابن قد نظر بالفعل إلى جائزة موناكو الكبرى مازحًا بأنّه سيحتاج إلى "طلب ظهر جديد" للسباق، نظرًا لأنّ سيارة "آر بي 22" ما زالت تعاني فوق المطبات والحواجز المرتفعة.

وأوضح فيرستابن الآن أنّ القليل فقط قد تغيّر خلال الأسابيع الماضية، ما يعني أنّه ما زال يتوقع عطلة نهاية أسبوع صعبة في الإمارة، ولا يعوّل على تحقيق منصة تتويج ثانية تواليًا.

وكانت فورد، شريكة ريد بُل في مشروع المحركات، قد أشارت إلى أنّ أول منصة تتويج للفريق هذا الموسم زادت من طموحاتها، وأنّها تأمل بتحقيق فوز خلال العام الحالي، لكن فيرستابن لا يرى ذلك واقعيًا في الوقت الراهن بالنظر إلى ترتيب القوى الحالي.

وقال: "ما زالت هناك أمور كثيرة يجب أن تحدث قبل أن نتمكن من الفوز. يمكنك أن تقول ما تشاء، لكن عليك الالتزام بالحقائق. ما زلنا بطيئين للغاية مقارنة بالمطلوب لتحقيق الفوز، وأعتقد أنّ الأمر سيكون كذلك هنا أيضًا".

وفيما يتعلق بموناكو، وافق فيرستابن على توقعات مكلارين التي تعتبر فيراري المرشحة الأوفر حظًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال: "إذا نظرت إلى السباقات الأخيرة، سترى أنّ فيراري كانت قوية للغاية في المنعطفات البطيئة. لذلك أعتقد أنّها ستكون قوية جدًا هنا. هذا هو شعوري".

وأضاف: "في موناكو تحتاج إلى أن تكون قويًا في المنعطفات البطيئة، لكن عليك أيضًا أن تكون جيدًا فوق الحواجز المرتفعة والمطبات، وأن تتمتع بسهولة قيادة جيدة".

وأردف: "هذه هي المجالات التي – باستثناء المنعطفات البطيئة التي تبدو جيدة بالنسبة لنا – لا نزال لسنا في أفضل حالاتنا فيها حاليًا. وهذا ببساطة يكلّفنا وقتًا على صعيد اللفة الواحدة".

وفي الختام، توقّع فيرستابن ألّا تُحدث سيارات الجيل الجديد فارقًا كبيرًا في موناكو. ورغم أنّ الرؤية من قمرة القيادة أصبحت أفضل قليلًا، فإنّه لا يتوقع تحسن فرص التجاوز.

وقال فيرستابن لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أصبحت السيارات أصغر حجمًا ويمكنك رؤية المزيد من الإطارات".

وأضاف: "لكن في المقابل، أصبحت سهولة القيادة أكثر صعوبة قليلًا مقارنة بالعام الماضي، لذلك لا أعتقد أنّ ذلك سيصنع فارقًا كبيرًا".

وتابع: "كما أنّ السيارات ما زالت كبيرة جدًا. لا يمكنك التجاوز في الفورمولا 2 أيضًا. ولا يمكنك التجاوز في الفورمولا 3 أيضًا. وحتى في سيارات بورشه كاب لا يمكنك التجاوز".

واختتم: "إذا كنت تقاتل السيارات من حولك، فلن تتمكن من التجاوز".