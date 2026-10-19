تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا بورتيماو

لقاء عفوي بين ماكس فيرستابن وأنتوني "والد لويس هاميلتون" يحظى بإشادة جماهير الفورمولا 1

تفاعل واسع من الجماهير مع اللقاء المفاجئ الذي جمع فيرستابن بوالد لويس هاميلتون في بادوك سباق التحدي العالمي لسباقات "جي تي" في أوروبا بمدينة بورتيماو.

منشور: 19-10-2026

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أنتوني هاميلتون

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

التقى ماكس فيرستابن بوالد لويس هاميلتون، أنتوني هاميلتون، في لقاء مفاجئ داخل بادوك سباق التحدي العالمي لسباقات "جي تي" في أوروبا بمدينة بورتيماو، وهو ما أثار إشادة واسعة من جماهير الفورمولا 1.

واستغل السائق الهولندي فترة خلو روزنامة الفورمولا 1 من السباقات للمشاركة في الجولة الختامية من البطولة، إلى جانب كريس لولام وبن بارنيكوت. وأنهى الثلاثي السباق في المركز التاسع.

أما أنتوني هاميلتون، الذي كان يحتفل بمرور 35 عامًا على دخوله عالم رياضة المحركات، فقد حضر للمرة الأولى إحدى جولات التحدي العالمي لسباقات "جي تي" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب هاميلتون الأب عبر حسابه على إنستغرام، مرفقًا صورًا جمعته بفيرستابن وفالنتينو روسي، الذي شارك هو الآخر في الحدث: "كان من الرائع لقاء صديقيّ ماكس وفالنتينو روسي مجددًا، والتحدث عن كل ما يتعلق برياضة المحركات والحياة والعائلة".

وأضاف: "35 عامًا في رياضة المحركات، وأول مشاركة لي على الإطلاق في إحدى جولات التحدي العالمي لسباقات "جي تي". يا له من يوم! 61 سيارة على شبكة الانطلاق. يا له من مشهد ويا له من صوت. شكرًا جزيلًا لستيفان راتيل وفريق إس آر أو الرائع. نادراً ما ألتقط الصور، لكنني استثنيت ذلك أمس .. ثلاثة رجال في قمة الرقي".

وسرعان ما تفاعل المشجعون مع اللقاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفين إياه بأنه "عفوي للغاية" و"مبهج".

وكتب أحد المشجعين عبر منصة ريديت: "لقاء مبهج. أليس أنتوني من عشاق رياضة المحركات عمومًا؟ يبدو أن الشخصيات المخضرمة في هذه الرياضة تحترم ماكس كثيرًا. ربما يسهل التحدث معه، كما أنه يشاركهم الاهتمامات نفسها. أتذكر أن جاكي إكس قال إن ماكس يتعرف عليه ويأتي للتحدث معه، وهو أمر لا يفعله كثيرًا السائقون الشباب".

وكتب مشجع آخر: "لا أعرف الكثير عن والد لويس، باستثناء أنه رجل محترم وصاحب مواقف نبيلة. في مناسبات عدة، كان بمثابة أب بديل لبعض السائقين الناشئين الذين احتاجوا فقط إلى شخص طيب يقف إلى جانبهم، وكان أنتوني ذلك الشخص. وبالمناسبة، يبدو أن ماكس يحمل الصفات نفسها".

وأضاف مشجع آخر: "يا له من رجل رائع بحق. كل ما فعله ليمنح لويس الحياة التي حلم بها، رغم قلة المال الذي كانت تملكه العائلة، والكثير من التفاصيل الصغيرة التي نسمعها عنه. بادر إلى تهنئة ماكس فورًا في عام 2021، وواسى إسحاق حجار بعد حادثه، وها هو الآن في هذا اللقاء. يبدو إنسانًا طيبًا بصدق".

وكتب مشجع آخر: "لقد كان أيضًا داخل مرآب فيرستابن. لقاء عفوي للغاية ورائع".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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