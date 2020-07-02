فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
02 يوليو
-
05 يوليو
التجارب الحرة الأولى خلال
21 ساعات
:
48 دقيقة
:
54 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى / أخبار عاجلة

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد
02-07-2020

من المتوقّع أنّ تكون لفّتا قطب الانطلاق الأوّل لسباقي النمسا الافتتاحيين على حلبة ريد بُل رينغ من بين الأسرع في تاريخ بطولة العالم للفورمولا واحد، حتّى أنّهما قد تدخلان ضمن أسرع ثلاثة أزمنة على الإطلاق في الفئة الملكة.

تصاعد مستويات الأداء بشكل ثابت خلال السنوات الأخيرة على الحلبة النمساوية، الأمر الذي ساهم فيه إعادة تعبيدها في 2016، ما ساعد في تسلّق المسار الممتد بطل 2.6 ميل ترتيب حاضن أسرع اللفّات في تاريخ الفورمولا واحد.

وما تزال قائمة اللفّات الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد يهيمن عليها أقطاب الانطلاق الأولى التي سُجّلت على حلبة ديجون. حيث تمّ تمديد ذلك المسار بعدما تمّ استخدام المسار الأصلي بطول 2 ميل للمرّة الأولى لاحتضان جائزة فرنسا الكبرى موسم 1974، وسجّل نيكي لاودا رقمًا قياسيًا تحت 60 ثانية. لكن ورغم تمديدها، إلّا أن طولها بلغ 2.3 ميل فقط في مراحلها اللاحقة.

اقرأ أيضاً:

في المقابل، حظيت حلبة واتكينز غلين الأصلية بمسار بطول 2.3 ميل حتّى تمّ تمديده في 1971. في حين كانت حلبة كيالامي لتتواجد في مركز متقدم في قائمة حلبات اللفّات الأسرع في تاريخ الفئة الملكة لو حظيت بفرصة احتضان سباقات سيارات الشاحن التوربيني في أوجها في 1986 - 1987، لذا ما يزال أفضل زمن سُجّل على أرضها هو ذلك الذي أحرزه نايجل مانسيل في 1985.

ونستعرض معكم في القائمة التالية أين يُمكن أن يتواجد زمنا قطبي الانطلاق الأوّل لجولة النمسا الافتتاحية لموسم 2020 بين قائمة أسرع الأزمنة في تاريخ الفورمولا واحد، على الرُغم من أنّه تجدر الإشارة بأنّه وإذا ما استعانت البطولة بالمسار البيضوي الأقصر الخارجي لحلبة الصخير البحرينية لاستضافة سباقٍ ثانٍ في المملكة، فإنّ كتاب الأرقام القياسية هذا قد تُعاد كتابته بالكامل:

أسرع أزمنة قطب الانطلاق الأوّل في تاريخ الفورمولا واحد

  1. ديجون 1974: نيكي لاودا، 58.79 ثانية
  2. ديجون 1982: آلان بروست، دقيقة و01.380 ثانية
  3. ديجون 1984: باتريك تامباي، دقيقة و2.200 ثانية
  4. كيالامي 1985: نايجل مانسيل، دقيقة و02.366 ثانية
  5. سبيلبرغ 2019: شارل لوكلير، دقيقة و03.003 ثانية
  6. واتكينز غلين 1970: جاكي إسككس، دقيقة و03.07 ثانية
  7. سبيلبرغ 2018: فالتيري بوتاس، دقيقة و03.62 ثانية
  8. واتكينز غلين 1969: جوشين ريندت، دقيقة و03.62 ثانية
  9. واتكينز غلين 1968: ماريو أندريتي، دقيقة و04.20 ثانية
  10. سبيلبرغ 2017: فالتيري بوتاس، دقيقة و04.251 ثانية
  11. بول ريكار 1990: نايجل مانسيل، دقيقة و04.402 ثانية
  12. كيالامي 1984: نيلسون بيكيه، دقيقة و04.871 ثانية
  13. واتكينز غلين 1967: غراهام هيل دقيقة و05.48 ثانية
  14. سيلفرستون 1985: كيكي روزبرغ، دقيقة و05.591 ثانية
  15. ديجون 1981: رينيه أرنو، دقيقة و05.95 ثانية
  16. سبيلبرغ 2016: لويس هاميلتون، دقيقة و06.228 ثانية (القسم الثاني من التصفيات)
  17. كيالامي 1982: آلان بروست، دقيقة و06.351 ثانية
  18. بول ريكار 1987: نايجل مانسيل، دقيقة و06.454 ثانية
  19. بول ريكار 1986: إيرتون سينا، دقيقة و06.526 ثانية
  20. كيالامي 1983: باتريك تامباي، دقيقة و06.554 ثانية
  21. براندز هاتش 1986: نيلسون بيكيه، دقيقة 06.961 ثانية
  22. سيلفرستون 1987: نيلسون بيكيه، دقيقة و07.110 ثانية
  23. سيلفرستون 1988: غيرهارد برغر، دقيقة و07.110 ثانية
  24. براندز هاتش 1985: إيرتون سينا، دقيقة و07.169 ثانية
  25. ديجون 1979: جان-بيير جابولييه، دقيقة و07.19 ثانية
المقال التالي
ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013

المقال السابق

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013

المقال التالي

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

trending اليوم

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية
فورمولا 1 / فورمولا 1
33د

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

"صور موتورسبورت" تساعد في إعادة إطلاق موسم 2020 للفورمولا واحد
سلاسل متعددة / سلاسل متعددة

"صور موتورسبورت" تساعد في إعادة إطلاق موسم 2020 للفورمولا واحد

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد

مقطوعة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 / فورمولا 1

مقطوعة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

أحدث الأخبار

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية
فورمولا 1 / فورمولا 1
33د

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013

مقطوعة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 / فورمولا 1

مقطوعة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة النمسا الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

2
فورمولا 1

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

33د
3
سلاسل متعددة

"صور موتورسبورت" تساعد في إعادة إطلاق موسم 2020 للفورمولا واحد

4
فورمولا 1

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

مقطوعة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

أحدث ملفات الفيديو

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا 03:56
فورمولا 1

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

تاريخ رينو في الفورمولا واحد 02:26
فورمولا 1

تاريخ رينو في الفورمولا واحد

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد 00:31
فورمولا 1

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد 08:28
فورمولا 1

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد

أجمل لحظات جائزة النمسا الكبرى 03:57
فورمولا 1

أجمل لحظات جائزة النمسا الكبرى

أحدث الأخبار

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية
فورمولا 1

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013
فورمولا 1

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013

مقطوعة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا
فورمولا 1

مقطوعة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

أبيتبول: إصابة واحدة بمرض "كوفيد-19" قد تُخرج فريقاً كاملاً
فورمولا 1

أبيتبول: إصابة واحدة بمرض "كوفيد-19" قد تُخرج فريقاً كاملاً

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.