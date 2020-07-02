لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد

تصاعد مستويات الأداء بشكل ثابت خلال السنوات الأخيرة على الحلبة النمساوية، الأمر الذي ساهم فيه إعادة تعبيدها في 2016، ما ساعد في تسلّق المسار الممتد بطل 2.6 ميل ترتيب حاضن أسرع اللفّات في تاريخ الفورمولا واحد.

وما تزال قائمة اللفّات الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد يهيمن عليها أقطاب الانطلاق الأولى التي سُجّلت على حلبة ديجون. حيث تمّ تمديد ذلك المسار بعدما تمّ استخدام المسار الأصلي بطول 2 ميل للمرّة الأولى لاحتضان جائزة فرنسا الكبرى موسم 1974، وسجّل نيكي لاودا رقمًا قياسيًا تحت 60 ثانية. لكن ورغم تمديدها، إلّا أن طولها بلغ 2.3 ميل فقط في مراحلها اللاحقة.

في المقابل، حظيت حلبة واتكينز غلين الأصلية بمسار بطول 2.3 ميل حتّى تمّ تمديده في 1971. في حين كانت حلبة كيالامي لتتواجد في مركز متقدم في قائمة حلبات اللفّات الأسرع في تاريخ الفئة الملكة لو حظيت بفرصة احتضان سباقات سيارات الشاحن التوربيني في أوجها في 1986 - 1987، لذا ما يزال أفضل زمن سُجّل على أرضها هو ذلك الذي أحرزه نايجل مانسيل في 1985.

ونستعرض معكم في القائمة التالية أين يُمكن أن يتواجد زمنا قطبي الانطلاق الأوّل لجولة النمسا الافتتاحية لموسم 2020 بين قائمة أسرع الأزمنة في تاريخ الفورمولا واحد، على الرُغم من أنّه تجدر الإشارة بأنّه وإذا ما استعانت البطولة بالمسار البيضوي الأقصر الخارجي لحلبة الصخير البحرينية لاستضافة سباقٍ ثانٍ في المملكة، فإنّ كتاب الأرقام القياسية هذا قد تُعاد كتابته بالكامل:

أسرع أزمنة قطب الانطلاق الأوّل في تاريخ الفورمولا واحد