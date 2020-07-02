لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد
من المتوقّع أنّ تكون لفّتا قطب الانطلاق الأوّل لسباقي النمسا الافتتاحيين على حلبة ريد بُل رينغ من بين الأسرع في تاريخ بطولة العالم للفورمولا واحد، حتّى أنّهما قد تدخلان ضمن أسرع ثلاثة أزمنة على الإطلاق في الفئة الملكة.
تصاعد مستويات الأداء بشكل ثابت خلال السنوات الأخيرة على الحلبة النمساوية، الأمر الذي ساهم فيه إعادة تعبيدها في 2016، ما ساعد في تسلّق المسار الممتد بطل 2.6 ميل ترتيب حاضن أسرع اللفّات في تاريخ الفورمولا واحد.
وما تزال قائمة اللفّات الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد يهيمن عليها أقطاب الانطلاق الأولى التي سُجّلت على حلبة ديجون. حيث تمّ تمديد ذلك المسار بعدما تمّ استخدام المسار الأصلي بطول 2 ميل للمرّة الأولى لاحتضان جائزة فرنسا الكبرى موسم 1974، وسجّل نيكي لاودا رقمًا قياسيًا تحت 60 ثانية. لكن ورغم تمديدها، إلّا أن طولها بلغ 2.3 ميل فقط في مراحلها اللاحقة.
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في المقابل، حظيت حلبة واتكينز غلين الأصلية بمسار بطول 2.3 ميل حتّى تمّ تمديده في 1971. في حين كانت حلبة كيالامي لتتواجد في مركز متقدم في قائمة حلبات اللفّات الأسرع في تاريخ الفئة الملكة لو حظيت بفرصة احتضان سباقات سيارات الشاحن التوربيني في أوجها في 1986 - 1987، لذا ما يزال أفضل زمن سُجّل على أرضها هو ذلك الذي أحرزه نايجل مانسيل في 1985.
ونستعرض معكم في القائمة التالية أين يُمكن أن يتواجد زمنا قطبي الانطلاق الأوّل لجولة النمسا الافتتاحية لموسم 2020 بين قائمة أسرع الأزمنة في تاريخ الفورمولا واحد، على الرُغم من أنّه تجدر الإشارة بأنّه وإذا ما استعانت البطولة بالمسار البيضوي الأقصر الخارجي لحلبة الصخير البحرينية لاستضافة سباقٍ ثانٍ في المملكة، فإنّ كتاب الأرقام القياسية هذا قد تُعاد كتابته بالكامل:
أسرع أزمنة قطب الانطلاق الأوّل في تاريخ الفورمولا واحد
- ديجون 1974: نيكي لاودا، 58.79 ثانية
- ديجون 1982: آلان بروست، دقيقة و01.380 ثانية
- ديجون 1984: باتريك تامباي، دقيقة و2.200 ثانية
- كيالامي 1985: نايجل مانسيل، دقيقة و02.366 ثانية
- سبيلبرغ 2019: شارل لوكلير، دقيقة و03.003 ثانية
- واتكينز غلين 1970: جاكي إسككس، دقيقة و03.07 ثانية
- سبيلبرغ 2018: فالتيري بوتاس، دقيقة و03.62 ثانية
- واتكينز غلين 1969: جوشين ريندت، دقيقة و03.62 ثانية
- واتكينز غلين 1968: ماريو أندريتي، دقيقة و04.20 ثانية
- سبيلبرغ 2017: فالتيري بوتاس، دقيقة و04.251 ثانية
- بول ريكار 1990: نايجل مانسيل، دقيقة و04.402 ثانية
- كيالامي 1984: نيلسون بيكيه، دقيقة و04.871 ثانية
- واتكينز غلين 1967: غراهام هيل دقيقة و05.48 ثانية
- سيلفرستون 1985: كيكي روزبرغ، دقيقة و05.591 ثانية
- ديجون 1981: رينيه أرنو، دقيقة و05.95 ثانية
- سبيلبرغ 2016: لويس هاميلتون، دقيقة و06.228 ثانية (القسم الثاني من التصفيات)
- كيالامي 1982: آلان بروست، دقيقة و06.351 ثانية
- بول ريكار 1987: نايجل مانسيل، دقيقة و06.454 ثانية
- بول ريكار 1986: إيرتون سينا، دقيقة و06.526 ثانية
- كيالامي 1983: باتريك تامباي، دقيقة و06.554 ثانية
- براندز هاتش 1986: نيلسون بيكيه، دقيقة 06.961 ثانية
- سيلفرستون 1987: نيلسون بيكيه، دقيقة و07.110 ثانية
- سيلفرستون 1988: غيرهارد برغر، دقيقة و07.110 ثانية
- براندز هاتش 1985: إيرتون سينا، دقيقة و07.169 ثانية
- ديجون 1979: جان-بيير جابولييه، دقيقة و07.19 ثانية
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