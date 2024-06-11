تحليل: لفّات هاميلتون "المذهلة" التي دقّت أجراس الخطر لدى منافسي مرسيدس

فبينما تسبب سباق متعثر من جورج راسل ولويس هاميلتون في فقدان فرصة الفوز من مركز الانطلاق الأول، فإن التحليل العميق لأداء الفريق خلال عطلة نهاية الأسبوع دفع المنافسين إلى إعادة تقييم موقع مرسيدس في الترتيب.

كما اعترف مدير فريق مكلارين، أندريا ستيلا، فإن مرسيدس تُقدم الآن سيارة تبدو في الظروف الجافة بعيدة المنال على مدار عطلات نهاية الأسبوع.

وقال ستيلا: "كنت أقول بالفعل لبعض زملائكم يوم الخميس أنني أعتقد أن مرسيدس هي جزء من الفرق الأسرع. بعض أزمنة اللفات التي قاموا بها في موناكو، وبعض أزمنة اللفات التي قاموا بها في الأحداث السابقة، كانت في تلك المرحلة من عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة لنا خارج النطاق. لم نتمكن من تحقيق ذلك الزمن حتى مع وقود منخفض والمحرك في أقصى أدائه. كان من الواضح أن لديهم إمكانات، وأعتقد أنهم بدأوا في تعلم كيفية استخدامها".

إحدى هذه اللحظات البعيدة عن متناول اليد جاءت صباح السبت في كندا عندما هيمن هاميلتون على التجارب الحرة الختاميّة بلفة كانت أسرع بـ 0.374 ثانية من سيارة ريد بُل الخاصة بماكس فيرستابن.

وعلى الرغم من أن بعض هذا الفارق قد يكون مبالغاً فيه باستخدام مجموعة إضافية من الإطارات اللينة، فإنه سيكون من الخطأ الإشارة إلى أن هذا الأداء كان مجرد استعراض لا يعكس الصورة الحقيقية للترتيب النسبي.

في الواقع، عند التفكير في عطلة نهاية الأسبوع والأداء الواعد الذي أظهره الفريق، كان مديره توتو وولف واضحًا بأن هذه اللفة الفردية لم تكن تقدم أفضل رؤية.

إذ قال وولف: "في التجارب الحرة الثالثة، قام لويس بلفة كانت خارج هذا العالم. كانت سريعة جدًا. ثم كان جاءت محاكاة المسافات الطويلة لتكون استراتوسفيريةً، مذهلةً، لذلك، كانت هناك الكثير من السرعة".

وتشير بيانات اللفة الطويلة من التدريبات الحرة الثالثة إلى أن هاميلتون كان يتفوق على منافسيه - لذلك لم يكن الأمر مجرد "استراتوسفيرية" ولكن ما لا نعرفه، بالطبع، هو أحمال الوقود - وقد يكون هذا هو السبب في سعادة وولف بالأمور".

كانت اللفات الطويلة في التجارب الحرة الثالثة مثيرة للاهتمام، كون قليلًا من الفرق اختارت القيام بتجارب سباق في الحصّة النهائية – حيث تأثرت حصّتا الجمعة بالطقس بشكل كبير. كانت اللفات الطويلة لهاميلتون كالتالي: 18.224، 18.278، 17.969، 17.533، ثم زمن غير اعتيادي تلاه 17.559 و18.490.

أما فيرستابن، فقد أجرى جولة طويلة مشابهة لاحقاً في الحصّة وحقق الأزمنة التالية: 18.777، 18.419، 17.980، 17.884، 17.982، 17.935، 18.334، 18.889، 18.327.

البيانات لوحدها ربما تضع محاكاة هاميلتون متفوقة قليلاً – لذا لا يمكن وصفها بـ "الاستراتوسفيرية" التي تحدث عنها وولف. لكن ما لا نعرفه، بالطبع، هو كميات الوقود – وقد يكون هذا هو السبب في سعادة وولف. فإذا تمكن هاميلتون من تحقيق هذا الأداء بحمولة وقود ثقيلة، فهذا يعتب واعداً للغاية.

لويس هاميلتون، مرسيدس الصورة من قبل: صور موتورسبورت

تأثير مرسيدس على المنافسين في كندا

أظهرت مرسيدس قوتها خلال عطلة نهاية الأسبوع بطرق أخرى، حيث كانت هناك دلائل على سرعة سيارة "دبليو15" طوال الموسم، لكنها كانت غير متسقة – خاصة في استخراج أفضل أداء من السيارة في المنعطفات السريعة والبطيئة.

في معالجة مشكلة انحراف المقدمة عند السرعات المنخفضة، جعل ذلك سيارة "دبليو15" صعبة التحكم في المنعطفات السريعة بفضل الانزلاق الخلفي. وفي معالجة هذه المشكلة، لم ترغب السيارة في الانعطاف بشكل جيد في المنعطفات البطيئة.

لذا، كقطعة الكرز على الكعكة لسلسلة الترقيات التي قدمتها مرسيدس في السباقات الأخيرة، فقد قام الجناح الأمامي الجديد بالكثير لمعالجة مشاكل التوازن.

ومن الممكن أن تكون هذه هي الخطوة النهائية التي تحتاجها للسماح لهاميلتون وراسل بالاستفادة القصوى من الإمكانيات التي كانت موجودة منذ فترة، وهي على الأرجح القصة الحقيقية لما رأيناه في كندا.

وقال أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، إن مشاهدة بعض اللقطات الداخلية لسيارتي مرسيدس أثناء العمل لم تترك لديه أي شك حول قوة حزمة "دبليو15" الآن.

وقال: "لست متفاجئًا من أن مرسيدس قد اكتسبت بعض الأداء من خلال العمل على الجناح الأمامي".

وأضاف: "هناك احتمال أنهم قد عالجوا بعض المشاكل التي كانوا يعانون منها مع الجناح الأمامي السابق. ربما كان تجريبيًا للغاية، أو لم يكن يوفر الأداء المتوقع".

ثمّ تابع: "لكن يبدو أنه مع تطوير هذا الجناح الأمامي، فقد أصبحت المقدمة قوية جدًا".

وأكمل: "وحتى عند مشاهدة المقاطع الداخلية للسائقين، بالكاد يحتاجون إلى تحريك عجلة القيادة للحصول على مقدمة السيارة عند المنعطف. هذه في بعض الأحيان ميزة جيدة!"