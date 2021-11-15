لعبة الفورمولا واحد تُظهر سرعة حلبة جدّة الخارقة

ستتوجّه الفورمولا واحد إلى مدينة جدّة الساحليّة بين 3 و5 ديسمبر للتسابق للمرّة الأولى على حلبة الشوارع التي تسير عكس عقارب الساعة والتي من المنتظر أن تكون أسرع حلبة شوارع في روزنامة البطولة بمعدّل سرعة يصل إلى 250 كلم/س.

ويبلغ طول المسار 6.174 كلم ويعبر منطقة الكرنيش، لتُصبح بذلك الحلبة ثاني أطول حلبة في الروزنامة بعد سبا-فرانكورشان.

وفي حين أنّ التصميم بدا سريعًا على الورق بالرغم من منعطفاته الـ 27، فإنّ التحديث الأخير لحلبة كودماسترز للعبة الفورمولا واحد منح المشجّعين مذاقهم الأوّل لما يُمكن توقّعه من الحلبة الجديدة.

إذ سرعان ما يتّضح سبب توقّع السرعات العالية حالما تشرع في بدء لفّة سريعة. فبالرغم من أنّها حلبة شوارع في جوهرها، إلّا أنّها مليئة بالخطوط المستقية الطويلة والمنعطفات السريعة المنسابة التي يُمكن لسيارات الفورمولا واحد الحديثة عبورها بأقصى سرعة بسهولة.

ومثلما يُظهر مقطع الفيديو من على السيارة، فإنّ المنعطف الأوّل مزدوجٌ ومتوسّطٌ السرعة. وتتبعه سلسلة من المنعطفات خارقة السرعة نحو منطقة "دي آر اس" الأولى.

نظرة على حلبة شوارع جدّة

وينعرج المسار إثر ذلك من خلال منعطفٍ مائلٍ بزاوية 180 درجة إلى اليسار من أجل التوجّه إلى المزيد من المنعطفات خارقة السرعة.

حينها يتّضح مدى تقارب طابع الحلبة مع باكو، خاصة في المقطع الأخير السريع، إلّا أنّ حلبة السعوديّة تُقدّم ستّة كيلومترات كاملة من ذلك.

ولا يتضمّن المقطع الأخير من الحلبة أيّ نقاط كبحٍ طوال أكثر من 30 ثانية قبل الوصول إلى المنعطف الحاد الأخير، لذا يجب على الجميع توقّع برود المكابح بالوصول إلى هناك وهو ما يفرض تحديًا إضافيًا على السائقين والفرق.

وفي ظلّ عدم توافر مناطق الخروج الآمن، والطبيعة العمياء للكثير من المنعطفات وحقيقة التسابق ليلًا، من المنتظر أن تُوفّر حلبة جدّة الكثير من الدراما والإثارة.

زد على ذلك موقع الجولة الذي سيكون قبل الأخير من الموسم الناري ضمن المعركة بين ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون، فإنّ الفورمولا واحد ستكون أمام عطلة نهاية أسبوع مذهلة في جدّة.