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فورمولا 1 / أخبار

لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية 2021 ستضمّ طور قصة وثلاث حلبات جديدة

من قبل:
, محرر

كشفت "كودماسترز" وشركة "إي.إيه" أولى تفاصيل لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية 2021، والتي ستضم طور قصة جديداً تماماً مع ثلاث حلبات جديدة.

لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية 2021 ستضمّ طور قصة وثلاث حلبات جديدة

ستكون لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية 2021 أولى إصدارات "كودماسترز" بعد الاستحواذ عليها من قبل العملاق الأمريكي "إي.إيه"، ومن المقرر أن تصدر بتاريخ 16 يوليو-تموز المقبل.

وستحتوي اللعبة على حلبات إيمولا، بورتيماو وحلبة جدة الجديدة، وستكون متاحة لجميع اللاعبين ضمن محتوى مجانيّ بعد الإطلاق، وذلك للسماح لجميع اللاعبين بخوض منافسات موسم كامل من 23 جولة، مماثلة للموسم الحقيقي الجاري.

كما ستضم اللعبة طور قصة جديداً يُدعى "نقطة الكبح"، والذي "سيخوض خلاله اللاعبون في رحلة ملحمية تتواصل من الفورمولا 2 إلى الفورمولا واحد".

وسيضمن هذا الطور "انغماس اللاعبين في عالم الفورمولا واحد المتألق، ما سيمنحهم نظرة على نمط حياة السائقي داخل وخارج الحلبة: المنافسة، المشاعر المحتدمة، الإصرار والإرادة اللازمان للوصول إلى أعلى المستويات". وسيتم كذلك تقديم الشخصية الافتراضية المنافسة ديفون باتلر، والذي ظهر في السلسلة بدءاً من 2019.

حيث قال لي ماذر مخرج اللعبة: "إن ’نقطة الكبح’ تمثل خطوة إبداعية مثيرة للغاية كنا نعمل عليها منذ عدة سنوات".

وأكمل: "يملؤنا الفخر لتوسيع التجربة التي نمنحها للاعبين ما يسمح لهم بعيش عالم الفورمولا واحد، سواء داخل الحلبة أم خارجها. إن طور ’نقطة الكبح’ يغير اللعبة بحيث يضع اللاعب في مركز الحدث ضمن أروع السباقات على ظهر هذا الكوكب".

 

 

علاوة على ذلك، سيعود طور "فريقي" مجدداً في نسخة 2021، وسيضم سبعة سائقين مشهورين على الأقل، سيُكشف عنهم في وقت لاحق. 

وستضم اللعبة كذلك إضافة جديدة تتمثل بطور "اللاعبَين" الجديد، والذي يسمح للاعبين بالتقدم في مواسم اللعبة برفقة زميلٍ أو صديق، عبر الإنترنت، إضافة إلى بداية فعلية للموسم ضمن طور القصة، يسمح للاعبين ببداية الموسم في أي وقت بناء على ترتيب النقاط الفعليّ الحقيقي.

حيث قال بول جيل مدير السلسلة: "نحن نقدم المزيد من الخيارات وطرقاً جديدة للعب. انطلاقة الموسم الفعلية، ستسمح للاعبين بمزامنة طور القصة لديهم مع موسم الفورمولا واحد الحقيقي. كما أن إضافة طور اللاعبَين، كطور تعاوني، يجلب تحديات جديدة".

واختتم: "يمكن للاعبين الآن الاختيار بين اللعب التعاوني وتشارك النجاحات، أو السعي بشكل فردي نحو تحقيق الانتصارات".

يشار إلى أنّ لعبة الفورمولا واحد 2021 ستتوافر على أجهزة بلايستيشن 5 وأكسبوكس سيريس أكس/أس، لتكون أولى ألعاب الفورمولا واحد الإلكترونية التي تُنشر على أجهزة الجيل الجديد. وكذلك الحال على أجهزة بلايستيشن 4، أكسبوكس ون، والحاسب الشخصي.

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السلاسل فورمولا 1 , eSports
الكاتب خلدون يونس

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