لدى فيتيل "بعض الأفكار" حيال مستقبله في الفورمولا واحد
قال سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في الفورمولا واحد، أنه يمتلك "بعض الأفكار" حيال مستقبله في البطولة، لكنه ليس على عجلة من أمره لاتخاذ أي قرار.
اعتزل فيتيل عالم سباقات الفئة الملكة نهاية موسم 2022، حيث كانت أولى مشاركاته عام 2007 مع بي ام دبليو لمرة واحدة، قبل الترقي إلى تورو روسو كسائق لبقية الموسم.
وأدلى الألماني ببعض التصريحات على هامش مهرجان "غوودوود" للسرعة، حيث أوضح أنه "مهتم بشكل كبير" في حصوله على دور ضمن الفورمولا واحد، كما أنه لم ينفِ إمكانية انخراطه مستقبلاً في الترويج للمسائل البيئية.
لكن حالياً، يبدو أنه يستمتع مع عائلته ولا يريد الالتزام بجدول زمني معين.
فقال: "سنرى، لدي بعض الأفكار. كنت في موناكو سابقاً، وخضت اجتماعاً إيجابياً جداً مع ستيفانو (دومينيكالي)".
وأكمل: "فيما عدا التلوث الذي تسببه السيارات، تحمل الفورمولا واحد مسؤولية كبيرة على عاتقها، لأنها البطولة الأكبر. لقد بلغ عدد الحضور نصف مليون شخص في بريطانيا، صحيح؟".
وتابع: "بالتالي فإنها تمثل الكثير وليس السيارات فحسب. من المهم أن تسير بالاتجاه الصحيح. أنا أخوض نقاشات ولديّ بعض الأفكار. سنرى ما سيحمله المستقبل".
وحين سُئِل إن كان قد تلقى عروض عمل كثيرة، أجاب فيتيل: "هناك الكثير من الاهتمام، من قبل أطراف متعددة. لكنني وضعت هدفاً لنفسي العام الماضي بأنني أريد الحصول على بعض الحرية".
وأضاف: "أرفض الكثير منها لأنني أريد تحقيق رؤية وضعتها لنفسي، ولا أريد التقيد بجدول زمني محدد".
واسترسل: "ما زلت ضمن رحلتي الخاصة. أنا أمضي الكثير من الوقت مع أطفالي كذلك. توقفت عن السفر. وأنا أستمتع بوقتي".
واختتم: "بالتأكيد، لن يبقى ذلك هدفي. لكن عاجلاً أم آجلاً، سأبحث عن تحدٍ جديد".
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