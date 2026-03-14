"لحظة مرعبة" حرمت شارل لوكلير وفيراري من فرصة الفوز بسباق الصين القصير

شرح شارل لوكلير "اللحظة المخيفة جدًا" التي حرمته من فرصة منافسة المتصدر جورج راسل في نهاية السباق القصير ضمن جائزة الصين الكبرى.

أنهى سائق فيراري السباق القصير في شنغهاي في المركز الثاني خلف متصدر البطولة، بعدما انطلق من المركز الرابع وتجاوز كلًا من لاندو نوريس وزميله لويس هاميلتون خلال السباق.

وأصبح لوكلير قريبًا من راسل عند إعادة الانطلاقة في اللفة 17 بعد دخول سيارة الأمان بسبب حادث تعرض له سائق آودي نيكو هلكنبرغ، لكنه عانى من انزلاق مفاجئ في مؤخرة السيارة في المقطع الأخير، ما منح سائق مرسيدس أفضلية ثانية واحدة عند استئناف السباق تحت الأعلام الخضراء.

وعند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تلك اللحظة، قال لوكلير: "كانت لحظة مخيفة جدًا، ظننت أن الأمر انتهى".

وأضاف: "رأيت جورج يفقد السيطرة قليلًا وقلت لنفسي: حسنًا، هذه فرصة لأكون قريبًا جدًا عند إعادة الانطلاقة وربما أحاول خطف الصدارة".

وتابع: "لذلك كنت واثقًا بأن لدي تماسكًا جيدًا في الخلف، لكن عندما ضغطت على دواسة الوقود فقدت السيطرة على السيارة بعشرة أضعاف أكثر مما حدث لجورج أمامي، وكدت أفقدها بالكامل. كانت واحدة من تلك الانزلاقات التي لا تريد أن تكون أكبر قليلًا، لأنه حينها لن تتمكن من السيطرة عليها".

وأردف: "كنت أدير المقود بالكامل وتمكنت لحسن الحظ من استعادة السيطرة، ثم حدث الأمر نفسه في المنعطف الأخير عندما فقد جورج بعض التماسك. قلت: حسنًا، فرصة أخرى لمحاولة الاقتراب، لكنني تعرضت للحظة نفسها مرة أخرى. لذلك كان التماسك ضعيفًا جدًا في هذين المنعطفين الأولين مع الإطارات بعد سيارة الأمان".

هذا وواصل راسل بهذا الفوز انطلاقته المثالية في الموسم بعدما فاز أيضًا بجائزة أستراليا الكبرى الأسبوع الماضي، لكن مرسيدس تواجه ضغطًا واضحًا من فيراري.

فعلى الرغم من أن السائق البريطاني سيطر على حصتي التصفيات هذا الموسم مع تحقيق مرسيدس ثنائية أمام أندريا كيمي أنتونيللي – الذي أنهى السباق القصير خامسًا بعد انطلاقة سيئة إضافة إلى عقوبة 10 ثوانٍ بسبب اصطدامه بسائق ريد بُل إسحاق حجار – فإن فيراري قلصت الفارق خلال السباقات.

فعلى سبيل المثال، شهد سباق ملبورن صراعًا مبكرًا بين راسل ولوكلير، الذي أنهى السباق ثالثًا في النهاية فقط بسبب عدم دخول فيراري إلى مرآب الصيانة خلال سيارة الأمان الافتراضية.

وعندما سُئل راسل عمّا إذا كان فريق سكوديريا فيراري قد يشكل تهديدًا في سباق جائزة الصين الكبرى يوم الأحد، قال راسل: "نعم، بالتأكيد. نحن متفاجئون قليلًا بقوة أدائنا في التصفيات وربما بنقص سرعتهم مقارنة بما كنا نتوقعه، لكن من حيث وتيرة السباق يبدو الأمر متقاربًا جدًا بيننا".

واسترسل: "رأينا ذلك الأسبوع الماضي وقلت ذلك في ملبورن: أعتقد أنهم لو كانوا على الاستراتيجية نفسها التي اتبعتها، لست مقتنعًا بأننا كنا سنفوز بالسباق. اليوم أيضًا كان صراعًا حقيقيًا بيننا. كنت أضغط بقوة في اللفات الثلاث الأخيرة، وأنهى شارل السباق بفارق 0.7 ثانية خلفي. ولو كانت هناك لفة إضافية لكان هناك صراع حقيقي. لذلك علينا الاستمرار في الضغط، فالأمر ليس سهلًا بالتأكيد".