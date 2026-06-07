لحظة طريفة تخطف الأضواء لمزاح هاميلتون وفيرستابن مع أنتونيللي صاحب البول بوزيشن في موناكو
حقق أندريا كيمي أنتونيللي بول بوزيشن مذهلًا لجائزة موناكو الكبرى 2026، لكن بطلي العالم الجالسين إلى جانبه في المؤتمر الصحفي بعد التصفيات نجحا في خطف الأضواء بوصلة من المزاح والنصائح الطريفة الموجهة إلى السائق الإيطالي الشاب.
لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي
ورغم أن كيمي أنتونيللي يتصدر حاليًا بطولة السائقين بفارق 43 نقطة عن زميله جورج راسل، فإنه واجه بعض الصعوبات في الانطلاقات هذا الموسم.
وخلال المؤتمر الصحفي، سُئل فيرستابن، الذي سينطلق من المركز الثاني، وهاميلتون، الذي سينطلق من المركز الثالث، عما إذا كان لديهما أية نصيحة لسائق مرسيدس الشاب.
ورد أنتونيللي أولًا متحدثًا عن مشاكله في الانطلاقات، قائلًا: "في مونتريال، وللمرة الأولى، لم أخسر مراكز عند الانطلاق، حسنًا، ما زلت قد خسرت مركزًا يوم الأحد، لكن للمرة الأولى لم أخسر ستة أو سبعة مراكز".
وأضاف: "لذلك كانت خطوة إلى الأمام. المسافة إلى المنعطف الأول في موناكو قصيرة جدًا. أحتاج فقط إلى انطلاقة نظيفة، وألا أحاول القيام بانطلاقة سحرية، وبعدها سنرى ما سيحدث".
وعندما طُلب من فيرستابن تقديم نصيحة، أجاب مازحًا: "عندما تنطفئ الأضواء، انتظر ثانية واحدة يا كيمي، هذه هي نصيحتي".
وسرعان ما تدخل هاميلتون مضيفًا: "بل ثانيتين".
وأثارت هذه اللحظة الطريفة تفاعلًا واسعًا بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحد المشجعين على ريديت: "إنها طاقة الإخوة الكبار".
وأضاف آخر: "أحب هذه الأجواء، مجرد روح متسابقين حقيقية"، وجاء في تعليق آخر: "أحب مدى طرافة هذا الثلاثي. الانسجام بينهم رائع".
بينما كتب أحد المشجعين: "هذا الثلاثي يمنح أجواء رائعة. نحن محظوظون بمشاهدة مواهب استثنائية من ثلاثة أجيال مختلفة تتنافس في المقدمة في الوقت نفسه".
في حين وصفهم أحد المتابعين مازحًا بـ: "أعمام كيمي المرحون".
كما تضمنت تعليقات أخرى: "لقد كانوا مضحكين جدًا مؤخرًا. هذا يذكرني بلقطة لويس وهو يقلد إشارة الإبهام التي قام بها ماكس بشأن انطلاق مكلارين على الإطارات المتوسطة في كندا".
وأضاف آخر: "رؤية ماكس ولويس معًا بهذه الطريقة ممتعة للغاية. إشارة الإبهام المزدوجة والآن هذه المزحة، آمل أن نحصل على المزيد من هذه اللحظات".
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