تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

هاميلتون يكشف تفاصيل نظام "أديو" مع حصول مرسيدس وفيراري على فرص تطوير للمحرّكات

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
هاميلتون يكشف تفاصيل نظام "أديو" مع حصول مرسيدس وفيراري على فرص تطوير للمحرّكات

فيراري تشرح قرار استراتيجية لوكلير في جائزة موناكو الكبرى

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
فيراري تشرح قرار استراتيجية لوكلير في جائزة موناكو الكبرى

ألبين تطلب من "فيا" حق المراجعة بشأن العقوبات التي كلفتها منصة تتويج في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ألبين تطلب من "فيا" حق المراجعة بشأن العقوبات التي كلفتها منصة تتويج في موناكو

راسل "يتجاوز حدود الإحباط" بعد سباق موناكو الكارثي خالي الوفاض

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
راسل "يتجاوز حدود الإحباط" بعد سباق موناكو الكارثي خالي الوفاض

غاسلي يقول إنّه "حُرم بشكل غير عادل" من منصة تتويج موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
غاسلي يقول إنّه "حُرم بشكل غير عادل" من منصة تتويج موناكو

خورخي مارتين ينجو من الإصابة لكنه يتلقى عقوبة بسبب حادثة جائزة المجر الكبرى

موتو جي بي
جائزة المجر
خورخي مارتين ينجو من الإصابة لكنه يتلقى عقوبة بسبب حادثة جائزة المجر الكبرى

مذهل حقًا: وولف يُثني على أنتونيللي بعد الفوز في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
مذهل حقًا: وولف يُثني على أنتونيللي بعد الفوز في موناكو

لماذا لا يحتفل مارك ماركيز بالعودة الكاملة بعد: "ما زلت بعيدًا عن أفضل مستوى لي"

موتو جي بي
جائزة المجر
لماذا لا يحتفل مارك ماركيز بالعودة الكاملة بعد: "ما زلت بعيدًا عن أفضل مستوى لي"
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

لحظة طريفة تخطف الأضواء لمزاح هاميلتون وفيرستابن مع أنتونيللي صاحب البول بوزيشن في موناكو

حقق أندريا كيمي أنتونيللي بول بوزيشن مذهلًا لجائزة موناكو الكبرى 2026، لكن بطلي العالم الجالسين إلى جانبه في المؤتمر الصحفي بعد التصفيات نجحا في خطف الأضواء بوصلة من المزاح والنصائح الطريفة الموجهة إلى السائق الإيطالي الشاب.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

ورغم أن كيمي أنتونيللي يتصدر حاليًا بطولة السائقين بفارق 43 نقطة عن زميله جورج راسل، فإنه واجه بعض الصعوبات في الانطلاقات هذا الموسم.

وخلال المؤتمر الصحفي، سُئل فيرستابن، الذي سينطلق من المركز الثاني، وهاميلتون، الذي سينطلق من المركز الثالث، عما إذا كان لديهما أية نصيحة لسائق مرسيدس الشاب.

ورد أنتونيللي أولًا متحدثًا عن مشاكله في الانطلاقات، قائلًا: "في مونتريال، وللمرة الأولى، لم أخسر مراكز عند الانطلاق، حسنًا، ما زلت قد خسرت مركزًا يوم الأحد، لكن للمرة الأولى لم أخسر ستة أو سبعة مراكز".

وأضاف: "لذلك كانت خطوة إلى الأمام. المسافة إلى المنعطف الأول في موناكو قصيرة جدًا. أحتاج فقط إلى انطلاقة نظيفة، وألا أحاول القيام بانطلاقة سحرية، وبعدها سنرى ما سيحدث".

وعندما طُلب من فيرستابن تقديم نصيحة، أجاب مازحًا: "عندما تنطفئ الأضواء، انتظر ثانية واحدة يا كيمي، هذه هي نصيحتي".

وسرعان ما تدخل هاميلتون مضيفًا: "بل ثانيتين".

اقرأ أيضاً:

وأثارت هذه اللحظة الطريفة تفاعلًا واسعًا بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحد المشجعين على ريديت: "إنها طاقة الإخوة الكبار".

وأضاف آخر: "أحب هذه الأجواء، مجرد روح متسابقين حقيقية"، وجاء في تعليق آخر: "أحب مدى طرافة هذا الثلاثي. الانسجام بينهم رائع".

بينما كتب أحد المشجعين: "هذا الثلاثي يمنح أجواء رائعة. نحن محظوظون بمشاهدة مواهب استثنائية من ثلاثة أجيال مختلفة تتنافس في المقدمة في الوقت نفسه".

في حين وصفهم أحد المتابعين مازحًا بـ: "أعمام كيمي المرحون".

كما تضمنت تعليقات أخرى: "لقد كانوا مضحكين جدًا مؤخرًا. هذا يذكرني بلقطة لويس وهو يقلد إشارة الإبهام التي قام بها ماكس بشأن انطلاق مكلارين على الإطارات المتوسطة في كندا".

وأضاف آخر: "رؤية ماكس ولويس معًا بهذه الطريقة ممتعة للغاية. إشارة الإبهام المزدوجة والآن هذه المزحة، آمل أن نحصل على المزيد من هذه اللحظات".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فاسور يعود إلى الحلبة ويتواجد في بادوك موناكو قبل السباق بعد الوعكة الصحية

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

هاميلتون بعد وصافة موناكو: إنه شعور رائع، لكننا ما زلنا بحاجة إلى الكثير للحاق بمرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
هاميلتون بعد وصافة موناكو: إنه شعور رائع، لكننا ما زلنا بحاجة إلى الكثير للحاق بمرسيدس

أنتونيللي بعد فوزه الخامس على التوالي في موناكو: "المهمة لم تنته بعد"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
أنتونيللي بعد فوزه الخامس على التوالي في موناكو: "المهمة لم تنته بعد"

لوكلير: ثبات السيارة مضلل للغاية في الوقت الحالي

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
لوكلير: ثبات السيارة مضلل للغاية في الوقت الحالي
المزيد من
لويس هاميلتون

هاميلتون: الفوز في موناكو سيكون صعبًا لكن ليس مستحيلًا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
هاميلتون: الفوز في موناكو سيكون صعبًا لكن ليس مستحيلًا

هاميلتون: شخصية السيارة تغيرت بالكامل في التصفيات

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
هاميلتون: شخصية السيارة تغيرت بالكامل في التصفيات

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
المزيد من
فيراري

فاسور يعود إلى الحلبة ويتواجد في بادوك موناكو قبل السباق بعد الوعكة الصحية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
فاسور يعود إلى الحلبة ويتواجد في بادوك موناكو قبل السباق بعد الوعكة الصحية

أنتونيللي يخطف قطب انطلاق أول مذهلاً في تصفيات موناكو الجنونية وراسل يكتفي بالمركز السادس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
أنتونيللي يخطف قطب انطلاق أول مذهلاً في تصفيات موناكو الجنونية وراسل يكتفي بالمركز السادس

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

أحدث الأخبار

هاميلتون يكشف تفاصيل نظام "أديو" مع حصول مرسيدس وفيراري على فرص تطوير للمحرّكات

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
هاميلتون يكشف تفاصيل نظام "أديو" مع حصول مرسيدس وفيراري على فرص تطوير للمحرّكات

فيراري تشرح قرار استراتيجية لوكلير في جائزة موناكو الكبرى

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
فيراري تشرح قرار استراتيجية لوكلير في جائزة موناكو الكبرى

ألبين تطلب من "فيا" حق المراجعة بشأن العقوبات التي كلفتها منصة تتويج في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ألبين تطلب من "فيا" حق المراجعة بشأن العقوبات التي كلفتها منصة تتويج في موناكو

راسل "يتجاوز حدود الإحباط" بعد سباق موناكو الكارثي خالي الوفاض

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
راسل "يتجاوز حدود الإحباط" بعد سباق موناكو الكارثي خالي الوفاض

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
شاهد المزيد