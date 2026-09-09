لحظة "إنسانية" بين فيرستابن ووالد أنتونيللي في مونزا تنتشر على نطاق واسع: "تصرف راقٍ"
حظي ماكس فيرستابن بإشادة الجماهير بعد مشاركته لحظة مؤثرة بعد السباق مع والد الفائز أندريا كيمي أنتونيللي.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي
انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة جمعت بعد السباق بين ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ووالد كيمي أنتونيللي، ماركو أنتونيللي.
وأظهرت لقطات من منطقة الفرق في مونزا فيرستابن وهو يقترب من أنتونيللي الأب بعد أن حقق نجله أول انتصار له في جائزة بلاده الكبرى، بعدما انطلق من المركز التاسع عشر على شبكة الانطلاق.
وحرص بطل العالم أربع مرات على احتضان الإيطالي قبل أن يتمكن نجله من الذهاب والاحتفال معه.
وحظي فيرستابن بإشادة الجماهير بعدما جرى تداول الصور التي وثقت تلك اللحظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلق أحد المشجعين على موقع ريديت قائلًا: "لطيف جدًا، ومؤثر للغاية"، بينما كتب مشجع آخر: "ماكس كان وسيظل دائمًا شخصًا راقيًا".
وكتب مشجع آخر: "ماكس هو حقًا الشخص الأكبر قدرًا... رغم أنني كنت لأبقى أشعر بالاستياء لأن كيمي حرمني من فرصة الفوز بلقب بطولة العالم للسائقين للمرة الخامسة الموسم الماضي، هاها".
وكتب شخص آخر: "أعتقد أنه في قرارة نفسه سعيد فقط لأن أنتونيللي يسحق راسل ويحرم راسل من أفضل فرصة حصل عليها على الإطلاق للفوز ببطولة العالم".
وتضمنت تعليقات أخرى: "تصرف راقٍ، تهنئة لوالد السائق على فوز نجله أيضًا بجائزة إيطاليا الكبرى!" و"ماكس ليس بطلًا من جيل واحد فحسب، بل بطلًا تاريخيًا. سواء على الحلبة أو كشخص".
واعتلى أنتونيللي قمة منصة التتويج الشهيرة في مونزا، إلى جانب زميله في فريق مرسيدس جورج راسل الذي حل ثانيًا، وفيرستابن الذي جاء ثالثًا.
وقال أنتونيللي خلال المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن هذه هي منصة التتويج الأكثر استثنائية في الموسم. رؤية جميع الجماهير على الخط المستقيم أمر لا يصدق. وكوني في بلدي يضيف ذلك القدر الإضافي من الخصوصية. وأنا سعيد جدًا جدًا بذلك".
وسّع السائق البالغ من العمر 20 عامًا بفوزه في مونزا صدارته في ترتيب السائقين. ويتقدم الآن بفارق 66 نقطة عن راسل الذي يحتل المركز الثاني. ويأتي بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون في المركز الثالث، متأخرًا بفارق 76 نقطة عن أنتونيللي وبفارق 10 نقاط عن راسل.
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