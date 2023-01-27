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لا يوجد سائق مفضّل في فيراري لكن فاسور "مستعد لاتخاذ القرار"

قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري الجديد للفورمولا واحد، أنه لن يكون هناك سائق مفضل (أو رقم 1) خلال الموسم، لكنه لن يتردد في "اتخاذ القرار" إن دعت الضرورة.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
لا يوجد سائق مفضّل في فيراري لكن فاسور "مستعد لاتخاذ القرار"

أحرز كل من شارل لوكلير وكارلوس ساينز الفوز في السباقات العام الماضي، لكن لوكلير هو الذي أنهى بمركز الوصافة بحلول نهاية الموسم، بفارق 62 نقطة عن زميله ساينز، والذي اعترف بأنه عانى بعض الشيء للتأقلم مع السيارة.

وظهر بعض الجدل حيال أوامر الفريق بين ساينز ولوكلير مبكراً منذ جولة إيمولا، بعد أن تصدر لوكلير الترتيب العام عبر الفوز بسباقين من أصل الثلاثة الأولى.

لكن فيراري آثرت عدم التدخل أو تفضيل سائق على آخر.

ومن المعروف أن فاسور عمل سابقاً مع لوكلير خلال موسمه كناشئ ضمن صفوف ساوبر موسم 2018. 

وضمن كلامه مع وسائل الإعلام، أشار فاسور بوضوح إلى أن فيراري لن تدخل الموسم بسائق مفضل، لكنه أكد بأنه لن يتردد في التدخل إن دعت الضرورة.

فقال: "لدينا سائقان جيدان جداًن كلاهما قادر على القيام بالعمل المطلوب".

وأكمل: "ستكون لدينا القدرة على تزويدهما بنفس السيارة ونفس الدعم. الهدف الأول للفريق هو الفوز مع فيراري ولصالح فيراري".

وتابع: "لا يوجد سائق رقم 1 وآخر رقم 2. لكن في مرحلة ما، وحين سنضطر لاتخاذ القرار، فسأتخذه".

وأردف: "لا يهم من يكون، إن كان علينا اتخاذ القرار ضمن مرحلة ما خلال الموسم، فسأتخذه".

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من جهة أخرى، أكد فاسور أن مهمته هي قيادة الفريق نحو تحقيق الأداء المطلوب على المسار، وليس الاهتمام بمستقبل لوكلير مشيراً إلى وجود متسع من الوقت في عقده الحالي.

فقال: "لا أريد الدخول في مثل هذا الموضوع حالياً، لا أعتقد أن تلك طريقة مناسبة لبدء العمل".

وأكمل: "علينا التركيز على النواحي الرياضية، وتحقيق النتائج".

وأردف: "أعتقد أن هذه المسألة لا تمثل أولوية اليوم. تجمعنا علاقة جيدة، وسيكون هناك متسع من الوقت لمناقشة الأمر".

واختتم: "لا أفكر إلا بالمسائل الحالية، علينا التركيز على الأداء وتحقيق النتائج".

فريدريك فاسور، مدير فيراري الجديد وماتيا بينوتو، المدير السابق

فريدريك فاسور، مدير فيراري الجديد وماتيا بينوتو، المدير السابق

تصوير: صور موتورسبورت

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