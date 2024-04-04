لا هيكل احتياطيًا لدى ويليامز حتى سباق ميامي

في ظل عدم امتلاك الفريق لهيكل احتياطي جاهز، أجبرت ويليامز بعد حادثة ألبون في التجارب الحرة الأولى في ملبورن على المشاركة بسيارة واحدة فقط بدءًا من مجريات السبت، بينما تمت إعادة السيارة المتضررة إلى المملكة المتحدة للكشف المبدئي والإصلاحات.

ومن أجل تعزيز فرصها بتسجيل النقاط ضمن معركة فرق الوسط التنافسية، عمدت ويليامز إلى سحب سارجينت من المشاركة في الجائزة ليحل مكانه ألبون على متن سيارة الأمريكي.

وبينما تم إصلاح هيكل سيارة التايلندي وتجهيزه للمشاركة في جائزة اليابان الكبرى نهاية هذا الأسبوع، لا تتوقع ويليامز أن يكون لديها هيكل آخر احتياطي حتى جائزة ميامي في بداية مايو المقبل.

في المقابل، سيسابق سارجينت على هيكل ألبون الذي تم إصلاحه نهاية هذا الأسبوع، وذلك بالنظر إلى ضيق الوقت اللازم لتعديل كلا الهيكلين ليتناسبا مع تغيير السائقين.

"سأستخدم الهيكل الذي تم إصلاحه" قال سارجينت عند سؤاله عن السيارة التي سيقودها نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف: "يعود ذلك إلى أن قدر العمل المطلوب للتحويل بين السيارتين لتناسبا كلا منا سيكون كبيرًا جدًا على المكيانيكيين".

واختتم: "لكن إصلاح الهيكل المتضرر سار على نحو أفضل من المتوقع. حيث أنه بات أثقل بـ 100 غرام فقط".