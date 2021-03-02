لا نيّة لمرسيدس لـ "مُغازلة" سائقين آخرين في الوقت الحاضر

في ظلّ توقيع كلٍ من لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس على عقدٍ بعامٍ واحد مع الفريق فإنّ الصانع الألمانيّ قد يجد نفسه أمام وضعٍ حرجٍ في حال آثر أحدهما المغادرة لموسم 2022.

لكن في حين برز ماكس فيرشتابن كخيارٍ بديهي بالنسبة لمرسيدس في حال عدم بقاء هاميلتون مع الفريق لما بعد هذا العام، فإنّ الفريق استبعد أيّة محادثات مع سائقين أخرين في مرحلة مبكّرة.

وبحديثه خلال حدث إطلاق سيارة "دبليو12" الجديدة، قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ التركيز الحاليّ ينصبّ على المواصلة مع هاميلتون، لهذا السبب لا يتواصل الفريق مع أيّ سائقٍ آخر في الوقت الحاضر.

وقال حيال ذلك: "التكافل الذي لدينا في العلاقة دائمًا ما تمحور حول التفاهم المتبادل لما نريده للمستقبل. وسيتواصل ذلك في المحادثات مع لويس للمستقبل".

وأضاف: "ماكس سائقٌ يافعٌ لامع سيكون على رادار الجميع في المستقبل، لكنّنا لسنا بصدد مغازلة أيّ سائقين من الخارج إلى أن نحصل على فهمٍ واضح مع سائقَينا الحاليَين".

وأوضح وولف في المقابل أنّ مرسيدس وهاميلتون لن يرغبا في تكرار ما حدث العام الماضي عندما تأخّرت المحادثات حتّى الفترة الشتويّة.

وقال النمساوي: "اتّفقنا على أنّنا نريد بدء المحادثات في مرحلة أبكر هذا العام، وذلك من أجل تفادي الوضع الذي واجهناه في 2020 عندما مرّ الوقت وتواجدنا في موقعٍ غير مريح ولم يكن هناك وقتٌ متبقٍ قبل بدء الموسم".

وأردف: "ذلك سبب عقد العام الواحد، قرّرنا بدء المحادثات في مرحلة أبكر وليس في نهاية الموسم".

وقال وولف أنّ الفريق كان مرتاحًا حيال الوضع الحالي وليس لديه شكٌ في أنّه في حال واصل هاميلتون المشاركة فإنّ ذلك سيكون مع مرسيدس.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّه في حال واصل لويس التسابق فإنّنا سنرغب بفعل ذلك معًا. وسنتباحث في ذلك قريبًا. وبالنسبة لفالتيري فإنّنا نعلم بالضبط ما لدينا ونقدّر ذلك".

وأكمل: "في ذات الوقت فإنّ المشهد يتغيّر مع السيارات الجديدة، والقوانين الجديدة، وعلينا اتّخاذ القرارات الصحيحة مع سائقَينا أوّلًا، وسنرى ما سيحدث إثر ذلك".

بالرغم من أنّ هاميلتون أوضح أنّه غير مهتمٍ بالالتزام بصفقة طويلة الأمد، فإنّ وولف قال أنّه لا شكّ في أنّ بطل العالم سيبقى سيُواصل عشقه للفورمولا واحد.

وقال النمساوي: "لا شكّ في التزامه. أوّلًا فإنّه يستمتع بالتسابق كثيرًا. نستمتع بالعمل معًا وتحدّثنا في ذلك كثيرًا. لكنّه محق. الأوقات تتغيّر، وأولويّتنا في الوقت الحاضر هي صحّتنا. إنّه شغوفٌ بالمبادرات ومجابهة العنصريّة".

وأضاف: "لدينا هذا التغيير الضخم في القوانين في 2022، وسيُعيد ذلك تشكيل الفورمولا واحد وما ستكون عليه في الأعوام المقبلة".

وأكمل: "لكنّني لا أعتقد بأنّ هذا سيلعب دورًا لأكون صادقًا. أعتقد بأنّه من المنصف لسائقٍ فاز بسبعة ألقاب أن يمنح نفسه مرونة للتفكير في ما يريده في المستقبل".