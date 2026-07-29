في منتصف موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1، لا تزال اللوائح التقنية الجديدة، التي تضع تركيزًا أكبر بكثير على الطاقة الكهربائية وإدارة الطاقة، تثير انقسامًا في الآراء بين الجماهير والسائقين.

وتؤكد الفورمولا 1 أن قاعدة جماهيرها استجابت بصورة إيجابية إلى حد كبير للسباقات التي أقيمت حتى الآن، وذلك وفقًا لبرنامج "Formula 1 Fan Voice"، الذي يضم مجموعة من 60 ألف مشجع يقومون بتقييم القيمة الترفيهية لكل جائزة كبرى.

ووفقًا للفورمولا 1، صنف 60% من أفراد هذه المجموعة سباقات العام الماضي بأنها "جيدة" أو "ممتازة"، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 66% في موسم 2026.

ومن اللافت أنه، رغم جميع المشاكل المتعلقة بإدارة الطاقة، تؤكد الفورمولا 1 أن تقييم سباق سبا ارتفع بنسبة 24%، في حين حصلت جائزة المجر الكبرى، التي اعتبرها كثير من المتابعين المتخصصين السباق الأكثر طبيعية في النصف الأول من الموسم، على التقييم نفسه الذي حصلت عليه قبل عام.

ووفقًا لبيانات الفورمولا 1، فإن جائزة بريطانيا الكبرى وحدها حصلت على تقييم أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي. وتعزو الفورمولا 1 ذلك إلى انتهاء السباق خلف سيارة الأمان، وإلى أن نسخة 2025 من جائزة بريطانيا الكبرى وُصفت بأنها "حافلة بالأحداث".

في المقابل، كان السائقون أكثر انتقادًا بكثير.

فقد وصف ماكس فيرستابن اللوائح الحالية مباشرة خلال اختبارات ما قبل الموسم بأنها "فورمولا إي باستخدام المنشطات"، ومنذ ذلك الحين حظي بدعم العديد من زملائه السائقين.

وعلى الحلبات التي تعاني من استهلاك مرتفع للطاقة، مثل سيلفرستون وسبا، وجد السائقون سيارات 2026 صعبة للغاية في القيادة. كما أشار أوسكار بياستري إلى "عناصر التعلم الذاتي" في وحدات الطاقة، وهو ما يعني أن السائقين قد يتعرضون لمواقف غير متوقعة بسبب "الخوارزميات الاستباقية".

الجمهور الصورة من قبل: Paul Foster

وخلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت مع وسائل الإعلام في بداية العطلة الصيفية، شدد الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، مع ذلك، على أن البطولة ككل تمر بفترة قوية للغاية.

حيث قال دومينيكالي: "أعتقد أن الوضع الذي نعيشه اليوم رائع بالفعل".

"البطولة وصلت إلى أعلى مستوياتها من حيث عدد المتابعين، وعدد الأشخاص الذين يحضرون إلى الحلبات، وكذلك عدد المشجعين الجدد والقدامى الذين يقدرون النجاح الذي تحققه الأشياء التي نقوم بها".

وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا كانت انتقادات السائقين أقوى مما توقعته الفورمولا 1 في بداية العام، أجاب الإيطالي:

"أنتم تعرفونني، لسنا هنا لنكمّم أو نضع شريطًا لاصقًا على فمّ أي شخص. أعني أن جمال رياضتنا يكمن في أن لكل شخص الحق في إبداء رأيه، لكن الرأي يبقى رأيًا".

"هناك من تقع على عاتقه مسؤولية رسم المسار. بعض السائقين يفضلون بطبيعة الحال أشياء معينة. وأعتقد أننا خلال هذه العملية أبرزنا الحاجة إلى أن تكون الانتقادات بناءة في هذا الجانب".

وأشار دومينيكالي إلى أنه من المهم فهم الكيفية التي وصل بها الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 إلى هذا الوضع.

فعندما بدأت المناقشات حول اللوائح الحالية، كانت صناعة السيارات تتجه بوضوح نحو الاعتماد على الكهرباء. ولتجنب الوصول إلى وضع لا يبقى فيه سوى مصنعين فقط للمحركات، كان على البطولة أن تتحرك في هذا الاتجاه إلى حد ما.

حيث قال دومينيكالي: "أعود إلى أن هذا التغيير كان مرتبطًا بسبب، وكان سببًا بالغ الأهمية".

"لولا ذلك، لكنا نجلس هنا لنتحدث عن رياضة أخرى، وليس عن رياضتنا الحالية. لذلك تم إجراء هذا التعديل".

وأكد دومينيكالي أن تعليقات السائقين يجب أن تبقى بناءة، لأنه يرى أن السلبية البحتة لا تفيد أحدًا. ولهذا السبب يفضل مناقشة مثل هذه القضايا خلف الأبواب المغلقة، وهو ما فعله مؤخرًا مرة أخرى مع فيرستابن.

وأضاف: "أعتقد، وكما تعرفونني، أنني أفضل مناقشة الأمور بين أربعة جدران من أجل إيجاد الحلول".

"لكن كما قلت، أعتقد أنه كلما ارتفع الصوت بشأن أمور تخرج عن الإطار، فإن السلبية لن تنعكس على الرياضة فحسب، بل ستصبح موجهة إلى الجانب الشخصي أيضًا. وأعتقد أن الجميع قد فهم ذلك".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد الصورة من قبل: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

وفي الختام، شدد دومينيكالي على أنه، بصفته الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، يتعين عليه النظر إلى الصورة الكاملة، وليس فقط إلى انتقادات السائقين، بل أيضًا إلى ما هو الأفضل للرياضة ككل، بما في ذلك من الناحية التجارية.

حيث قال: "في هذا الجانب، كما قلت، أنتم تعرفون جيدًا مقدار احترامي للسائقين، فهم الجوهرة الحقيقية لرياضتنا".

"لكن بالطبع، عليهم أن يدركوا أن هناك مسارًا واحدًا يجب أن نسير فيه معًا".

"الجماهير دائمًا الأولوية فوق الجميع، حتى فوقي أنا. يمكنهم [السائقون] أن تكون لديهم آراؤهم الشخصية، لكن تقع على عاتقي مسؤولية استخلاص ما هو الأفضل للرياضة".

"لكنني أعتقد أن الوضع قوي للغاية ومتوازن للغاية مع جميع الأطراف المعنية اليوم. لذلك علينا أن نتطلع إلى الأمام وأن نضمن استمرار نمو الرياضة، كما قلت، بالطريقة الصحيحة وبشكل جماعي".