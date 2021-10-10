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"لا ندم" لدى لوكلير أو فيراري حيال استراتيجية الإطارات في تركيا

أصرّ شارل لوكلير وفريقه فيراري على أنّه لا ندم على قرارهما بمحاولة التشبّث بالصدارة على إطارات انترميديت قديمة في سباق جائزة تركيا الكبرى.

"لا ندم" لدى لوكلير أو فيراري حيال استراتيجية الإطارات في تركيا

مع عدم جفاف مسار حلبة إسطنبول بارك بالقدر الكافي ليكون مناسبًا لاستخدام الإطارات الملساء، فإنّ المتصدرَين فالتيري بوتاس وماكس فيرشتابن آثرا التوقّف حول اللفة 36 ووضع إطارات انترميديت جديدة ليُكملا بها السباق.

لكنّ لوكلير - الذي كان في ظل فيرشتابن قبل فترة التوقفات - اختار البقاء على المسار وبدا في البداية أنه قام بالخيار الصائب حيث عجز منافسوه في الاقتراب منه.

مع ذلك، ومع جفاف المسار، بدأ لوكلير يعاني أكثر وأكثر مع تراجع أداء الإطارات، وفي النهاية اضطّر للتوقف في اللفة 47 مباشرة بعد خسارته الصدارة لصالح بوتاس.

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وبعد تراجعه خلف منافسيه الأساسيين، عانى لوكلير من التحبّب على إطاراته انترميديت الجديدة ومن ثمّ خسر آخر مراكز منصة التتويج لصالح سيرجيو بيريز قبل أن يُكمل السباق رابعًا.

وبالرُغم من أن الصعود على منصة التتويج كان ممكنًا، لكنّ لوكلير أصرّ على أنه مرتاح تمامًا باختيارات فيراري الاستراتيجية، ويشعر بأنّ ما فعلاه لم يكن مغامرة في الواقع بالبقاء على المسار.

فقال: "كانت لدي كل المعلومات الضرورية في ذاك الوقت، وبمجرد أن توقف فالتيري (من الصدارة)، كنت أسأل كثيرًا عبر اللاسلكي: حسنًا ما هي أزمنة اللفات على إطارات انترميديت جديدة؟".

وأضاف: "كنا في الواقع بوتيرة جيّدة للفات الخمس أو الست الأولى. لذلك كان من الواضح بالنسبة لي أننا لم نكن نغامر وننتظر الحظ".

وتابع: "أعتقد بأنني كنت هادئًا، جميعنا كنا كذلك، وواثقين بذلك الاختيار. لكنه كان سباقًا غريبًا بعض الشيء مع إطارات انترميديت الجديدة لست أو سبع لفات. كانت الإطارات في مرحلة التحبّب، وبمجرد المرور بتلك المرحلة، تجد الكثير من الوتيرة من جديد".

وأكمل: "وهذا تحديدًا ما حدث. لذلك لا ندم من جهتي فيما قمت به مع الفريق".

من جهته، أضاف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ قرار إبقاء لوكلير على المسار أتى من خلال تقييم الفريق لإطارات زميله كارلوس ساينز المستخدمة عندما توقّف هو نفسه لوضع إطارات جديدة.

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وأوضح بينوتو أنّه لم يكن هنالك شك بأن إطارات انترميديت المستخدمة ستواصل إلى نهاية السباق من دون مشاكل - لكن علامة الاستفهام الوحيدة كانت ما إذا كان أداؤها سيكون بذات قوة الإطارات الجديدة.

فقال: "علمنا العمر المتبقي من إطارات كارلوس المستخدمة عند توقفه. وبمعرفة تلك البيانات، رأينا بأنه كان من الممكن إكمال السباق عليها، على الأقل من ناحية الأمان".

وأردف: "وكما قال شارل، في حينها عندما قررنا البقاء على المسار، كان الأداء معقولًا. لكن تغيرت حالة المسار بعد ذلك، وجفّ أكثر، وتعيّن علينا إجراء التوقف".

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