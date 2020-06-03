لا موعد نهائي لإتمام ما تبقى من روزنامة 2020 في الفورمولا واحد

بعد إلغاء أو تأجيل السباقات العشرة الأولى من موسم 2020 بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، أكّدت الفورمولا واحد بالأمس جدولها للسباقات الثمانية الأولى التي ستستهلّ بها موسم 2020.

وسينطلق الموسم بسباقين متتاليين على حلبة ريد بُل رينغ في النمسا في بداية شهر يوليو/تموز المُقبل، لتستهلّ البطولة سلسلة من ثماني جولات ستُقام على مدار 10 أسابيع فقط.

وتمتد روزنامة السباقات الثمانية حتّى جائزة إيطاليا الكبرى في 6 سبتمبر/أيلول المُقبل، في حين لم يتم بعد تأكيد مواعيد أي من السباقات في آسيا، الأمريكيتين أو الشرق الأوسط.

وما تزال البطولة واثقة من بلوغ هدفها بإقامة 15 إلى 18 سباقًا هذا العام تُختتم في ديسمبر/كانون الأوّل، لكنّ تشايس كاري المدير التنفيذي للفورمولا واحد صرّح بأنه لن تكون هنالك عجلة للانتهاء من بقية الروزنامة.

فقال: "لن نضع موعدًا نهائيًا لذلك الآن. في ظل التغيّر السريع للوضع العالمي الحالي، فإنّ موعدًا نهائيًا سيضع مزيدًا من الضغط، وهو أمر غير صائب أو واقعي، لذلك نركّز فقط على الأهداف التي يُمكننا بلوغها".

وأضاف: "هدفنا أهو أن تكون لدينا رؤية لما تبقى من الروزنامة لو لم ننته من إكمالها قبل نهاية الشهر الجاري. نعلم ما نريد بلوغه. كما أنّ لدينا خيارات أخرى إذا لم تسر الأمور وفق المخطط. حيث نتوقّع بألا تمضي بعض السباقات قُدمًا والتي تتواجد على الروزنامة. لكن لدينا خيارات بكل تأكيد".

هذا ومن المتوقّع أن تُقام سباقات في أذربيجان، روسيا، اليابان، فييتنام، الصين، الولايات المتّحدة، المكسيك، البرازيل، البحرين وأبوظبي ضمن الروزنامة المعدّلة.

وتهدف البطولة إلى إقامة أحداث في آسيا خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأوّل قبل التوجّه إلى الأمريكيتين، والتي سيتبعها انتقال قطار البطولة إلى البحرين وأبوظبي لاختتام الموسم.

وقد أصدر مروّجو سباق المكسيك بيانًا بالأمس صرّحوا فيه بأنهم يتوقّعون الحفاظ على الموعد الأصلي للسباق في 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

فيما أدى قرار إلغاء جائزة اليابان في الموتو جي بي على حلبة موتيغي إلى شكوك حول سباق الفورمولا واحد في سوزوكا، بالنظر إلى تشارك الحدثين في ذات المروّج، بينما تمّ إخبار الفرق وفق بعض التقارير بأنّ سباقي سنغافورة وكندا لن يُقاما هذا الموسم.

في المقابل، شدّد كاري على أهمية التعلّم قدر الإمكان حول جوانب السلامة في إقامة أحداث البطولة قبل الالتزام بما تبقى في الروزنامة.

حيث أنّ السباقات التي تمّ الإعلان عنها بالأمس من المتوقّع أن تُقام جميعها بدون جمهور مع تقليل أعداد العاملين من الفرق، إلى جانب برنامج إجراءات احترازية واختبارات صارم لمجابهة خطر عدوى "كوفيد-19".

"نرغب بضمان قيامنا بالأمور على نحوٍ صائب، لكنّ السلامة في الوقت الحالي ما تزال الأولوية الأولى" قال كاري.

واختتم: "نرغب بتعلّم وفهم الوضع بأكبر قدر ممكن، ومعرفة المشاكل التي سيتعيّن علينا التعامل معها وألا نتعجّل في أيّة قرارات. نحن في وضع غامض وسنظل نعاني من افتقار للرؤية لما بعد إطار زمني قصير. لكننا نخوض نقاشات مستمرة مع جميع المروّجين، وجميعهم يعانون من ذات المشكلة".