"لا مشكلة لدى فيرستابن على الإطلاق" بتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية

علمَ سائق ريد بُل في سنغافورة وبعد تأهله بالمركز 11، بأن عليه "نسيان" مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية.

وفي السباق، نجح بالتقدم للمركز الخامس، لكن توقيت سيارة الأمان عرقلت من جهوده في التقدم أكثر.

فقال: "كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي، ولا مشكلة لدي على الإطلاق في ذلك".

وأكمل: "على كل شيء أن يكون مثالياً (لمواصلة تلك الانتصارات). والجميع يقول: ’انظروا كم هم مهيمنون ويبدو أن كل شيء سهل أمامهم’".

وأضاف: "لكن لا شيء سهل على الإطلاق، هناك الكثير من التفاصيل التي نحتاج لإتمامها بالشكل الصحيح ومن الواضح أننا لم نقم بذلك في هذه الجولة".

وكانت ريد بُل قد فازت بـ 14 سباقاً على التوالي قبل سنغافورة، إضافة إلى آخر جولة من موسم 2022 الماضي، حيث سجلت رقماً قياسياً بعدد الانتصارات المتتالية بلغ 15 سباقاً على التوالي وهو رقم كانت تحمله مكلارين سابقاً منذ موسم 1988.

لكن كريستيان هورنر مدير الفريق، شدد على أنه ليس مستاءً من توقف سلسلة الانتصارات، وكذلك فرصة الفوز بجميع سباقات الموسم الجاري.

حيث أجاب حين سُئِل عن تفويت فرصة تحقيق الفوز بجميع سباقات الموسم: "لم نتوقع ذلك على الإطلاق!".

وأكمل: "ما زال أمامنا 8 سباقات! أنتم تسألونني هذا السؤال منذ جدة! حقيقة فوزنا بـ 15 سباقاً على التوالي لهي أكبر من جميع أحلامنا".

وأضاف: "فوز ماكس بعشرة سباقات على التوالي أمر جنوني حقاً. آخر مرة حقق فيها مثل ذلك الرقم كان سيباستيان فيتيل على متن إحدى سياراتنا".

وأردف: "مجدداً، أنا فخور جداً بامتلاكنا أول وثاني أكثر السائقين تحقيقاً للانتصارات المتتالية في تاريخ الفورمولا واحد".

وتابع: "رغم أن الإحصائيات لا تهم، لكن هذين الرقمين من الأرقام التي يفخر بها فريقنا بشكل كبير".

واسترسل: "لقد كسرنا رقم مكلارين منذ 1988، وذلك يظهر مقدار صعوبة تحقيق مثل هذه السيطرة التي امتلكناها هذا الموسم. هذه شهادة بحق الجميع ضمن طاقم العمل".

كما أكد هورنر أن تحقيق الانتصارات ليس بالمهمة السهلة كما يبدو.

فقال: "الفوز بـ 15 سباقاً على التوالي على حلبات مختلفة، ظروف مختلفة وغير ذلك لهو أمر جنوني حقاً".

وأضاف: "إنها المرة الأولى لنا منذ 2018، التي لا نتواجد فيها ضمن القسم الثالث للتصفيات. لقد كان مشواراً مذهلاً حقاً لنا كفريق. وعليك دوماً توقع حصول مثل هذا في مرحلة ما".

واختتم: "لقد كان موسماً لا يصدق، نحن فخورون بذلك حقاً. نأمل العودة بقوة في الجولة المقبلة".