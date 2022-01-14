لا مشكلة الآن لدى مازبين مع شوماخر بعد "الأوقات الصعبة" في 2021

ترقى كل من مازيبين وشوماخر من الفورمولا 2 للقيادة مع هاس بديلاً عن رومان غروجان وكيفن ماغنوسن، حيث أوقف الفريق تطوير السيارة تماماً للتركيز على سيارة 2022.

وبالرغم من أن شوماخر ومازيبين كانا ينافسان في آخر الترتيب، لكن المنافسة كانت محتدمة بينهما نظراً لأنهما يقودان نفس السيارة.

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" اعترف مازيبين أن العلاقة بينه وبين شوماخر شهدت "أوقاتاً صعبة للغاية"، لكنه أكد بأنها عادت للطبيعي الآن.

وحين سُئِل حيال فكرة المبالغة في التوتر بينه وبين زميله من قبل وسائل الإعلام، أجاب: "لست واثقاً من ذلك. أعتقد أننا خضنا بعض الأوقات الصعبة، وتعلمنا كيفية التعامل مع بعضنا البعض".

وتابع: "كنت أحاول إنهاء كل سباقاتي أمامه، ولطالما أردت ذلك. ولن أتوقف عن ذلك".

وأردف: "لكن العلاقة الآن طبيعية بيننا. إحساس المنافسة هو الطريقة الوحيدة لتحقيق نتائج جيدة في هذه الرياضة".

بالمقابل، يرى مازيبين أنه من العدل الاعتراف بأنه لا صداقة تجمعه مع شوماخر، لكنه يدرك ضرورة العمل الجماعي لدفع الفريق إلى الأمام.

فقال: "أنا هنا للفوز بالسباقات. أعلم أن هذا لن يحصل في المستقبل القريب، لكن الطريقة للوصول إلى ذلك هو الحصول على أفضل سيارة ممكنة وتسجيل أسرع الأزمنة الممكنة، وهذا عمل جماعي يتطلب تضافر الزميلين معاً".

وتابع: "أنا واثق أن ميك لديه نفس الأفكار والطموحات والذهنية والأهداف. لذا سنقوم بما هو ضروري لمصلحة الفريق".

وأردف: "بالطبع، عليك خفض حدةِ المقاربة بعض الشيء والحذر أكثر عند منافسة زميلك".

واسترسل: "في نهاية المطاف، لدي حياتي وأعيشها بأفضل ما بوسعي، وأريد ضمان الحصول على أكبر عدد ممكن من الجوائز في منزلي!".

واختتم: "أنا أتحلى بروح الفريق، لكن في حال استسلمتُ فلن أنجح على الإطلاق بتحقيق هدفي".