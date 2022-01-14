تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
السابق / أستون مارتن تضمّ مايك كراك في دور مدير فريق الفورمولا واحد خلفًا لزافناور التالي / ألفا روميو: بوتاس بمقدوره أن يتألق بعيدًا عن "ظل" هاميلتون
فورمولا 1 أخبار

لا مشكلة الآن لدى مازبين مع شوماخر بعد "الأوقات الصعبة" في 2021

قال نيكيتا مازيبين سائق فريق هاس للفورمولا واحد أنه بات يحظى "بعلاقة طبيعية جداً" مع زميله ميك شوماخر، وذلك بعد موسم مليء بالتوتر جمعهما في 2021.

لا مشكلة الآن لدى مازبين مع شوماخر بعد "الأوقات الصعبة" في 2021

ترقى كل من مازيبين وشوماخر من الفورمولا 2 للقيادة مع هاس بديلاً عن رومان غروجان وكيفن ماغنوسن، حيث أوقف الفريق تطوير السيارة تماماً للتركيز على سيارة 2022.

وبالرغم من أن شوماخر ومازيبين كانا ينافسان في آخر الترتيب، لكن المنافسة كانت محتدمة بينهما نظراً لأنهما يقودان نفس السيارة.

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" اعترف مازيبين أن العلاقة بينه وبين شوماخر شهدت "أوقاتاً صعبة للغاية"، لكنه أكد بأنها عادت للطبيعي الآن.

وحين سُئِل حيال فكرة المبالغة في التوتر بينه وبين زميله من قبل وسائل الإعلام، أجاب: "لست واثقاً من ذلك. أعتقد أننا خضنا بعض الأوقات الصعبة، وتعلمنا كيفية التعامل مع بعضنا البعض".

وتابع: "كنت أحاول إنهاء كل سباقاتي أمامه، ولطالما أردت ذلك. ولن أتوقف عن ذلك".

وأردف: "لكن العلاقة الآن طبيعية بيننا. إحساس المنافسة هو الطريقة الوحيدة لتحقيق نتائج جيدة في هذه الرياضة".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، يرى مازيبين أنه من العدل الاعتراف بأنه لا صداقة تجمعه مع شوماخر، لكنه يدرك ضرورة العمل الجماعي لدفع الفريق إلى الأمام.

فقال: "أنا هنا للفوز بالسباقات. أعلم أن هذا لن يحصل في المستقبل القريب، لكن الطريقة للوصول إلى ذلك هو الحصول على أفضل سيارة ممكنة وتسجيل أسرع الأزمنة الممكنة، وهذا عمل جماعي يتطلب تضافر الزميلين معاً".

وتابع: "أنا واثق أن ميك لديه نفس الأفكار والطموحات والذهنية والأهداف. لذا سنقوم بما هو ضروري لمصلحة الفريق".

وأردف: "بالطبع، عليك خفض حدةِ المقاربة بعض الشيء والحذر أكثر عند منافسة زميلك".

واسترسل: "في نهاية المطاف، لدي حياتي وأعيشها بأفضل ما بوسعي، وأريد ضمان الحصول على أكبر عدد ممكن من الجوائز في منزلي!".

واختتم: "أنا أتحلى بروح الفريق، لكن في حال استسلمتُ فلن أنجح على الإطلاق بتحقيق هدفي".

المشاركات
التعليقات
أستون مارتن تضمّ مايك كراك في دور مدير فريق الفورمولا واحد خلفًا لزافناور
المقال السابق

أستون مارتن تضمّ مايك كراك في دور مدير فريق الفورمولا واحد خلفًا لزافناور
المقال التالي

ألفا روميو: بوتاس بمقدوره أن يتألق بعيدًا عن "ظل" هاميلتون

ألفا روميو: بوتاس بمقدوره أن يتألق بعيدًا عن "ظل" هاميلتون
تحميل التعليقات
نيكيتا مازيبين More from
نيكيتا مازيبين
مازيبين يشعر أنه مستعدٌ لدخول معركة فرق الوسط في موسم 2022
فورمولا 1

مازيبين يشعر أنه مستعدٌ لدخول معركة فرق الوسط في موسم 2022

مازيبين لا يعلم متى سيعود إلى هيكل سيارته الأخف وزناً جائزة المملكة العربية السعوديّة
فورمولا 1

مازيبين لا يعلم متى سيعود إلى هيكل سيارته الأخف وزناً

مازيبين: "القيادة العمياء" خلف الرذاذ كادت تتسبب بحادثة مع هاميلتون جائزة تركيا الكبرى
فورمولا 1

مازيبين: "القيادة العمياء" خلف الرذاذ كادت تتسبب بحادثة مع هاميلتون

فريق هاس اف1 More from
فريق هاس اف1
سيارة هاس 2022 تجتاز اختبارات التصادم
فورمولا 1

سيارة هاس 2022 تجتاز اختبارات التصادم

فيتيبالدي سيبقى مع هاس كسائق احتياطي في 2022
فورمولا 1

فيتيبالدي سيبقى مع هاس كسائق احتياطي في 2022

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

براون: 2021 موسم "ناجح جداً" لفريق مكلارين بالرغم من المركز الرابع
فورمولا 1 فورمولا 1

براون: 2021 موسم "ناجح جداً" لفريق مكلارين بالرغم من المركز الرابع

ألونسو "حزين" لرحيل هوندا عن الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو "حزين" لرحيل هوندا عن الفورمولا واحد

فيلنوف: على هاميلتون أن يكون "عدائيًا" ليستعيد لقب الفورمولا واحد في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

فيلنوف: على هاميلتون أن يكون "عدائيًا" ليستعيد لقب الفورمولا واحد في 2022

محادثات أندريتي "لم تؤثر على خطط" ألفا روميو لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

محادثات أندريتي "لم تؤثر على خطط" ألفا روميو لموسم 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.