شهد موسم 2026 دخول اللوائح التقنية الجديدة حيز التنفيذ، مع وحدات طاقة تعتمد بنسبة 47% على الطاقة الكهربائية، ما جعل إدارة الطاقة عاملاً أساسياً في التجارب التأهيلية والسباقات.

وكما كان الحال مع نظام كيرز (KERS) في أواخر العقد الأول وبداية العقد الثاني من الألفية، كانت نسبة شحن البطارية تظهر على شاشة البث التلفزيوني خلال جائزة أستراليا الكبرى، افتتاحية الموسم.

لكن هذه البيانات بدأت تختفي تدريجياً من الرسومات التلفزيونية، بالتزامن مع الانتقادات الموجهة للوائح الجديدة، إذ أصبح السائقون يضطرون إلى عدم القيادة بأقصى سرعة في المنعطفات السريعة للحفاظ على الطاقة، بينما يرى كثيرون أن بعض عمليات التجاوز أصبحت تبدو مصطنعة بسبب أسلوب السباقات الجديد المعروف بـ"اليويو".

ونتيجة لذلك، أصبحت المعارك المباشرة على الحلبة أكثر صعوبة من ناحية الفهم بالنسبة للمشاهدين، إذ لم يعد بإمكانهم معرفة الفارق في الطاقة المتاحة بين السائقين، وبالتالي أصبح من الأصعب تفسير كيفية تنفيذ أو صدّ محاولات التجاوز.

وعندما سُئل دومينيكالي عن سبب إزالة هذه المعلومات، رغم أنها تمثل "سياقاً مهماً" لفهم المعارك على الحلبة، خاصة في ظل وجود "طلب واضح ومتزايد على تجارب مشاهدة غنية بالبيانات" في الولايات المتحدة، أبدى معارضته التامة لهذا الطرح.

حيث قال الإيطالي: "أعتقد أن الحقيقة هي العكس تماماً، لأن لا أحد يهتم بكيفية قيادتك للسيارة. الناس يهتمون فقط بما إذا كنت ستتجاوز أم لا. هذه هي الغالبية العظمى من الجمهور."

وأضاف: "أتفق معك في أن هناك فئة من الأشخاص تهتم بهذه الأمور، وهي مهمة بالنسبة لهم. الأمر يشبه عندما كان يتم فتح نظام ’دي آر أس’ فالناس لم يكونوا مهتمين بالجانب التقني الذي يجعل عملية التجاوز ممكنة".

لكن، من الجدير بالذكر أن استخدام نظام DRS كان واضحاً للمشاهدين دون الحاجة إلى أي رسومات إضافية على الشاشة.

ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

وكشف دومينيكالي أيضاً عن حديث جمعه بمبتكر سلسلة "حرب النجوم" (Star Wars) جورج لوكاس خلال عطلة نهاية الأسبوع في المجر.

حيث قال: "أجريت نقاشاً رائعاً ومثيراً للاهتمام مع جورج لوكاس يوم السبت. كان موجوداً في المجر، وقد منحني رؤية مميزة للغاية حول الطريقة التي يتابع بها المشجعون الجدد سباقات الفورمولا 1."

وأضاف: "لقد ساعدنا كثيراً على إدراك كيفية تبسيط الأمور، لأن الجماهير الجديدة لا تفهم كل ما يجري خلف الكواليس. ما يجذبها هو كثرة الإثارة والحركة."

وتابع: "لذلك نعم، هناك حاجة إلى توفير هذه المعلومات لمن يهتم بها كثيراً. لكن بالنسبة للغالبية العظمى، صدقوني، هم يريدون فقط رؤية ما يحدث على الحلبة. لا يهتمون بزاوية فتح دواسة الوقود أو بنسبة ضغط المكابح أو بهذه التفاصيل التقنية المتعلقة بكيفية تنفيذ التجاوز."

وأضاف مستشهداً بإحدى أبرز لقطات سباق المجر: "إذا فكرت، على سبيل المثال، في التجاوز الرائع الذي قام به ماكس فيرستابن على لويس هاميلتون عند المنعطف الأول في المجر، فهذا عمل فني بكل معنى الكلمة، وهذا ما يريد الناس مشاهدته، وهو مرتبط بجودة السائقين."

لكن يبقى السؤال: إلى أي مدى كان ذلك التجاوز نتيجة لقدرة فيرستابن على الكبح المتأخر، وإلى أي مدى كان بسبب حفاظ هاميلتون على الطاقة في نهاية الخط المستقيم الرئيسي؟ لن يعرف المشاهدون الإجابة.

حيث تابع دومينيكالي قائلاً: "في نهاية المطاف، هذا مجرد أسلوب يتبعه السائق لتحقيق أقصى استفادة من أداء السيارة، سواء تعلق الأمر بالكبح أو التسارع أو بالطاقة الناتجة عن النظام الكهربائي أو غير ذلك."

وأضاف: "هذا ما أعتقد أنه يحدث. وبالطبع، بالنسبة إلى شريحة محدودة من جماهيرنا، فإن هذه البيانات مهمة، وهي متاحة بالفعل. لكن، كما قلت، بالنسبة إلى الغالبية العظمى، فهذه هي الرسالة التي تصلنا منهم."

وخلال حديثه، شبّه دومينيكالي بيانات مستوى شحن البطارية بمعلومات مثل زاوية فتح دواسة الوقود أو نسبة ضغط المكابح، في محاولة لإظهار أنها ليست ذات أهمية كبيرة للمشاهدين.

وبناءً على تصريحاته، يبدو أن هذه البيانات لن تعود للظهور بشكل بارز على شاشات البث التلفزيوني في المستقبل القريب!