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"لا مجال على الإطلاق" لإقامة سباق جائزة أستراليا الكبرى من دون جمهور

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"لا مجال على الإطلاق" لإقامة سباق جائزة أستراليا الكبرى من دون جمهور
09-03-2020

كشف أندرو ويستاكوت مدير جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد أن جولة ملبورن لن تسير على نهج البحرين التي أعلنت إقامة السباق من دون جمهور.

أشار ويستاكوت إلى نهائيات تي20 العالمية للسيدات كمثال على ذلك، حيث أقيم الحدث يوم الأحد في ملبورن بجمهور تجاوز 86.000 شخصاً.

وكان منظمو جائزة البحرين الكبرى قد أعلنوا أن "المشاركين" فقط سيحق لهم التواجد في الحدث، بينما ستتم إعادة أموال التذاكر للمتابعين الذي قاموا بشرائها.

حيث أجاب ويستاكوت حين سُئِل من قبل محطة "أس إي أن" الإذاعية في ملبورن حيال إمكانية اتباع إجراءات البحرين في إقامة السباق من دون جمهور: "لا مجال لذلك على الإطلاق".

وأكمل: "عندما تنظر إلى 86.000 شخصاً كانوا متواجدين البارحة، نجحنا بتنظيم كل شيء وسارت الأمور على ما يرام مع اتباع الاحتياطات الضرورية".

وتابع: "الأمر المثير للاهتمام هو الطيران الإيطالي. سيارات ألفا تاوري وفيراري على طريقها من مطار ’تولامارين’ الآن. لذا كل شيء جيد بالفعل".

واستكمل: "الشخصيات الأساسية كذلك حجزت تذاكر الطيران وهم على طريقهم بالفعل. نحن نتوقع استقبالهم خلال الـ 12 إلى الـ 24 ساعة المقبلة".

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بالمقابل، كان مدير القسم الطبي في الحكومة الأسترالية برندون مورفي قد صرح بغياب أي خطر متعلق بإقامة السباق في أستراليا.

حيث قال في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد ذلك. من الواضح أن الناس يتكلمون عن الفريق الإيطالي فيراري، لكن تمّ فحصهم بدقة وهم على طريقهم إلى هنا".

واسترسل: "لا دليل على أي انتشار للفيروس في الوقت الراهن (هنا). لذا لا أشعر بأي قلق على الإطلاق حيال تجمعات الناس. ولا أعتقد أن هناك خطراً في إقامة سباق الجائزة الكبرى".

وحين سُئِل حيال تأثير التجمعات على انتشار الفيروس، أجاب: "نحن بالتأكيد لا نرى إمكانية لذلك في الوقت الراهن (هنا)".

واستكمل: "أعتقد أنه لو كان لدينا انتشار واسع في المجتمع أو عدة مدن في البلاد يتم فيها الطلب من الناس عدم التجمع في الأماكن العامة، حينها يمكننا التفكير بمثل هذه الإجراءات (الطلب بعدم التجمع في الأماكن العامة)".

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وشدد كذلك على أن هناك اجراءات خاصة إضافية بدأ العمل بها للزوار من إيطاليا.

حيث قال: "لدينا انتباه خاص حيال الزوار القادمين من إيطاليا، إيران، الصين وكوريا الجنوبية".

واختتم: "أعتقد أن المقاربة التي نتبعها حالياً هي إجراء فحص جيد للمسافرين القادمين، وكذلك إجراءات طبية جيدة للمسافرين العائدين كذلك".

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