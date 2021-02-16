"لا قلق" يساور مكلارين حيال محركات مرسيدس

تسببت مرسيدس ببعض الجدل الأسبوع الماضي حين كشف هيويل توماس المدير الجديد لقسم المحركات أن السهام الفضية تضغط من أجل حل بعض المشاكل، قبل انطلاق التجارب الشتوية.

حيث قال في فيديو بثّته مرسيدس: "لدينا بعض المشاكل مع وحدة الطاقة. نعلم أن هناك بعض المشاكل لكن لدينا الكثير من الخطط لحلها جميعها. أنا واثق أننا سنكون جاهزين تماماً للسباق الأول".

وجاءت هذه التصريحات نسخة كربونية مما صرحه آندي كاول المدير السابق لقسم محركات مرسيدس قبيل موسم 2020، حين عانت السهام الفضية من مشاكل تتعلق بالموثوقية.

لكنّ تأخير انطلاقة الموسم بشكل رسمي - حتى شهر يوليو/تموز - سمح للفريق بتحسين مناحي الضعف والتغلب على المشاكل.

إلا أنّ مكلارين أشارت إلى دمج وحدة الطاقة ضمن سيارتها من دون مشاكل تذكر.

حيث أجاب جايمس كي المدير التقني لدى مكلارين حين سُئِل إن كان هناك أية مخاوف حيال محركات مرسيدس: "ذلك سؤال برسم مرسيدس حقاً. ليس بوسعنا الإجابة عليه".

وأكمل: "لكن حتى الآن، أكملنا تجارب كاملة على جهاز الداينو من دون أية مشكلة على الإطلاق. لكن لا بد من القول أن مرسيدس هي الجهة الأفضل للإجابة على سؤال كهذا".

وبينما تود مكلارين الانتظار حتى التجارب الشتوية في برشلونة لتحصل على فكرة أوضح حيال الأداء بعد الانتقال إلى محركات مرسيدس، لكن الفريق أبدى إعجابه بتوضيب المحرك.

حيث أشار كي إلى أن هذا الأمر يمثل عاملاً هائل التأثير يسمح لفريق مكلارين بدمج المحرك ضمن السيارة بشكل أسهل.

فقال: "أعتقد أن حزمة محرك مرسيدس كانت مثالية. يمكننا رؤية كمية الاهتمام الكبيرة بالتفاصيل. لقد كانت عملية التوضيب مباشرة، وذلك يمنحنا بعض النقاط الإيجابية".

واختتم: "ما بات واضحاً خلال الأشهر الأخيرة أن حزمة محرك مرسيدس ممتازة في الغاية لناحية التعامل معها. قمنا بتوضيب المحرك، وأعتقد أن مرسيدس سهّلت عملنا للغاية".