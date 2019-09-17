"لا قلق" حيال أعمال الصيانة المتبقية في حلبة زاندفورت

يجب أن يتم إكمال العمل على المسار نفسه والبنية التحتية للحلبة لاستضافة أول سباق لها في البطولة منذ عام 1985، والذي من المقرر أن يقام يوم 3 مايو/أيار المقبل.

ولا يجب أن تتم الموافقة على العمل من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" فقط وإنما من قبل السلطات المحلية، كما أن موقع الحلبة بين الكثبان يعني أن هناك عوامل طبيعية يجب أخذها بعين الاعتبار كذلك.

لكن لاميرز لا يبدو قلقاً، حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما زال هناك الكثير من العمل، لكننا نعمل بشكل جادّ".

وأكمل: "كما هو حال ماكس (فيرشتابن) الذي لا يتساءل إن كان بوسعه التعامل بأفضل شكل مع سباقات الجائزة الكبرى، فإننا واثقون من قدرتنا على إتمام كامل العمل المطلوب. لذا، أعتقد أننا سنفاجئ الكثيرين خلال الحدث الذي سيقام العام المقبل".

وتابع: "مع انتهاء شهر سبتمبر/أيلول، سنرى الكثير من العمل بالفعل. وفي بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول سيتواصل كل ذلك".

واسترسل: "جميع الخطط جاهزة ومن وجهة النظر الهندسية فإن كل العمل قابل للتطبيق والإكمال. لذا، العام المقبل مثل هذا الوقت سنشهد هذه الحلبة الجميلة هنا".

بالمقابل، قلّل لاميرز من أية تكهنات حيال إمكانية تأجيل العمل.

فقال: "بالتأكيد، تود وسائل الإعلام جلب المزيد من الأخبار كذلك. وفي حال لم تكن هناك أخبار، فإنهم يبحثون عنها بأنفسهم!".

وأكمل: "بالتأكيد، يمكنك إيجاد أمور سلبية على الدوام. لكن ليس هناك ما يدعو للقلق. ستكون الحلبة جاهزة وفق موعدها. وأنا أفضّل الاستماع إلى الأشخاص الذين يعرفون ما يجري على أولئك الذين لا يعرفون شيئاً".

وتابع: "لم تمنح ’فيا’ موافقتها الرسمية بعد. لكن بالطبع هناك خبرة كبيرة بالتعامل معها. وفي حال تمت الموافقة فإن الباقي مجرد شكليات. ونحن نعلم كيفية التعامل مع ’فيأ’ والأطر التي تعمل بها".

من جهة أخرى، اعترف لاميرز أن هناك صعوبات تواجهها الحلبة في الاستعداد الكامل لاستضافة السباق.

فقال: "أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد جداً، نحن مسرورون من طريقة العمل. وكل شيء يسير ضمن الأطر المطروحة. بالطبع لا يمكنك معرفة كل شيء مسبقاً، لكننا نحاول بأقصى ما يمكن".

وأكمل: "في بعض الأحيان تواجهنا مصاعب. على سبيل المثال، عانينا مشكلة في تقاطع طرق، لكنّ ذلك يُحلّ بطرق إبداعية. لذا فإن الهدف أن نصبح الحلبة الأكثر تميزاً في الروزنامة".

واختتم: "حتى الآن كل شيء يسير بشكل جيد. لكننا لا نقلل من حجم التحديات، لكننا واثقون بشكل كامل من إقامة سباق متميز هنا. وسيكون احتفالاً بكل معنى الكلمة".