لا فكرة لدى ألبون عن البنود "الصارمة" في عقده حيال محرك مرسيدس

سيقود ألبون السائق الاحتياطي لدى ريد بُل حالياً، ضمن صفوف فريق ويليامز الموسم المقبل إلى جانب نيكولاس لاتيفي، وذلك بعد إكمال موسم في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام".

وكشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس على هامش جائزة إيطاليا الكبرى أن عقد ألبون مع ويليامز يتضمن بنوداً تحمي حقوق الملكية الفكرية لمحرك المصنّع الألماني في الفورمولا واحد.

حيث قال وولف: "ما يهمنا هو وفي حال انضمام سائق يعمل مع مصنّع محركات آخر إلى الفريق، أن تكون هناك بنود صارمة وواضحة تتعلق بالسرية".

وأكمل: "لطالما كان هناك تناغم رائع مع ويليامز، فهم يعلمون تماماً وجهة نظرنا وما يجب حمايته".

وبالرغم من أن ريد بُل قد فكّت عقدها مع ألبون، لكنها ما زالت تحافظ على علاقتها معه "بخيارات مستقبلية"، للعمل معاً.

لكنّ ألبون لا يعلم حتى الآن ما هي تلك البنود، فقال: "ليست لدي أية فكرة بصراحة. لم نتكلم عن الأمر بعد. ما زالت الأمور قيد العمل. علينا الانتظار لنرى".

وشارك ألبون مع ريد بُل في 2020، لكن تم استبداله بالمكسيكي سيرجيو بيريز هذا الموسم، ليبقى بدور السائق الاحتياطي.

وأوضح صاحب الـ 25 عاماً أنه سيكون من "السخف" نفي إمكانية العودة إلى فريق ريد بُل، لكنه شدد أن تركيزه محصور بالمستقبل القريب.

فقال: "يمكن القول أنه من السخف عدم التفكير في ذلك، أن ريد بُل هو الفريق الذي ربما أعود إليه. لكن في الوقت الراهن، لا أفكر حقاً بالمستقبل البعيد".

وتابع: "تركيزي الحالي ينحصر في أولويتي لهذا العام، وهو تحقيق الفوز باللقب (دي تي ام)، ومن ثم العمل على العام المقبل مع ويليامز لناحية تطوير السيارة وضمان سير كل شيء على أفضل ما يرام".

وأكمل: "التفكير في المستقبل بمثابة البقاء في الأحلام. المهم هو التركيز على العمل الحالي وتقديم أفضل ما بوسعي".

وأشار ألبون إلى أن علاقته مع ريد بُل تتمحور حول متطلبات العلامة التجارية، وهذا لا علاقة له بسيارة ويليامز.

فقال: "مجدداً، الأمور ما زالت لم تنته بعد. ربما ستبقى علامة ريد بُل على خوذتي. لكن هذا ربما أقصى ما هنالك".