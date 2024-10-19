لا عقوبة على نوريس بسبب ادعاء التحرك أثناء الكبح في سباق أوستن القصير

بعد سباق السبت القصير في أوستن، والذي أنهاه نوريس ثالثاً خلف ماكس فيرستابن وكارلوس ساينز، تم استدعاؤه للمثول أمام الحكام.

وكان نوريس قد خسر المركز الثاني في اللفة الأخيرة - الذي أحرزه في بداية السباق الذي انطلق فيه من المركز الرابع - بعد أن تعرض لقفل إطارات ما سمح لـ ساينز بتجاوزه.

وهذا ما دفعه إلى الخلف أمام لوكلير، الذي حاول بدوره الاستفادة من الفرصة ومحاولة الاقتراب والضغط على سائق مكلارين.

وبسبب شبهة تحركه أثناء الكبح أمام سائق فيراري، تم استدعاؤهما للمثول أمام الحكام للتحقيق في الواقعة.

لكن وبعد النظر في المسألة، قرر الحكام عدم اتخاذ أية إجراءات إضافية، حيث وجدوا أن سائق مكلارين لم يُجرِ تغييرات كبيرة في اتجاه السيارة أثناء الكبح.

كما أشاروا إلى أن حركته في المنعطف 15، كانت حركة دفاعية قانونية.

حيث جاء في بيان الحكام: "لم يبدُ أنه كان هناك أي تغيير كبير وواضح في الاتجاه أثناء الكبح".

وأكمل البيان: "كما أن الحركة في المنعطف 15 كانت حركة دفاعية قانونية".