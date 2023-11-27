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لا عقوبات على فرق الفورمولا واحد في أبوظبي بسبب خرق قوانين وقفات الصيانة

لم يتم تطبيق أية عقوبة على فرق الفورمولا واحد بعد التحقيق في احتمال خرق قوانين وقفات الصيانة، بسبب عدم ارتداء الميكانيكيين لمعدّات حماية الأعين أثناء تلك الوقفات في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي لموسم 2023 في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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ماكس فيرستابن، ريد بُل

بعد إكمال فريق مرسيدس وقفة صيانة لسيارة لويس هاميلتون خلال النصف الثاني من السباق الختامي على حلبة مرسى ياس، تعرض هاميلتون وكذلك بيير غاسلي سائق ألبين إلى تحقيق بعد السباق لاحتمال خرق قوانين وقفات الصيانة.

وكذلك كان الحال مع ماكس فيرستابن، لوغان سارجانت، أليكسندر ألبون وجو غوانيو.

وكشف الحكام أنهم سيحققون في تلك الوقفات بعد انتهاء السباق من أجل الحصول على التوضيحات من قبل الفرق، حيث لم يكن الميكانيكيون يرتدون معدات حماية الأعين.

وبعد السباق تم استدعاء جميع مدراء الفرق للكلام حول المسألة.

وبعد التحقيق وجلسة الاستماع، لم يطبق الحكام أية عقوبات بسبب بعض الأدلة على "عدم إمكانية التحديد بشكل واضح في بعض الحالات" مواضع خرق القوانين، لكن تم "تذكير جميع الفرق" بأهمية السلامة كأولوية.

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ويمتلك سباق أبوظبي مكانة خاصة لأنه يقام أثناء فترة المغيب وينتهي في الليل.

وبالتالي فإن الرؤية قد تكون صعبة على السائقين وأطقم الميكانيكيين في وقفات الصيانة، كما أن ألوان خوذهم قد تعقد من المسألة كذلك.

ومن المحتمل أن بعض أفراد أطقم الميكانيكيين قد فتحوا خوذهم خلال وقفات التوقف الثانية وذلك لتحسين رؤيتهم أثناء العمل.

يشار إلى أن فيرستابن أحرز الفوز في السباق الختامي، أمام شارل لوكلير وجورج راسل. 

ونجحت مرسيدس بالحفاظ على مركز الوصافة في ترتيب البطولة خلف ريد بُل وأمام فيراري.

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