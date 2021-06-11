ريد بُل: بيريز تجاوز التوقعات لكن "لا عجلة" لتجديد عقده

وقع بيريز عقداً مع فريق ريد بُل الأساسيّ كبديل عن أليكسندر ألبون هذا الموسم في الفورمولا واحد، حيث حاول الفريق تأمين تشكيلة أكثر قوة من أجل تعزيز فرص المنافسة على اللقب.

وبالرغم من البداية الصعبة للموسم، لكن المكسيكي نجح بالتأقلم بسرعة مع خصائص السيارة، خاصة خلال التصفيات، كما أحرز تقدماً رائعاً ليقتنص الفوز بسباق جائزة أذربيجان الكبرى مؤخراً.

وأثنى كريستيان هورنر مدير الفريق على وتيرة تقدم بيريز، مشيراً بشكل خاص إلى وتيرته خلال سباق باكو.

فقال: "كنا نعلم أنه جيد هنا، لكننا لم نكن نعلم أن أداءه بهذا المستوى الرفيع".

وتابع: "لقد كان سريعاً طوال الجولة، وكانت وتيرته ممتازة. اللفة الوحيدة التي أخطأ فيها كانت الطلعة الأولى خلال القسم الثالث".

وأردف: "كان سباقه مذهلاً. تمكن من مجاراة ماكس (فيرشتابن) والاقتراب منه كذلك بشكل كبير".

واسترسل: "لقد كانت وتيرة مذهلة. طريقة دفاعه في وجه لويس (هاميلتون) وتحكمه المتواصل بالسيارة، لقد كان ذلك درساً رفيعاً في القيادة".

واستكمل: "تحقيقه للفوز سيكون دفعة رائعة لثقته. وقد وضعه بالمركز الثالث ضمن ترتيب السائقين. أعتقد أنه تجاوز التوقعات حقاً".

وتعتبر تشكيلة بيريز مع فيرشتابن، الأقوى لريد بُل منذ أن كان الهولندي يقود إلى جانب دانيال ريكاردو.

لكن وبالرغم من الفوز، إلا أن ريد بُل لا تبدو متعجّلة في توقيع عقد مع المكسيكي، حيث أشار هورنر إلى أنه لا يمانع الانتظار والتفكير حيال أيّ تجديد محتمل للعقد.

فقال: "أنا مسرور حقاً بالعمل الذي يقوم به سيرجيو. ما زلنا في السباق السادس من أصل 23. أمامنا الكثير من الوقت. إنه يستمتع بالتواجد مع الفريق. ويقوم بعمل رائع وعليه المثابرة على ذلك".

ويرى هورنر أنّ بيريز مع فيرشتابن يشكلان المزيج المثاليّ لتحقيق الانتصارات، الأمر الذي يصبّ في مصلحة ريد بُل.

فقال: "من الرائع تواجد سيارتين في معركة الصدارة على الدوام، أعتقد أن ذلك يشكل دعماً في حال حصول أية مشكلة مع إحدى السيارتين".

واختتم: "سيرجيو يقوم بعمل رائع وأحرز الفوز، وهذا بالضبط ما نريده. أنا مسرور له، ومسرور من الفريق على كمّ العمل الكبير الذي قاموا به".